Čiščenje zimskega vrta: najboljši nasveti
Mnogi ljudje sanjajo o lastnem zimskem vrtu - tam lahko hranite svoje rastline in uživate v dodatnem prostoru, kjer se lahko sprostite. Zimski vrtovi so običajno izdelani večinoma iz stekla, vključno s streho. Na žalost potrebujejo nekaj nege in vzdrževanja, da bodo še naprej videti le najbolje.
Na kaj morate biti pozorni pri čiščenju in vzdrževanju zimskega vrta?
Zimski vrt, natančneje njegova okna in streha, se zaradi različnih vremenskih razmer sčasoma umažejo. Onesnaženost ozračja s sajami ali drobnim prahom, cvetnim prahom, listjem in iglicami ter iztrebki ptic in žuželk prispevajo k slabšemu videzu zimskega vrta. Da bi bil videti brezhibno in da udobja ne bi uničili zaradi umazanih oken, je zimski vrt smiselno očistiti dvakrat letno. Primeren čas za to je spomladi, ko vrt po hladnih zimskih mesecih spet oživi.
Pri čiščenju zimskega vrta ne gre le za estetiko, ampak tudi za nego in vzdrževanje vsakega njegovega dela, kot so nosilna konstrukcija in integrirana gumijasta tesnila. Upoštevajte, da dlje kot boste čakali na čiščenje zimskega vrta, več časa in truda boste potrebovali za njegovo čiščenje pozneje. Zimski vrt obvezno očistite na turoben dan, saj se v zelo sončnih ali celo vročih dneh okna prehitro posušijo, kar povzroči neugledne lise.
Za čiščenje zimskega vrta se lahko uporabljajo različne naprave, orodja in sredstva za nego:
- lestev
- cev z nastavkom za pršenje
- otiralo za okna
- rotacijska krtača za pranje in krpa iz mikrovlaken ter mlačna voda
- čistilo za pomivanje posode ali koncentrat čistila za steklo
- čistilnik za okna v kombinaciji z baterijskim vibracijskem brisalcem
- visokotlačni čistilnik s teleskopsko cevjo in ustreznim nastavkom za čiščenje stekla in fasade
Kako pravilno očistiti stekleno streho zimskega vrta
Čiščenje stranskih oken zimskega vrta ni tako zahtevno opravilo, a če je vaš zimski vrt precej visok ali želite očistiti streho, potem postane nekoliko težje. To ni zaradi samega čiščenja, temveč zato, ker so območja težko dosegljiva, ko so visoka nekaj metrov.
Načeloma imate dve možnosti - ali se povzpnete po lestvi in površine očistite ročno ali pa uporabite visokotlačni čistilnik v kombinaciji s teleskopsko brizgalno cevjo, kar je bistveno manj nevarna in zamudna rešitev.
Preden začnete z mokrim čiščenjem, morate najprej odstraniti morebitno umazanijo, ki se je nabrala na strehi zimskega vrta in v žlebovih. Za to so primerni običajni čistilni pripomočki, kot so krtače, vedra in razpršilne pištole, ki jih priključite na vrtno cev, ter krpa za robove stekla. Zaenkrat še ne smete uporabljati visokotlačnega čistilnika, sicer boste umazanijo samo raznesli po fasadi zimskega vrta in steklenih oknih. Večina streh zimskih vrtov je poševnih, kar olajša čiščenje površin z vrtno cevjo. Najbolje je, da umazanijo previdno odplaknete v žleb z najvišje točke. Še en nasvet, ki vam prihrani dodatno delo, je, da na spodnji del žleba postavite posodo ali cedilo, da ujamete vso umazanijo, ki se spere, da ne pronica v tla ali umaže vaše terase. Priporočljivo je tudi, da odstranite smeti iz žleba zimskega vrta, da se ne zamaši in ne prelije, ko boste kasneje za čiščenje uporabljali vodo.
Zdaj je čas, da začnete čistiti stekleno streho zimskega vrta. V ta namen je najbolje uporabiti raztegljivo teleskopsko brizgalno cev s pritrjeno krtačo in jo priključiti na vrtno cev. Nujno je treba zagotoviti, da lestev stoji na trdnih, ravnih tleh. Prosite nekoga, da ga pridrži zaradi dodatne varnosti. Najprej očistite zgornji del strehe in se nato počasi pomaknite po nagnjenih robovih. Če je umazanija še posebej trdovratna, povečajte pritisk in večkrat skrtačite umazana mesta. Detergenti za čiščenje oken so dobra izbira za delo, saj ne le poskrbijo, da je steklo bleščeče čisto, ampak tudi preprečijo nastanek mahu. Zadnji korak je, da celotno površino ponovno temeljito poškropite z vodo.
Nasvet
To deluje še lažje in učinkoviteje z vrtljivo teleskopsko brizgalno cevjo in pripadajočim nastavkom za čiščenje fasade in stekla, ki sta povezana s tlačnim čistilnikom. To vam omogoča, da lažje dosežete višja okna in steklene strehe, ne da bi morali plezati po lestvi.
Kako očistiti okna zimskega vrta?
Če je zimski vrt pretežno steklen, je postopek načeloma enak običajnemu čiščenju oken. Da se okna ne bi takoj znova umazala, pomaga, če umazanijo in prah z okenskih in vratnih okvirjev predhodno obrišete s krtačo ali krpo. Uporabiti morate pravo tehniko, da zagotovite, da okna po čiščenju ne bodo prekrita z madeži in lisami. To storite tako, da na stekleno površino najprej razpršite čistilno raztopino in jo nato osušite s krpo iz mikrovlaken ali otiralom. Če se odločite za brisalec za okna, je najbolje, da ostanke tekočine obrišete z osmičnimi gibi od zgoraj navzdol. Zaključite s poliranjem z bombažno kuhinjsko krpo ali krpo iz mikrovlaken.
Nasvet
Za čiščenje preprog in tal veste, da potrebujete sesalnik in krpo. Dobra novica je, da obstaja tudi ekvivalent za steklene površine! Z akumulatorskim brisalcem oken in akumulatorskim sesalnikom lahko okna in steklene površine očistite enostavno in učinkovito ter na njih ne ostanejo sledi.
Čiščenje zimskega vrta z ali brez visokotlačnega čistilnika?
Kratek odgovor je, da sta možni obe poti! Vprašati se morate, koliko časa in denarja želite porabiti za čiščenje in vzdrževanje vašega zimskega vrta? Če želite okna in druge dele očistiti kar se da poceni, potem so čistilne krpe, vedra in gospodinjska sredstva prava rešitev. Če pa želite prihraniti čas pri čiščenju zimskega vrta ali steklene strehe, je visokotlačni čistilnik najboljša ideja. Poleg tega je čiščenje še bolj učinkovito v primerjavi s standardnim pršilnim nastavkom, zaradi česar je varčno z vodo in okolju prijazno.
Mnogi ljudje ne vedo, da samo zato, ker je naprava morda označena kot "visokotlačna", to ne pomeni, da ne more čistiti površin in materialov z nizkim pritiskom. Na primer, čistilni set za fasade in steklene površine lahko uporabite za nežno čiščenje oken in steklenih streh. Od vas zahteva le, da delate nekoliko počasneje in da steklene površine izpostavljate manjšemu pritisku. Takole deluje korak za korakom:
1. Najprej nastavite kot teleskopske šobe tako, da ustreza stekleni strehi. To storite tako, da povlecite blokirno ročico in jo znova spustite, ko dosežete pravilen kot.
2. Uporabite dve teleskopski stopnici, da dosežete stekleno streho na želeni višini. Pri podaljševanju cevi se prepričajte, da se cev v notranjosti lahko prosto giblje.
3. Zdaj očistite stekleno streho naprej in nazaj ter od ene do druge strani.
4. Za optimalno čiščenje in rezultat brez madežev lahko uporabite tudi čistilo za stekla. Vendar čistilnega sredstva ne smete uporabljati na neposredni sončni svetlobi ali pustiti, da se posuši na oknih.
5. Pred uporabo čistilnega sredstva najprej odstranite nastavek za čiščenje fasade in stekla.
6. Vstavite sesalno cev visokotlačnega čistilnika v plastenko s čistilnim sredstvom ali plastenko vstavite v posodo naprave.
7. Zdaj celotno površino strehe namočite s čistilnim sredstvom.
8. Povežite cev s teleskopsko cevjo. Prepričajte se, da je rjava ali siva šoba pritrjena na cev za curek.
9. Ponovno na kratko sperite čistilno sredstvo.
Po eni strani je ta pristop zelo primeren za čiščenje zunanjosti zimskega vrta, ne da bi vas skrbelo, da se bodo deli, ki ste jih pravkar očistili, takoj spet umazali. Po drugi strani pa materiali, kot so les, valovita plastika in dvonadstropne plošče, zahtevajo druge korake čiščenja.
Zadnji nasvet: ni priporočljivo uporabljati visokotlačnih čistilnikov na občutljivih območjih, kot so gumijasta tesnila. Če se temu ni mogoče izogniti, poskrbite, da bo kratko. Visok pritisk lahko povzroči, da voda in umazanija prideta pod gumo, kar bi ogrozilo tesnilo.