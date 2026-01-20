Vrtna črpalka BP 5.000 Garden
Vzdržljiva in zmogljiva vrtna črpalka BP 5.000 Garden je popolna za ekološko in varčno zalivanje vrta z uporabo vode iz alternativnih virov, kot so cisterne ali rezervoarji.
Zalivanje vrta na pameten način: kompaktna in dolgotrajna vrtna črpalka BP 5.000 Garden zaradi visoke sesalne moči in tlačne zmogljivosti omogoča udobno, okolju prijazno in stroškovno varčno uporabo vode iz rezervoarjev, cistern itd. Robustna črpalka ima majhno težo in jo je mogoče udobno prenašati zahvaljujoč ergonomskemu ročaju. Vrtna črpalka ne potrebuje vzdrževanja in jo je mogoče priključiti brez orodja. Veliko nožno stikalo vam omogoča udoben vklop in izklop črpalke na način, ki je nežen za vaš hrbet. Materiali, uporabljeni v črpalki, so visokokakovostni in zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Možna je tudi podaljšana garancija za 5 let. BP 5.000 Garden je mogoče nadgraditi tudi v črpalko s samodejno funkcijo Start/Stop z namestitvijo elektronskega tlačnega stikala. Nato se lahko uporablja tudi kot oskrba s sanitarno vodo v gospodinjstvu.
Značilnosti in prednosti
Trpežno in z dolgo življenjsko doboKärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.
Udobno nožno stikaloUdoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.
Optimalno sesanjeKakovostna črpalka črpa vodo iz globine 8 m, npr. iz cisterne.
Ločena odprtina za polnjenje
- Enostavno polnjenje pred uporabo.
Izpustni vijak
- Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Optimirani priključki
- Odlično premišljen sistem tesnjenja omogoča priklop črpalke brez uporabe orodja.
Ergonomsko držalo
- Udobno rokovanje in lahek transport.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|650
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 5000
|Vodja dostave (m)
|max. 40
|Tlak (bar)
|max. 4
|Višina sesanja (m)
|8
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|1,5
|Napetost (V)
|230 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,786
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,92
|Mere (D × Š × V) (mm)
|372 x 186 x 231
Obseg dobave
- Priključni adapter za črpalke G1
- Adapter za dvosmerno povezavo za črpalke G 1
Oprema
- Optimiran nastavek za priklop
- Udobno nožno stikalo
- Ločena odprtina za polnjenje
- Ventil za izpust vode
- Ergonomski ročaj
Področja uporabe
- Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
