Kako hitro in učinkovito očistiti žlebove
Čiščenje žlebov je za večino verjetno eno bolj neprijetnih opravil. Če pa so žlebovi in odtočne cevi zamašeni in deževnica ne more pravilno odtekati, vam ne preostane drugega, kot da očistite žlebove in odstranite odpadlo listje in umazanijo. V nasprotnem primeru bi se žleb lahko razlil ob naslednjih padavinah, kar bi lahko poškodovalo streho, fasado ali teraso. Kako pa je najbolje hitro, učinkovito in predvsem varno očistiti žleb? Tukaj so praktični nasveti za čiščenje strešnih žlebov in cevi.
Kaj je treba upoštevati pri čiščenju žlebov
Preden se lotite čiščenja žlebov, razmislite o naslednjem: kdaj in kako pogosto je priporočljivo čiščenje žlebov? Katera orodja za čiščenje žlebov so najbolj primerna za ta namen? Kakšne stroške čiščenja žlebov naj pričakujem in kaj je še treba upoštevati? Tukaj odgovarjamo na najpomembnejša vprašanja.
Kdaj in kako pogosto čistiti žlebove?
Žlebove je priporočljivo očistiti vsaj enkrat letno. Če so v bližini drevesa ali celo gozdnato območje, je to morda več kot enkrat na leto. Optimalen čas za čiščenje žlebov je pozno jeseni, ko odpade vse listje, vendar pred prvo zmrzaljo in sneženjem.
Kakšni so pričakovani stroški čiščenja žlebov?
To je odvisno od tega, ali želite kot lastnik stanovanja žlebove očistiti sami ali najeti podjetje za čiščenje žlebov. Slednje je seveda veliko dražje in v večini primerov niti ni potrebno. S pravim orodjem za čiščenje žlebov lahko sami očistite žlebove. Na stroške lahko gledate kot na dolgoročno naložbo, če ste lastnik stanovanja. Če nepremičnino najamete, je bolj verjetno, da bo najemodajalec moral nositi stroške čiščenja žlebov. Čiščenje žlebov je praviloma naloga najemodajalca, vendar so stroški, ki pri tem nastanejo, lahko del obratovalnih stroškov. Če pa je temu tako, mora biti to navedeno v pogodbi.
Čiščenje žlebov z lestvijo ali brez nje?
Za strokovno in varno čiščenje žlebov je priporočljivo, da delate s profesionalnimi pripomočki za čiščenje žlebov, namesto da se zanašate na lestev, vedro in krtačo. Čiščenje žlebov z metlo ali krtačo je opravilo, ki je tako delovno intenzivno kot neprijetno. Morate splezati po lestvi, nato očistiti del žleba, se vrniti z lestve, jo premakniti in nato ponoviti celoten postopek. Zelo neučinkovita in hkrati nevarna metoda, saj lestev morda nima vedno varne podlage. Boljša alternativa je, da izberete rešitev, ki omogoča čiščenje žlebov in odtočnih cevi iz tal.
Katere varnostne ukrepe je treba sprejeti vnaprej?
Pri čiščenju žlebov vedno poskrbite za ustrezno zaščitno obleko. Nedrseča obutev, rokavice in zaščita za oči so del osnovne opreme. Če uporabljate lestev, morate vedno zagotoviti, da ima varno podlago. Lestev naj drži druga oseba. Najprej z roko odstranite grobo umazanijo in ostanke, kot so zlomljeni kosi opeke, ostanki ognjemeta in veje. Posebni zasloni preprečujejo, da bi umazanija padla v odtočno cev. Če za čiščenje žleba uporabljate visokotlačni čistilnik, nikoli ne stojte na lestvi. Namesto tega je priporočljiva uporaba posebej zasnovanega kompleta za čiščenje žlebov v kombinaciji s tlačnim čistilnikom, ki ga je mogoče upravljati s tal.
Sami čistite žlebove?
Ne glede na to, ali gre za čiščenje žlebov v bungalovu ali visoki hiši, lahko to storite sami s kompletom za čiščenje žlebov in cevi. Žlebove in odtoke lahko očistite brez truda in učinkovito. Čeprav je popolnoma smiselno najprej preizkusiti različna orodja, mora imeti varnost vedno prednost.
S premišljeno rešitvijo lahko očistite žlebove na profesionalen način, ne da bi se spravili v nevarnost ali za to morali najeti zunanje podjetje in za to porabiti veliko denarja. Srce sistema so čistilne sani, ki so nameščene v žleb in povezane s pištolo visokotlačnega čistilnika s priloženo 20 m visokotlačno cevjo. Na spodnji strani sani sta pritrjeni dve visokotlačni šobi, ki vodo izmetavata nazaj. Pritisk povzroči, da se sani premaknejo naprej in hkrati odplaknejo vso umazanijo nazaj. Po lestvi se morate povzpeti le enkrat, da postavite sani na svoje mesto in pritrdite vodilo cevi na žleb. Nato se tlačna čistilna pištola upravlja s tal.
Navodila po korakih
1. Najprej pritrdite visokotlačne šobe na visokotlačni čistilnik. Če tovarniško vnaprej nameščene šobe niso prave za vaš visokotlačni čistilnik, morate popustiti zaklepne spone in vstaviti pravilne šobe. Nato jih ponovno zavarujte. Ustrezne šobe za tlačni čistilnik najdete v navodilih za uporabo.
2. Namestite adapter na cev visokotlačnega čistilnika v skladu z navodili za uporabo, nato ga povlecite skozi vodilo cevi in ga priključite na čistilni nosilec in objemko.
3. Ko odstranite grobe ostanke, vstavite mrežico, ki je priložena dobavi, na vrh odvodne cevi.
4. Namestite objemko z vodilom cevi na strani žleba, vstavite sani v žleb in poravnajte cev z rdečo oznako.
5. Nato priključite sistem na spojko pištole visokotlačnega čistilnika in ga vklopite. Ročno napeljite visokotlačno cev. Takoj, ko se aktivira pištola visokotlačnega čistilnika, se čistilne sani potegnejo skozi žleb in ga očistijo zahvaljujoč dvema vodnima curkoma, usmerjenima nazaj.
6. Za boljši učinek izpiranja lahko sani občasno potegnete nekoliko nazaj preko visokotlačne cevi. Po potrebi postopek čiščenja večkrat ponovite, da odstranite trdovratno umazanijo.
7. Po čiščenju izklopite visokotlačni čistilnik in odstranite zbrano umazanijo, ki se je nabrala na situ ob odtočni cevi. Na koncu odstranite objemko in napravo.
Kako hkrati očistiti odtočno cev in odtoke
S praktičnim kompletom za čiščenje žlebov in cevi je mogoče učinkovito očistiti tudi odtočne cevi in hišne odtoke. Žlebove in odtočne cevi je treba očistiti vsaj enkrat letno, da bo žleb čim bolj učinkovito deloval. Zato je dobro, da očistite oba zaporedoma.
Za osvoboditev cevnih sistemov iz notranje umazanije je cev za čiščenje cevi priključena na visokotlačni čistilnik in nato postopoma potisnjena v cev. Za to namesto sani uporabite priloženo šobo za čiščenje cevi. Visokotlačna šoba je privita na visokotlačno cev, ki ima rdečo varnostno oznako in jo je treba potisniti v cev vsaj do te oznake. Šele nato vklopite visokotlačni čistilnik. Postopek čiščenja je treba prekiniti takoj, ko je rdeča oznaka spet vidna, ko izvlečete cev. Ta korak je zelo pomemben za zaščito pred brizganjem vode nazaj in za preprečitev nenadzorovanega vrtinčenja cevi. Po vklopu visokotlačnega čistilnika ročno vstavite cev v cev. Pritisk raztopi tudi trdovratne blokade. Če želite to narediti, večkrat zaporedoma pritisnite in spustite ročico, kot je potrebno. Za zaščito fasad in vaše terase pred umazanijo je priporočljivo, da na koncu odtočne cevi postavite vedro.
Poleg tega lahko odtoke in svetlobne vodnjake učinkovito očistite tudi s visokotlačnim ali srednjetlačnim čistilnikom. Občutljive površine, kot so plastične rešetke na lahkih vodnjakih, lahko učinkovito in nežno očistite s srednjetlačnim čistilnikom. Če je kletni jašek iz masivnega kamna, ga lahko očistimo s tlačnim čistilnikom.