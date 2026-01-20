Vrtna črpalka BP 6.000 Garden iz Kärcherja lahko uporablja vodo iz rezervoarjev na udoben, stroškovno učinkovit in okolju prijazen način. Kompaktna vodna črpalka zagotavlja visoko sesalno moč in izhodni tlak. Materiali, uporabljeni v lahki, a robustni črpalki, so visoke kakovosti in zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Vrtna črpalka ne potrebuje vzdrževanja, jo je mogoče priključiti brez orodja in jo je mogoče udobno prenašati z ergonomskim ročajem. Druge praktične funkcije: veliko nožno stikalo vam omogoča vklop in izklop črpalke na način, ki je nežen za vaš hrbet. Možna je tudi podaljšana garancija za pet let. Poleg tega je mogoče BP 6.000 Garden nadgraditi tudi v črpalko s funkcijo samodejnega zagona/izklopa z namestitvijo elektronskega tlačnega stikala. Nato se lahko uporablja tudi kot oskrba s sanitarno vodo v gospodinjstvu.