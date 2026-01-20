Zahvaljujoč visoki sesalni moči in zmogljivosti tlaka, vrtni set BP 6.000 zagotavlja idealne pogoje za udobno zalivanje vrta iz vodnih cevi ali rezervoarjev. Vrtni set BP 6.000 s 3,5 m vakuumsko odporno spiralno cevjo s filtrom in protipovratnim ventilom (priključni navoj G1", premer 3/4") omogoča takojšnjo uporabo robustne, lahke črpalke, ki jo je mogoče preprosto prenašati z ergonomskim ročajem. Vrtne črpalke Kärcher so zmogljive in ne potrebujejo vzdrževanja ter jih je mogoče priključiti brez orodja. Prav tako jih je mogoče udobno vklopiti in izklopiti s pomočjo nožnega stikala in tako zaščititi hrbet. Uporabljeni materiali so visokokakovostni in osnova za dolgo življenjsko dobo. Možna je tudi podaljšana petletna garancija Kärcher. S pomočjo elektronskega tlačnega stikala lahko črpalko nadgradite s funkcijo samodejnega zagona/izklopa.