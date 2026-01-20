Zalivanje vrta na pameten način: kompaktna in dolgotrajna vrtna črpalka BP 5.000 Garden zaradi visoke sesalne moči in tlačne zmogljivosti omogoča udobno, okolju prijazno in stroškovno varčno uporabo vode iz rezervoarjev, cistern itd. Robustna črpalka ima majhno težo in jo je mogoče udobno prenašati zahvaljujoč ergonomskemu ročaju. Vrtna črpalka ne potrebuje vzdrževanja in jo je mogoče priključiti brez orodja. Veliko nožno stikalo vam omogoča udoben vklop in izklop črpalke na način, ki je nežen za vaš hrbet. Materiali, uporabljeni v črpalki, so visokokakovostni in zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Možna je tudi podaljšana garancija za 5 let. BP 5.000 Garden je mogoče nadgraditi tudi v črpalko s samodejno funkcijo Start/Stop z namestitvijo elektronskega tlačnega stikala. Nato se lahko uporablja tudi kot oskrba s sanitarno vodo v gospodinjstvu.