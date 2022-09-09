Dobro očistite koše za smeti in se učinkovito borite proti neprijetnim vonjavam
Koši za smeti so nuja v vsakem gospodinjstvu. Vendar pa je poleg ločevanja in pravilnega odlaganja odpadkov pomembno tudi redno čiščenje zabojnikov. V nasprotnem primeru ne boste imeli samo neprijetnih vonjav, ki se bodo skrivale naokoli, ampak boste morda ugotovili, da se bodo škodljivci, kot so črvi, začeli udomačevati v vaših smetnjakih. Toda kako pravilno očistiti te plastične zabojnike? Poleg uporabe domačih sredstev za boj proti vonjavam in umazaniji obstaja tudi veliko različnih naprav, ki jih lahko uporabite za čiščenje smeti. Oglejte si te nasvete in trike!
Ročno čiščenje košev za smeti
Zlasti v vročih poletnih dneh je lahko težko hoditi do smetnjaka zaradi vonjav. Organski ali biorazgradljivi odpadki, kot je meso, začnejo zelo hitro gniti. Posledica tega ni samo neprijeten smrad, včasih lahko čez nekaj časa v smetnjaku najdete črve. Redno čiščenje smeti odpravlja neprijetne vonjave in jih tudi preprečuje. Da pripravite smetnjak za čiščenje, najprej odstranite umazanijo in vso razsuto hrano ali ostanke iz notranjosti. Z vrtno cevjo, čistilno krtačo ali ročno krtačo boste smetnjak očistili večine umazanije. S cevjo pršite v notranjost posode za smeti od zgoraj navzdol, dokler se groba umazanija ne zbere na dnu. Te umazane vode ne bi smeli preprosto zliti v gredico ali na cesto, ampak jo je treba pravilno odvreči v odtok.
Za odstranjevanje trdovratne umazanije iz smetnjaka lahko uporabite izdelke, ki jih najdete v hiši. Enostaven in zelo učinkovit način za pranje smetnjaka je uporaba kisove esence. Mešanje enakih delov kisove esence in vode ne le raztopi umazanijo, ampak tudi dolgoročno odstrani neprijetne vonjave. Na ta način lahko očistite tudi najbolj smrdljive zabojnike. Poleg tega je kis ekološko razgradljiv in zato dobra alternativa industrijskim čistilom. Po izpiranju posode s cevjo je treba domače čistilo iz kisa vliti v posodo z malo vode. Pri manjši umazaniji pustite mešanico namakati v smetnjaku z zaprtim pokrovom eno ali dve uri. Če je smetnjak zelo umazan, boste morda morali s ščetko odstraniti sprijeto umazanijo, potem ko je mešanica imela čas, da začne delovati. Toda pri ročnem drgnjenju smetnjaka bodite previdni: vedno nosite rokavice in zaščitna očala, saj lahko kis draži kožo.
Poleg kisove esence je za čiščenje smetnjaka primerna tudi citronska kislina. Če želite to narediti, raztopite citronsko kislino v vodi v skladu z navodili proizvajalca in jo uporabite na enak način kot kisovo esenco.
Nasvet
Organske odpadke zbirajte v za to namenjenih vrečah ali jih zavijte v časopisni papir, preden jih odvržete. Tako bo smetnjak dlje čist.
Posebno čiščenje smetnjakov, okuženih z žuželkami
Pred čiščenjem smetnjaka vedno preverite, ali so se v njem naselili škodljivci. To je bolj verjetno poleti, ko se organski odpadki začnejo razgrajevati. Zaradi višjih temperatur in vlažnega okolja v smetnjaku se muhe včasih odločijo, da tam odložijo svoja jajčeca, kar povzroči okužbo z črvi. Ker se lahko to hitro razširi na bližnje smetnjake, je treba bele ličinke odstraniti, preden začnete s čiščenjem. Preprosto gospodinjsko zdravilo je vse, kar potrebujete. Smetnjak izperite z mešanico soli, kisa in tople vode.
Mešanice, kot je ta, dezinficirajo površino plastike in nevtralizirajo neprijetne vonjave. Lahko pa uporabite posebno čistilo za plastiko, ki ga poškropite posebej po košu in nato sperete s čisto vodo.
Uporabite pritisk vode, da izperete smetnjak
Če želite svoj koš temeljito očistiti, posezite po srednjetlačnem čistilniku. Z vodnim curkom lahko učinkovito odstranite še tako trdovratne obloge kot tudi morebitne sprijete odpadke in celo mah.
Baterijski čistilec je še posebej primeren za uporabo na prostem, saj ne potrebuje električnega priključka. Pri oskrbi z vodo lahko uporabimo klasičen priključek za vodo ali pa s pomočjo sesalne cevi črpamo vodo iz alternativnih virov, kot so sodi za dež ali kanistri za vodo. Tlak vode je nižji kot pri visokotlačnem čistilniku, zaradi česar je zelo primeren za čiščenje smeti. Njegova največja moč 24 barov zagotavlja, da ne poškoduje plastike zabojnika, vendar je še vedno učinkovit pri pršenju neočiščene umazanije.
Kako očistiti koš s srednjetlačnim čistilnikom:
1. Najprej pritrdite vrtno cev na priloženi priključek. Za zagon naprave s popolnoma napolnjenim 18 V baterijskim paketom morate sprostiti ključavnico. Za začetek čiščenja preprosto pritisnite stikalo.
2. Z vodnim curkom izperite notranjost smetnjaka od zgoraj navzdol. Umazanija se bo zrahljala in nabrala na dnu smetnjaka. Po potrebi je treba zabojnik vmes izprazniti in vsebino odvreči v odtok.
3. Nato je treba posodo ponovno temeljito sprati, dokler vsa umazanija ne izgine.
4. Zdaj je čas, da zunanjost koša hitro poškropite s srednjetlačnim čistilnikom.
Nasvet
Da se voda med čiščenjem ne nabira v smetnjaku, lahko smetnjak predhodno postavite na bok, da lahko voda teče naravnost iz smetnjaka. Za priročno čiščenje priporočamo brizgalno cev z nastavljivim 360° spojem. Ko je smetnjak pritrjen na podaljšek in nastavljen pod pravim kotom, ga je mogoče priročno očistiti iz stoječega položaja.
Če želite odstraniti posebej trdovratne vonjave, zakaj ne poskusite s čistilnim sredstvom, ki ga nanesete na primer s penastim nastavkom? Za čiščenje smetnjakov je dobra izbira čistilo za plastiko. Poleg tega, da poskrbi za najvišjo učinkovitost čiščenja, ne le učinkovito odstranjuje oprijeto umazanijo, temveč zagotavlja tudi dolgotrajno zaščito barve in materiala posode.
Za zelo trdovratno umazanijo, ki je ni mogoče zrahljati z vodnim curkom, lahko poskusite s krtačo za pranje za temeljito čiščenje brez brizganja. Če želite to narediti, pritrdite krtačo na srednjetlačni čistilnik in potisnite zelo dolge ščetine globoko v koš. Šoba na krtači omogoča izmenično drgnjenje in peskanje. Vrtljiva glava vam omogoča čiščenje težko dostopnih mest. Lahko pa uporabite tudi peskalnik za umazanijo, ki je priložen v obsegu dobave. S svojim vrtljivim curkom zagotavlja globinsko čiščenje.
Za čiščenje smetnjakov je mogoče uporabiti tudi visokotlačni čistilnik. Vendar mora biti cev za curek ali pištola nastavljena na najnižji možni tlak, da zmanjšate povratno pršenje vode. S pomočjo funkcije čistilnega sredstva na napravi lahko nanesete detergent na površine z visokotlačnim čistilnikom pri nizkem tlaku. Pustite, da se nekaj časa vpije, nato pa sperite s čisto vodo, dokler ne odstranite vse umazanije. Za manjšo umazanijo je več kot dovolj tudi vrtna cev, na primer v kombinaciji s čistilno brizgalno pištolo, ki zaradi vrtljivega curka omogoča enostavno čiščenje.
Po pranju pustite, da se smetnjak posuši
Ne glede na to, ali ste smetnjak oprali ročno ali z aparatom, ga morate vedno pustiti, da se temeljito posuši, preden vanj vstavite nove vrečke za smeti. Če je v notranjosti ostalo nekaj vlage, je lahko odlično gojišče za plesen. Najbolje je, da po čiščenju smetnjak pustite obrnjenega ob steno. To bo omogočilo odtekanje odvečne vode, zrak pa bo še vedno dobro krožil v posodi. Če želite postopek pospešiti, lahko uporabite tudi star časopis. Je zelo vpojen, zato ga lahko uporabite za brisanje in sušenje smeti hkrati. Lahko pa vlago iz smetnjaka posesate tudi s sesalnikom za suho/mokro sesanje.