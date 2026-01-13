Home & Garden črpalka BP 7 Home & Garden
Črpalka BP 7 Home & Garden z dolgo življenjsko dobo z učinkovitim 5-stopenjskim delovanjem za zalivanje vrta & oskrbo hiše z vodo (npr. z deževnico). Udobna, zmogljiva, zanesljiva!
Bodisi za namakanje vrta ob konstantnem tlaku, oskrbo pralnih strojev ali WC-jev – kvalitetna Kärcherjeva črpalka BP 7 Home & Garden je idealna za uporabo alternativnih virov vode za potrošno vodo (npr. deževnico iz cistern. Zahvaljujoč funkciji avtomatskega aktiviranja/zaustavljanja, se BP 7 avtomatsko vključi – in nato spet izključi. V nevarnosti zaščita pred delom na suho izključi črpalko in pojavi se prikaz napake. Pogon s 5 stopnjami osvaja s svojo veliko močjo, učinkovitostjo in tihim delom. Ob enaki dobavni količini BP 7 Home & Garden je potrebna veliko manjša moč motorja kot pri običajnih Jet črpalkah–okoli 30 % prihranka energije. Kazalnikom udobja, kot so integrirano nožno stikalo, 2 izhoda za hkratno delo dveh priključnih naprav in gumijaste nogice za prepračevanje hrupa, se pridružujejo še varnostna obeležja, kot so serijski predfilter in integrirani nepovratni ventil za varno delo. Kärcher nudi možnost podaljšanja garancije na 5 let.
Značilnosti in prednosti
Udobno doma in na vrtu
- Zanesljiva oskrba hiše ter zalivanje vrta s konstantnim tlakom.
Zmogljivo in z dolgo življenjsko dobo
- Serijsko opremljeno s predfiltrom, povratnim ventilom in varovalko suhega teka
Večstopenjsko črpalno gonilo
- Visoka energetska učinkovitost in občutno tišje delovanje.
Avtomatika za zagon/izklop
- Črpalka se glede na potrebe samodejno zažene in zaustavi.
Optimalno sesanje
- Kvalitetna črpalka brez nadaljnjega sesa vodo z globine 8 metrov, npr. iz cisterne.
Prikaz motenj
- V primeru motenj se prikaže sporočilo o napaki pri sesanju ali tlaku.
Dva izhoda za vodo
- Vsestranska uporaba: npr. zalivanje zelenice z razpršilnikom in sočasno ročno zalivanje z vrtno škropilnico.
Prilagodljiv T nastavek za priklop
- Prilagodljiva montaža za optimalno usmeritev priklopljenih cevi.
Udobno nožno stikalo
- Udoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.
Ergonomsko držalo
- Udobno rokovanje in lahek transport.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1200
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 6000
|Vodja dostave (m)
|60
|Tlak (bar)
|max. 6
|Višina sesanja (m)
|8
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|1,85
|Napetost (V)
|230 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|13,42
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|15,259
|Mere (D × Š × V) (mm)
|230 x 540 x 373
Obseg dobave
- Priključni adapter za črpalke G1
Oprema
- Optimiran nastavek za priklop
- Udobno nožno stikalo
- Funkcija avtomatskega zagona/zaustavitve
- Vklj. s predfiltrom in povratnim ventilom
- Zaščita pred suhim zagonom
- Velik nastavek za polnjenje
- Ergonomski ročaj
- Shranjevanje kabla
- Prikaz motenj
- Dva izhoda za vodo
- Vrtljive, gumijaste noge, ki ne povzročajo hrupa
Področja uporabe
- Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
- Za oskrbo sanitarne vode v straniščih in pralnih strojih.
