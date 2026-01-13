Kärcherjev komplet za namakanje lončnic za terase je del sistema Kärcher Rain System® in je optimalen za učinkovito zalivanje do 15 rastlin. S pomočjo sistema cevi in kapalk je tako možno praktično zalivanje lončnic. Količino vode je mogoče individualno regulirati na vsakem posameznem kapljalnem elementu, tako da je omogočeno namakanje rastlin v skladu s potrebami in brez odvečne porabe vode. Dotok vode poteka preko gibljive cevi premera 1/2" in dolžine 10 m (vključno s priključkom za pipo G3/4 z reduktorjem G1/2 in cevno spojko za priklop na pipo). Povezava tanke cevi (10 m vključenih v dostavo) je možna s pomočjo manšet (vključenih 10), ki se lahko po zaslugi integrirane igle brez orodja priključijo na Kärcherjevo Rain System® cev. Namakanje v loncih poteka s pomočjo kapalk (vključenih 15 kom.), ki se s pomočjo nabodal pričvrstijo v zemljo (vključenih 15 kom.). Komplet dodatno vsebuje kotne elemente (3x mali, 1x veliki) za zapiranje in T-elemente (vključenih 10 kom.) za povezovanje cevi. Sistem je po želji mogoče razširiti s proizvodi iz sistema Kärcher Rain System® ali SensoTimer eco!ogic za učinkovito upravljanje namakanja.