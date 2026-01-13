Bodisi za namakanje vrta ob konstantnem tlaku, oskrbo pralnih strojev ali WC-jev – kvalitetna Kärcherjeva črpalka BP 7 Home & Garden je idealna za uporabo alternativnih virov vode za potrošno vodo (npr. deževnico iz cistern. Zahvaljujoč funkciji avtomatskega aktiviranja/zaustavljanja, se BP 7 avtomatsko vključi – in nato spet izključi. V nevarnosti zaščita pred delom na suho izključi črpalko in pojavi se prikaz napake. Pogon s 5 stopnjami osvaja s svojo veliko močjo, učinkovitostjo in tihim delom. Ob enaki dobavni količini BP 7 Home & Garden je potrebna veliko manjša moč motorja kot pri običajnih Jet črpalkah–okoli 30 % prihranka energije. Kazalnikom udobja, kot so integrirano nožno stikalo, 2 izhoda za hkratno delo dveh priključnih naprav in gumijaste nogice za prepračevanje hrupa, se pridružujejo še varnostna obeležja, kot so serijski predfilter in integrirani nepovratni ventil za varno delo. Kärcher nudi možnost podaljšanja garancije na 5 let.