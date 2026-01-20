Vrtna črpalka BP 5.000 Garden Set Plus

BP 5.000 Garden Set Plus je zahvaljujoč kompletu za sesanje in vrtno cev takoj pripravljena za uporabo. Vzdržljiva in močna vrtna črpalka je idealna za zalivanje iz rezervoarjev/cistern.

Uporabite lahko takoj: komplet vrtne črpalke BP 5.000 Garden Set Plus s 3,5 m vakuumsko odporno spiralno cevjo, vključno s filtrom in nepovratnim ventilom (priključni navoj G1", premer 3/4") in kompletom vrtne cevi, vključno z 20 m Kärcher PrimoFlex cev (premera 1/2") je popolna za zalivanje vrta iz vodnih pip ali rezervoarjev. Komplet vrtne cevi vključuje tudi šobo, priključke in adapter za pipo. Robustno črpalko je enostavno prenašati zahvaljujoč ergonomskemu ročaju. Vrtne črpalke Kärcher ne potrebujejo vzdrževanja, lahko jih namestite brez uporabe orodja in jih je mogoče vklopiti in izklopiti z udobno zaščito hrbta zahvaljujoč velikemu nožnemu stikalu. Visokokakovostni materiali obljubljajo dolgo življenjsko dobo, Kärcher ponuja tudi petletno podaljšano garancijo. S pomočjo elektronskega tlačnega stikala je BP 5.000 Garden mogoče nadgraditi v črpalko s samodejno funkcijo Start/Stop - za še večje udobje na vrtu ali za oskrbo s sanitarno vodo v gospodinjstvu.

Značilnosti in prednosti
Vrtna črpalka BP 5.000 Garden Set Plus: Trpežno in z dolgo življenjsko dobo
Kärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.
Vrtna črpalka BP 5.000 Garden Set Plus: Udobno nožno stikalo
Udoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.
Vrtna črpalka BP 5.000 Garden Set Plus: Pripravljeno za uporabo
Vključno s kompletom spiralne in vrtne cevi, pripravljeno na priklop in takojšnjo uporabo.
Optimalno sesanje
  • Kakovostna črpalka črpa vodo iz globine 8 m, npr. iz cisterne.
Ločena odprtina za polnjenje
  • Enostavno polnjenje pred uporabo.
Izpustni vijak
  • Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Optimirani priključki
  • Odlično premišljen sistem tesnjenja omogoča priklop črpalke brez uporabe orodja.
Ergonomsko držalo
  • Udobno rokovanje in lahek transport.
Specifikacije

Tehnični podatki

Nazivna poraba moči (W) 650
Maks. količina pretoka (l/h) < 5000
Vodja dostave (m) max. 40
Tlak (bar) max. 4
Višina sesanja (m) 8
Temperatura pretoka (°C) max. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabel (m) 1,5
Napetost (V) 230 - 240
Frekvenca (Hz) 50
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 6,95
Teža vključno z embalažo (Kg) 11,7
Mere (D × Š × V) (mm) 372 x 186 x 231

Obseg dobave

  • Priključni adapter za črpalke G1
  • Adapter za dvosmerno povezavo za črpalke G 1
  • Vklj. s kompletom sesalne cevi
  • Vklj. s kompletom cevi za zalivanje vrta

Oprema

  • Optimiran nastavek za priklop
  • Udobno nožno stikalo
  • Ločena odprtina za polnjenje
  • Ventil za izpust vode
  • Ergonomski ročaj
Vrtna črpalka BP 5.000 Garden Set Plus
Video posnetki

Področja uporabe
  • Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
Dodatna oprema
