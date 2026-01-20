Vrtna črpalka BP 5.000 Garden Set Plus
BP 5.000 Garden Set Plus je zahvaljujoč kompletu za sesanje in vrtno cev takoj pripravljena za uporabo. Vzdržljiva in močna vrtna črpalka je idealna za zalivanje iz rezervoarjev/cistern.
Uporabite lahko takoj: komplet vrtne črpalke BP 5.000 Garden Set Plus s 3,5 m vakuumsko odporno spiralno cevjo, vključno s filtrom in nepovratnim ventilom (priključni navoj G1", premer 3/4") in kompletom vrtne cevi, vključno z 20 m Kärcher PrimoFlex cev (premera 1/2") je popolna za zalivanje vrta iz vodnih pip ali rezervoarjev. Komplet vrtne cevi vključuje tudi šobo, priključke in adapter za pipo. Robustno črpalko je enostavno prenašati zahvaljujoč ergonomskemu ročaju. Vrtne črpalke Kärcher ne potrebujejo vzdrževanja, lahko jih namestite brez uporabe orodja in jih je mogoče vklopiti in izklopiti z udobno zaščito hrbta zahvaljujoč velikemu nožnemu stikalu. Visokokakovostni materiali obljubljajo dolgo življenjsko dobo, Kärcher ponuja tudi petletno podaljšano garancijo. S pomočjo elektronskega tlačnega stikala je BP 5.000 Garden mogoče nadgraditi v črpalko s samodejno funkcijo Start/Stop - za še večje udobje na vrtu ali za oskrbo s sanitarno vodo v gospodinjstvu.
Značilnosti in prednosti
Trpežno in z dolgo življenjsko doboKärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.
Udobno nožno stikaloUdoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.
Pripravljeno za uporaboVključno s kompletom spiralne in vrtne cevi, pripravljeno na priklop in takojšnjo uporabo.
Optimalno sesanje
- Kakovostna črpalka črpa vodo iz globine 8 m, npr. iz cisterne.
Ločena odprtina za polnjenje
- Enostavno polnjenje pred uporabo.
Izpustni vijak
- Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Optimirani priključki
- Odlično premišljen sistem tesnjenja omogoča priklop črpalke brez uporabe orodja.
Ergonomsko držalo
- Udobno rokovanje in lahek transport.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|650
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 5000
|Vodja dostave (m)
|max. 40
|Tlak (bar)
|max. 4
|Višina sesanja (m)
|8
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|1,5
|Napetost (V)
|230 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,95
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,7
|Mere (D × Š × V) (mm)
|372 x 186 x 231
Obseg dobave
- Priključni adapter za črpalke G1
- Adapter za dvosmerno povezavo za črpalke G 1
- Vklj. s kompletom sesalne cevi
- Vklj. s kompletom cevi za zalivanje vrta
Oprema
- Optimiran nastavek za priklop
- Udobno nožno stikalo
- Ločena odprtina za polnjenje
- Ventil za izpust vode
- Ergonomski ročaj
Video posnetki
Področja uporabe
- Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.