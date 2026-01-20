Vrtna črpalka BP 6.000 Garden *EU
Vrtna črpalka BP 6.000 Garden je dolgotrajna, zmogljiva in popolnoma primerna za zalivanje z vodo iz alternativnih virov, kot so rezervoarji za vodo.
Vrtna črpalka BP 6.000 Garden iz Kärcherja lahko uporablja vodo iz rezervoarjev na udoben, stroškovno učinkovit in okolju prijazen način. Kompaktna vodna črpalka zagotavlja visoko sesalno moč in izhodni tlak. Materiali, uporabljeni v lahki, a robustni črpalki, so visoke kakovosti in zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Vrtna črpalka ne potrebuje vzdrževanja, jo je mogoče priključiti brez orodja in jo je mogoče udobno prenašati z ergonomskim ročajem. Druge praktične funkcije: veliko nožno stikalo vam omogoča vklop in izklop črpalke na način, ki je nežen za vaš hrbet. Možna je tudi podaljšana garancija za pet let. Poleg tega je mogoče BP 6.000 Garden nadgraditi tudi v črpalko s funkcijo samodejnega zagona/izklopa z namestitvijo elektronskega tlačnega stikala. Nato se lahko uporablja tudi kot oskrba s sanitarno vodo v gospodinjstvu.
Značilnosti in prednosti
Trpežno in z dolgo življenjsko doboKärcher nudi podaljšanje garancije na 5 let.
Udobno nožno stikaloUdoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.
Optimalno sesanjeKvalitetna črpalka brez nadaljnjega sesa vodo z globine 8 metrov, npr. iz cisterne.
Ločena odprtina za polnjenje
- Enostavno polnjenje pred uporabo.
Izpustni vijak
- Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Optimirani priključki
- Odlično premišljen sistem tesnjenja omogoča priklop črpalke brez uporabe orodja.
Ergonomsko držalo
- Udobno rokovanje in lahek transport.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1000
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 6000
|Vodja dostave (m)
|max. 45
|Tlak (bar)
|max. 4,5
|Višina sesanja (m)
|8
|Temperatura pretoka (°C)
|35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|1,5
|Napetost (V)
|230 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|9,453
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10,86
|Mere (D × Š × V) (mm)
|384 x 204 x 253
Obseg dobave
- Priključni adapter za črpalke G1
- Adapter za dvosmerno povezavo za črpalke G 1
Oprema
- Optimiran nastavek za priklop
- Udobno nožno stikalo
- Ločena odprtina za polnjenje
- Ventil za izpust vode
- Ergonomski ročaj
Video posnetki
Področja uporabe
- Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
