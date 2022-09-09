Za odstranjevanje trdovratne umazanije iz smetnjaka lahko uporabite izdelke, ki jih najdete v hiši. Enostaven in zelo učinkovit način za pranje smetnjaka je uporaba kisove esence. Mešanje enakih delov kisove esence in vode ne le raztopi umazanijo, ampak tudi dolgoročno odstrani neprijetne vonjave. Na ta način lahko očistite tudi najbolj smrdljive zabojnike. Poleg tega je kis ekološko razgradljiv in zato dobra alternativa industrijskim čistilom. Po izpiranju posode s cevjo je treba domače čistilo iz kisa vliti v posodo z malo vode. Pri manjši umazaniji pustite mešanico namakati v smetnjaku z zaprtim pokrovom eno ali dve uri. Če je smetnjak zelo umazan, boste morda morali s ščetko odstraniti sprijeto umazanijo, potem ko je mešanica imela čas, da začne delovati. Toda pri ročnem drgnjenju smetnjaka bodite previdni: vedno nosite rokavice in zaščitna očala, saj lahko kis draži kožo.

Poleg kisove esence je za čiščenje smetnjaka primerna tudi citronska kislina. Če želite to narediti, raztopite citronsko kislino v vodi v skladu z navodili proizvajalca in jo uporabite na enak način kot kisovo esenco.