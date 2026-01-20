Vrtna črpalka BP 6.000 Garden Set
Vrtni set BP 6.000 vsebuje sesalni komplet, tako da lahko dolgotrajno in močno vrtno črpalko takoj uporabite za zalivanje vrta.
Zahvaljujoč visoki sesalni moči in zmogljivosti tlaka, vrtni set BP 6.000 zagotavlja idealne pogoje za udobno zalivanje vrta iz vodnih cevi ali rezervoarjev. Vrtni set BP 6.000 s 3,5 m vakuumsko odporno spiralno cevjo s filtrom in protipovratnim ventilom (priključni navoj G1", premer 3/4") omogoča takojšnjo uporabo robustne, lahke črpalke, ki jo je mogoče preprosto prenašati z ergonomskim ročajem. Vrtne črpalke Kärcher so zmogljive in ne potrebujejo vzdrževanja ter jih je mogoče priključiti brez orodja. Prav tako jih je mogoče udobno vklopiti in izklopiti s pomočjo nožnega stikala in tako zaščititi hrbet. Uporabljeni materiali so visokokakovostni in osnova za dolgo življenjsko dobo. Možna je tudi podaljšana petletna garancija Kärcher. S pomočjo elektronskega tlačnega stikala lahko črpalko nadgradite s funkcijo samodejnega zagona/izklopa.
Značilnosti in prednosti
Trpežno in z dolgo življenjsko doboKärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.
Udobno nožno stikaloUdoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.
Pripravljeno za uporaboVključno s spiralno cevjo, pripravljeno na priklop, s sesalnim filtrom in blokado povratnega teka.
Optimalno sesanje
- Kvalitetna črpalka brez nadaljnjega sesa vodo z globine 8 metrov, npr. iz cisterne.
Ločena odprtina za polnjenje
- Enostavno polnjenje pred uporabo.
Izpustni vijak
- Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Optimirani priključki
- Odlično premišljen sistem tesnjenja omogoča priklop črpalke brez uporabe orodja.
Ergonomsko držalo
- Udobno rokovanje in lahek transport.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1000
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 6000
|Vodja dostave (m)
|max. 45
|Tlak (bar)
|max. 4,5
|Višina sesanja (m)
|8
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|1,5
|Napetost (V)
|230 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|9,65
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,92
|Mere (D × Š × V) (mm)
|384 x 204 x 253
Obseg dobave
- Priključni adapter za črpalke G1
- Adapter za dvosmerno povezavo za črpalke G 1
- Vklj. s kompletom sesalne cevi
Oprema
- Optimiran nastavek za priklop
- Udobno nožno stikalo
- Ločena odprtina za polnjenje
- Ventil za izpust vode
- Ergonomski ročaj
Video posnetki
Področja uporabe
- Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.