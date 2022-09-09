Kateri je najučinkovitejši način za čiščenje opreme za kampiranje na poti?

Oprema za kampiranje se sčasoma umaže. Potrebščine za kampiranje je treba oprati, po uporabi pa očistiti tudi zložljive stole in kolesa. In tisti, ki počitnikujete ob morju in radi deskate, verjetno veste, da je treba neoprenske obleke in deske po jahanju na valovih sprati, da zagotovite njihovo dolgo življenjsko dobo.

To pravilo načeloma velja za vse pripomočke za kampiranje. Najbolje je, da jih očistite in operete takoj po uporabi, namesto da čakate do naslednje uporabe. Ustrezno čistilno opremo in sredstva za nego vedno shranjujte na istem mestu, da bodo vedno pri roki. Na taborjenju imejte pri roki krtačo, gobo, vedro, zalivalko, cev za vodo, metlo ter pomivanje posode in morebiti druga čistila.