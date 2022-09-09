Sami čistite žlebove?

Ne glede na to, ali gre za čiščenje žlebov v bungalovu ali visoki hiši, lahko to storite sami s kompletom za čiščenje žlebov in cevi. Žlebove in odtoke lahko očistite brez truda in učinkovito. Čeprav je popolnoma smiselno najprej preizkusiti različna orodja, mora imeti varnost vedno prednost.

S premišljeno rešitvijo lahko očistite žlebove na profesionalen način, ne da bi se spravili v nevarnost ali za to morali najeti zunanje podjetje in za to porabiti veliko denarja. Srce sistema so čistilne sani, ki so nameščene v žleb in povezane s pištolo visokotlačnega čistilnika s priloženo 20 m visokotlačno cevjo. Na spodnji strani sani sta pritrjeni dve visokotlačni šobi, ki vodo izmetavata nazaj. Pritisk povzroči, da se sani premaknejo naprej in hkrati odplaknejo vso umazanijo nazaj. Po lestvi se morate povzpeti le enkrat, da postavite sani na svoje mesto in pritrdite vodilo cevi na žleb. Nato se tlačna čistilna pištola upravlja s tal.