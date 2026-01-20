Vrtna črpalka BP 5.000 Garden

Vzdržljiva in zmogljiva vrtna črpalka BP 5.000 Garden je popolna za ekološko in varčno zalivanje vrta z uporabo vode iz alternativnih virov, kot so cisterne ali rezervoarji.

Zalivanje vrta na pameten način: kompaktna in dolgotrajna vrtna črpalka BP 5.000 Garden zaradi visoke sesalne moči in tlačne zmogljivosti omogoča udobno, okolju prijazno in stroškovno varčno uporabo vode iz rezervoarjev, cistern itd. Robustna črpalka ima majhno težo in jo je mogoče udobno prenašati zahvaljujoč ergonomskemu ročaju. Vrtna črpalka ne potrebuje vzdrževanja in jo je mogoče priključiti brez orodja. Veliko nožno stikalo vam omogoča udoben vklop in izklop črpalke na način, ki je nežen za vaš hrbet. Materiali, uporabljeni v črpalki, so visokokakovostni in zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Možna je tudi podaljšana garancija za 5 let. BP 5.000 Garden je mogoče nadgraditi tudi v črpalko s samodejno funkcijo Start/Stop z namestitvijo elektronskega tlačnega stikala. Nato se lahko uporablja tudi kot oskrba s sanitarno vodo v gospodinjstvu.

Značilnosti in prednosti
Vrtna črpalka BP 5.000 Garden: Trpežno in z dolgo življenjsko dobo
Kärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.
Vrtna črpalka BP 5.000 Garden: Udobno nožno stikalo
Udoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.
Vrtna črpalka BP 5.000 Garden: Optimalno sesanje
Kakovostna črpalka črpa vodo iz globine 8 m, npr. iz cisterne.
Ločena odprtina za polnjenje
  • Enostavno polnjenje pred uporabo.
Izpustni vijak
  • Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Optimirani priključki
  • Odlično premišljen sistem tesnjenja omogoča priklop črpalke brez uporabe orodja.
Ergonomsko držalo
  • Udobno rokovanje in lahek transport.
Specifikacije

Tehnični podatki

Nazivna poraba moči (W) 650
Maks. količina pretoka (l/h) < 5000
Vodja dostave (m) max. 40
Tlak (bar) max. 4
Višina sesanja (m) 8
Temperatura pretoka (°C) max. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabel (m) 1,5
Napetost (V) 230 - 240
Frekvenca (Hz) 50
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 6,786
Teža vključno z embalažo (Kg) 7,92
Mere (D × Š × V) (mm) 372 x 186 x 231

Obseg dobave

  • Priključni adapter za črpalke G1
  • Adapter za dvosmerno povezavo za črpalke G 1

Oprema

  • Optimiran nastavek za priklop
  • Udobno nožno stikalo
  • Ločena odprtina za polnjenje
  • Ventil za izpust vode
  • Ergonomski ročaj
Vrtna črpalka BP 5.000 Garden
Vrtna črpalka BP 5.000 Garden

Video posnetki

Področja uporabe
  • Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
Dodatna oprema
