Home & Garden črpalka BP 4 Home & Garden
Zmogljiva črpalka za hišo in vrt BP 4 Home & Garden z dolgo življenjsko dobo je idealna rešitev za zalivanje vrta oz. oskrbo z vodo, npr. z deževnico.
Bodisi za namakanje, oskrbo pralnih strojev ali WC-jev – kvalitetna Kärcher črpalka BP 4 Home & Garden je idealna za uporabo alternativnih virov vode za potrošno vodo (npr. deževnico iz cistern). Zahvaljujuč avtomatski Start/Stop funkciji se črpalka po potrebi avtomatsko vključi oz. izključi. Maksimalna možna zaščita: črpalka se avtomatsko izključi s pomočjo zaščite pred delom na suho pri čemer se vklopi lučka za prikaz napake. Ta zelo učinkovita črpalka ne zahteva vzdrževanja in s konstantnim tlakom poskrbi za optimalno namakanje vrta. Integrirano nožno stikalo, 2 izhoda za istočasno delo dveh priključenih naprav kot tudi gumijaste nogice za preprečevanje hrupa so dodatni pokazatelji udobja. Serijski predfiltri in integriran nepovratni ventil zagotavljajo zanesljivo delo. Visokokvalitetni materiali obljubljajo dolgo življenjsko dobo. Možno je podaljšanje garancije na 5 let.
Značilnosti in prednosti
Udobno doma in na vrtuZanesljiva oskrba hiše ter zalivanje vrta s konstantnim tlakom.
Zmogljivo in z dolgo življenjsko doboSerijsko opremljeno s predfiltrom, povratnim ventilom in varovalko suhega teka
Avtomatika za zagon/izklopČrpalka se glede na potrebe samodejno zažene in zaustavi.
Optimalno sesanje
- Kakovostna črpalka črpa vodo iz globine 8 m, npr. iz cisterne.
Prikaz motenj
- V primeru motenj se prikaže sporočilo o napaki pri sesanju ali tlaku.
Dva izhoda za vodo
- Večnamenska raba: npr. za zalivanje trave z razpršilnikom in istočasno ročno zalivanje z vrtno zalivalko.
Prilagodljiv T nastavek za priklop
- Prilagodljiva montaža za optimalno usmeritev priklopljenih cevi.
Udobno nožno stikalo
- Udoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.
Ergonomsko držalo
- Udobno rokovanje in lahek transport.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|950
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 3800
|Vodja dostave (m)
|45
|Tlak (bar)
|max. 4,5
|Višina sesanja (m)
|8
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 38
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|1,85
|Napetost (V)
|230 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|10,69
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|12,549
|Mere (D × Š × V) (mm)
|230 x 540 x 373
Obseg dobave
- Priključni adapter za črpalke G1
Oprema
- Optimiran nastavek za priklop
- Udobno nožno stikalo
- Funkcija avtomatskega zagona/zaustavitve
- Vklj. s predfiltrom in povratnim ventilom
- Zaščita pred suhim zagonom
- Velik nastavek za polnjenje
- Ergonomski ročaj
- Shranjevanje kabla
- Prikaz motenj
- Dva izhoda za vodo
- Vrtljive, gumijaste noge, ki ne povzročajo hrupa
Področja uporabe
- Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
- Za oskrbo sanitarne vode v straniščih in pralnih strojih.
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.