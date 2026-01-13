KRS komplet za namakanje lončnic
KRS® komplet za namakanje lončnic za terase: optimalen za učinkovito zalivanje do 15 rastlin. S pomočjo sistema cevi in kapalk je možno praktično zalivanje lončnic.
Kärcherjev komplet za namakanje lončnic za terase je del sistema Kärcher Rain System® in je optimalen za učinkovito zalivanje do 15 rastlin. S pomočjo sistema cevi in kapalk je tako možno praktično zalivanje lončnic. Količino vode je mogoče individualno regulirati na vsakem posameznem kapljalnem elementu, tako da je omogočeno namakanje rastlin v skladu s potrebami in brez odvečne porabe vode. Dotok vode poteka preko gibljive cevi premera 1/2" in dolžine 10 m (vključno s priključkom za pipo G3/4 z reduktorjem G1/2 in cevno spojko za priklop na pipo). Povezava tanke cevi (10 m vključenih v dostavo) je možna s pomočjo manšet (vključenih 10), ki se lahko po zaslugi integrirane igle brez orodja priključijo na Kärcherjevo Rain System® cev. Namakanje v loncih poteka s pomočjo kapalk (vključenih 15 kom.), ki se s pomočjo nabodal pričvrstijo v zemljo (vključenih 15 kom.). Komplet dodatno vsebuje kotne elemente (3x mali, 1x veliki) za zapiranje in T-elemente (vključenih 10 kom.) za povezovanje cevi. Sistem je po želji mogoče razširiti s proizvodi iz sistema Kärcher Rain System® ali SensoTimer eco!ogic za učinkovito upravljanje namakanja.
Značilnosti in prednosti
Komplet za zalivanje lončnic, za 15 rastlin
- Praktično in učinkovito zalivanje rastlin in lončnic
Kapalka z regulacijo količine vode
- Ciljno zalivanje rastlin po potrebi.
Razširljivost
- Možnost kombiniranja s Kärcherjevimi Rain System® komponentami, kot tudi z SensoTimer eco!ogic-om za učinkovito upravljanje.
Možnost individualnega kombiniranja
- Zelo prilagodljivo polaganje.
Fleksibilna cev kot tudi manšeta z integrirano iglo
- Montaža brez orodja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|1,71
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,97
|Mere (D × Š × V) (mm)
|270 x 270 x 95
Obseg dobave
- T-elementi za zalivanje loncev: 10 Kos(i)
- Končniki, majhni: 3 Kos(i)
- Končniki, veliki: 1 Kos(i)
- Kapalka za zalivanje s kapljanjem: 15 Kos(i)
- Povezovalne manšete: 10 Kos(i)
- Klini za zalivanje loncev: 15 Kos(i)
Oprema
- Nastavljiva količina vode
- Montaža brez orodja
Področja uporabe
- Za zalivanje lončnic
- Zalivanje rastlin
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.