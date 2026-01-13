Razpršilna pištola
Idealna razpršilna pištola začetnega razreda. S sprožilcem z blokado/deblokado za udobno zalivanje vrta. Hiter in enostaven priklop na vrtno cev.
S pomočjo razpršilne pištole bo zalivanje vrta še posebej udobno. Zahvaljujoč sprožilcu z blokado/deblokado lahko konstantno ohranjate pretok vode v vrtnem razpršilniku - brez neprestanega pritiskanja. S pomočjo regulirnega ventila, ki ga lahko upravljate z eno roko, lahko tudi prilagodite ustrezen pretok količine vode, ki je potrebna. Razpršilna pištola ima 2 vrsti curka: točkovni in stožčast curek. Ta dva lahko v skladu s potrebami brezstopenjsko nastavljate. Tako ne boste enostavno zalivali le cvetlične gredice in druge rastlinske gredice, poleg tega boste lahko s točkovnim curkom odstranili tudi grobo umazanijo s teras ali vrtnega pohištva. Zato je razpršilna pištola najbolj primerna tako za naloge zalivanja kot tudi druge naloge čiščenja. Naj dodamo še: Kärcherjevi pršilni nastavki so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.
Značilnosti in prednosti
Ergonomični regulirni ventil
- Nastavitev količine pretoka vode z eno roko.
Enostavna blokada sprožilca na ročaju
- Za udobno zalivanje brez prekinitev.
Brezstopenjska nastavitev od točkovnega do stožčastega curka
- Idealno za zalivanje (stožčast curek) in čiščenje (točkovni curek).
Samodejno praznjenje
- Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|0,112
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,142
|Mere (D × Š × V) (mm)
|203 x 42 x 105
Oprema
- Število curkov: 2
- Zapiranje na ročaju
- Nastavljiva količina vode
- Funkcija samopraznjenja
- Vzorec škropljenja: stožčasti curek
- Vzorec škropljenja: točkovni curek
