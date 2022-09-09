Učinkovito in enostavno očistite opremo za kampiranje!
Zgrabite svojo družino in hišnega ljubljenčka ter se s svojo prikolico odpravite na prosto! Ne glede na to, ali gre za izlet ob koncu tedna ali kot skrbno načrtovan dopust - naslednje kampiranje in pustolovščina na prostem se zagotovo zgodita. Da bo vse tako čisto kot doma, je treba pripomočke in opremo za kampiranje redno čistiti. Tu so koristni nasveti, kako očistiti opremo za kampiranje, pohodne čevlje, kolo itd.
Kateri je najučinkovitejši način za čiščenje opreme za kampiranje na poti?
Oprema za kampiranje se sčasoma umaže. Potrebščine za kampiranje je treba oprati, po uporabi pa očistiti tudi zložljive stole in kolesa. In tisti, ki počitnikujete ob morju in radi deskate, verjetno veste, da je treba neoprenske obleke in deske po jahanju na valovih sprati, da zagotovite njihovo dolgo življenjsko dobo.
To pravilo načeloma velja za vse pripomočke za kampiranje. Najbolje je, da jih očistite in operete takoj po uporabi, namesto da čakate do naslednje uporabe. Ustrezno čistilno opremo in sredstva za nego vedno shranjujte na istem mestu, da bodo vedno pri roki. Na taborjenju imejte pri roki krtačo, gobo, vedro, zalivalko, cev za vodo, metlo ter pomivanje posode in morebiti druga čistila.
Umazana oprema za kampiranje? Kako ponovno očistiti šotor, posodo in stole
Čiščenje predprostora prikolice: ko tendo snamete, jo dobro otresite in nato previdno zapakirajte nazaj (na suho). Izogibajte se čistilnim sredstvom za zaščito prevleke tende ali šotora. Mimogrede: če tendo ali šotor čistite pogosteje, boste dlje uživali v njegovi vodoodporni prevleki. Umazanija, ki je posledica vremenskih vplivov, namreč lahko zmanjša učinkovitost vodoodpornega premaza. Dober pokazatelj, ali je treba šotor ali tendo impregnirati, je, da ga namočite z vrtno cevjo ali vedrom vode. Če se voda dvigne, je šotor še vedno nepremočljiv.
Pomivanje namizne posode za kampiranje: v večini kampov ali med potovanjem pogosto nimate razkošja pomivalnega stroja. Prikolice in mobilne hišice so najverjetneje opremljene z rezervoarjem za sladko vodo in umivalnikom, tako da lahko krožnike, lonce in skodelice pomivate ročno. Da bo notranjost čista, je bolje, da posodo zunaj pomijete v posodi z mlačno vodo. V ta namen je primerna goba, krtača in detergent za pomivanje posode. Seveda lahko uporabite tudi cev za vodo, še posebej, če je zasušeno hrano težko odstraniti. Priljubljen nasvet med ljubitelji kampiranja: zavrite vodo, vanjo vmešajte nekaj citronske kisline in z njo prelijte umazano posodo, pustite nekaj minut namakati, nato pa jo temeljito obrišite s krpo.
Čiščenje stolov za kampiranje: stole za kampiranje iz aluminija in plastike je zelo enostavno očistiti. Običajno je dovolj, da jih obrišete z vlažno krpo in malo pomivalnega sredstva. Za trdovratno umazanijo je najboljša cev za vodo z nastavkom za brizgalno pištolo. Druga možnost je, da za umazano površino uporabite srednjetlačni čistilnik. Univerzalno čistilo porazdelite z razpršilom ali alternativno s pomočjo penastega nastavka in srednjetlačnega čistilnika. Nato vse sperite s čisto vodo. Na koncu očiščene površine temeljito obrišite s suho krpo, da preprečite grde vodne madeže.
Če ne želite porabiti nepotrebnega časa za čiščenje opreme za kampiranje, preprosto vzemite visokotlačni čistilnik, saj hitro in učinkovito očisti opremo za kampiranje. Če pa ste na poti in ni dostopa do električne energije, bi ljubitelji pametnega kampiranja morali uporabiti visokotlačni čistilnik na baterije v kombinaciji s sesalno cevjo ali mobilni čistilnik z vgrajeno baterijo in rezervoarjem za vodo. S temi mobilnimi čistilnimi rešitvami je čiščenje pripomočkov za kampiranje prava stvar!
Kako pohodniške čevlje, kolo in surf desko znova očistiti na poti?
Čisti pohodni čevlji: da bi užitek v kakovostnih pohodnih čevljih trajal še dolgo, jih po vsaki uporabi temeljito očistite in vzdržujte. Najprej odstranite grobo umazanijo. Pri poliestru je običajno dovolj, da umazanijo zrahljate z gobo, vodo in malo milnice. Za usnjene čevlje je priporočljiva nekoliko trša krtača. Če so pohodni čevlji zelo umazani, jih lahko očistite s cevjo za vodo ali mobilnim nizkotlačnim čistilnikom v kombinaciji s krtačo. Pred čiščenjem morate odstraniti tudi vezalke in vložke, nato operite notranjost čevlja z vodo in milom. Nato ponovno sperite notranjost in po potrebi zunanjost čevlja s čisto vodo, dokler ne odstranite vse umazanije in detergenta. Če jih želite posušiti, čevlje napolnite s časopisnim papirjem in jih ne postavljajte neposredno na sonce ali pod grelnik, saj lahko poškodujete material. Uporabite vosek za čevlje, da zaščitite pohodne čevlje in jih ohranite čiste dlje.
Očistite svoje kolo: po obsežni vožnji s kolesom po gozdovih in poljih je normalno, da je vaše kolo umazano. Da bi preprečili rjavenje in ohranili dobro delovanje prestav in zavor, je najbolje, da vse komponente očistite neposredno po kolesarjenju. Za to potrebujete vedro vode in dve gobici. Najprej očistite okvir z eno gobo, druge komponente pa z ločeno gobo. Tako preprečite, da bi ostanki voska ali olja prišli v stik z okvirjem. Za učinkovito čiščenje je najbolje uporabiti posebno čistilo za kolesa.
Po izpiranju in čiščenju vseh sestavnih delov vzemite vedro vode ali vrtno cev, da sperite kolo. Z mobilnim čistilnikom je še posebej enostavno. Doma lahko nato nekaj časa posvetite temeljitemu čiščenju kolesa, na primer z visokotlačnim čistilcem.
Očistite desko za surfanje in neoprensko obleko: po plavanju ali deskanju v morju temeljito očistite neoprensko obleko in desko za surfanje ter se znebite ostankov peska in slane vode, saj lahko oboje poškoduje material. Zlasti prevleka neoprenske obleke lahko postane krhka zaradi soli. Desko za deskanje in neoprensko obleko lahko na kratko poškropite z vrtno cevjo. Če pa ste na poti, te možnosti pogosto nimate. V tem primeru je mobilni nizkotlačni čistilec dobra ideja. Če želite neoprensko obleko posušiti, jo obrnite navzven, čeprav se to v bistvu zgodi samodejno, ko jo slečete. Poleg tega se obleke nikoli ne sme sušiti na žgočem soncu, sicer bi lahko neoprenski material poškodovali vročina in UV žarki. Poskrbite, da boste našli senčno mesto.
Kampiranje s psom? Kako svojega štirinožnega prijatelja spet očistiti.
Dolgi sprehodi so najljubša dejavnost večine psov. Njihove tačke in dlaka, ki se pri tem umažejo, jih ne motijo. Da po sprehodu ne umažejo prtljažnika avtomobila ali notranjosti počitniške prikolice, naj si lastniki psov očistijo tace in po potrebi tudi dlako. Predvsem pod šapami se rada nabira umazanija. Nežno jih lahko očistite na primer z malo tople vode in mehko krtačo.
Nasvet
Z izbirno škatlo za dodatke za hišne ljubljenčke z mobilnim čistilnikom ste dobro opremljeni za čiščenje svojega ljubljenega štirinožnega prijatelja, tudi ko ste na poti. Vsebuje stožčasto šobo, posebej razvito za pse s prijetnim, mehkim curkom prhe za čiščenje dlake in tačk. Poleg tega komplet vsebuje krtačo za čiščenje dlake za odstranjevanje trdovratne umazanije z dlake živali in posebej vpojno brisačo iz mikrovlaken za sušenje.