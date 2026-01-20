Vrtna črpalka BP 6.000 Garden Set

Vrtni set BP 6.000 vsebuje sesalni komplet, tako da lahko dolgotrajno in močno vrtno črpalko takoj uporabite za zalivanje vrta.

Zahvaljujoč visoki sesalni moči in zmogljivosti tlaka, vrtni set BP 6.000 zagotavlja idealne pogoje za udobno zalivanje vrta iz vodnih cevi ali rezervoarjev. Vrtni set BP 6.000 s 3,5 m vakuumsko odporno spiralno cevjo s filtrom in protipovratnim ventilom (priključni navoj G1", premer 3/4") omogoča takojšnjo uporabo robustne, lahke črpalke, ki jo je mogoče preprosto prenašati z ergonomskim ročajem. Vrtne črpalke Kärcher so zmogljive in ne potrebujejo vzdrževanja ter jih je mogoče priključiti brez orodja. Prav tako jih je mogoče udobno vklopiti in izklopiti s pomočjo nožnega stikala in tako zaščititi hrbet. Uporabljeni materiali so visokokakovostni in osnova za dolgo življenjsko dobo. Možna je tudi podaljšana petletna garancija Kärcher. S pomočjo elektronskega tlačnega stikala lahko črpalko nadgradite s funkcijo samodejnega zagona/izklopa.

Značilnosti in prednosti
Vrtna črpalka BP 6.000 Garden Set: Trpežno in z dolgo življenjsko dobo
Trpežno in z dolgo življenjsko dobo
Kärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.
Vrtna črpalka BP 6.000 Garden Set: Udobno nožno stikalo
Udobno nožno stikalo
Udoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.
Vrtna črpalka BP 6.000 Garden Set: Pripravljeno za uporabo
Pripravljeno za uporabo
Vključno s spiralno cevjo, pripravljeno na priklop, s sesalnim filtrom in blokado povratnega teka.
Optimalno sesanje
  • Kvalitetna črpalka brez nadaljnjega sesa vodo z globine 8 metrov, npr. iz cisterne.
Ločena odprtina za polnjenje
  • Enostavno polnjenje pred uporabo.
Izpustni vijak
  • Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Optimirani priključki
  • Odlično premišljen sistem tesnjenja omogoča priklop črpalke brez uporabe orodja.
Ergonomsko držalo
  • Udobno rokovanje in lahek transport.
Specifikacije

Tehnični podatki

Nazivna poraba moči (W) 1000
Maks. količina pretoka (l/h) < 6000
Vodja dostave (m) max. 45
Tlak (bar) max. 4,5
Višina sesanja (m) 8
Temperatura pretoka (°C) max. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabel (m) 1,5
Napetost (V) 230 - 240
Frekvenca (Hz) 50
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 9,65
Teža vključno z embalažo (Kg) 11,92
Mere (D × Š × V) (mm) 384 x 204 x 253

Obseg dobave

  • Priključni adapter za črpalke G1
  • Adapter za dvosmerno povezavo za črpalke G 1
  • Vklj. s kompletom sesalne cevi

Oprema

  • Optimiran nastavek za priklop
  • Udobno nožno stikalo
  • Ločena odprtina za polnjenje
  • Ventil za izpust vode
  • Ergonomski ročaj
Video posnetki

Področja uporabe
  • Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
Dodatna oprema
