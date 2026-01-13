Bodisi za namakanje, oskrbo pralnih strojev ali WC-jev – kvalitetna Kärcher črpalka BP 4 Home & Garden je idealna za uporabo alternativnih virov vode za potrošno vodo (npr. deževnico iz cistern). Zahvaljujuč avtomatski Start/Stop funkciji se črpalka po potrebi avtomatsko vključi oz. izključi. Maksimalna možna zaščita: črpalka se avtomatsko izključi s pomočjo zaščite pred delom na suho pri čemer se vklopi lučka za prikaz napake. Ta zelo učinkovita črpalka ne zahteva vzdrževanja in s konstantnim tlakom poskrbi za optimalno namakanje vrta. Integrirano nožno stikalo, 2 izhoda za istočasno delo dveh priključenih naprav kot tudi gumijaste nogice za preprečevanje hrupa so dodatni pokazatelji udobja. Serijski predfiltri in integriran nepovratni ventil zagotavljajo zanesljivo delo. Visokokvalitetni materiali obljubljajo dolgo življenjsko dobo. Možno je podaljšanje garancije na 5 let.