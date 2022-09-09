Kako pravilno očistiti stekleno streho zimskega vrta

Čiščenje stranskih oken zimskega vrta ni tako zahtevno opravilo, a če je vaš zimski vrt precej visok ali želite očistiti streho, potem postane nekoliko težje. To ni zaradi samega čiščenja, temveč zato, ker so območja težko dosegljiva, ko so visoka nekaj metrov.

Načeloma imate dve možnosti - ali se povzpnete po lestvi in ​​površine očistite ročno ali pa uporabite visokotlačni čistilnik v kombinaciji s teleskopsko brizgalno cevjo, kar je bistveno manj nevarna in zamudna rešitev.

Preden začnete z mokrim čiščenjem, morate najprej odstraniti morebitno umazanijo, ki se je nabrala na strehi zimskega vrta in v žlebovih. Za to so primerni običajni čistilni pripomočki, kot so krtače, vedra in razpršilne pištole, ki jih priključite na vrtno cev, ter krpa za robove stekla. Zaenkrat še ne smete uporabljati visokotlačnega čistilnika, sicer boste umazanijo samo raznesli po fasadi zimskega vrta in steklenih oknih. Večina streh zimskih vrtov je poševnih, kar olajša čiščenje površin z vrtno cevjo. Najbolje je, da umazanijo previdno odplaknete v žleb z najvišje točke. Še en nasvet, ki vam prihrani dodatno delo, je, da na spodnji del žleba postavite posodo ali cedilo, da ujamete vso umazanijo, ki se spere, da ne pronica v tla ali umaže vaše terase. Priporočljivo je tudi, da odstranite smeti iz žleba zimskega vrta, da se ne zamaši in ne prelije, ko boste kasneje za čiščenje uporabljali vodo.

Zdaj je čas, da začnete čistiti stekleno streho zimskega vrta. V ta namen je najbolje uporabiti raztegljivo teleskopsko brizgalno cev s pritrjeno krtačo in jo priključiti na vrtno cev. Nujno je treba zagotoviti, da lestev stoji na trdnih, ravnih tleh. Prosite nekoga, da ga pridrži zaradi dodatne varnosti. Najprej očistite zgornji del strehe in se nato počasi pomaknite po nagnjenih robovih. Če je umazanija še posebej trdovratna, povečajte pritisk in večkrat skrtačite umazana mesta. Detergenti za čiščenje oken so dobra izbira za delo, saj ne le poskrbijo, da je steklo bleščeče čisto, ampak tudi preprečijo nastanek mahu. Zadnji korak je, da celotno površino ponovno temeljito poškropite z vodo.