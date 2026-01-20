Uporabite lahko takoj: komplet vrtne črpalke BP 5.000 Garden Set Plus s 3,5 m vakuumsko odporno spiralno cevjo, vključno s filtrom in nepovratnim ventilom (priključni navoj G1", premer 3/4") in kompletom vrtne cevi, vključno z 20 m Kärcher PrimoFlex cev (premera 1/2") je popolna za zalivanje vrta iz vodnih pip ali rezervoarjev. Komplet vrtne cevi vključuje tudi šobo, priključke in adapter za pipo. Robustno črpalko je enostavno prenašati zahvaljujoč ergonomskemu ročaju. Vrtne črpalke Kärcher ne potrebujejo vzdrževanja, lahko jih namestite brez uporabe orodja in jih je mogoče vklopiti in izklopiti z udobno zaščito hrbta zahvaljujoč velikemu nožnemu stikalu. Visokokakovostni materiali obljubljajo dolgo življenjsko dobo, Kärcher ponuja tudi petletno podaljšano garancijo. S pomočjo elektronskega tlačnega stikala je BP 5.000 Garden mogoče nadgraditi v črpalko s samodejno funkcijo Start/Stop - za še večje udobje na vrtu ali za oskrbo s sanitarno vodo v gospodinjstvu.