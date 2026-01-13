S pomočjo razpršilne pištole bo zalivanje vrta še posebej udobno. Zahvaljujoč sprožilcu z blokado/deblokado lahko konstantno ohranjate pretok vode v vrtnem razpršilniku - brez neprestanega pritiskanja. S pomočjo regulirnega ventila, ki ga lahko upravljate z eno roko, lahko tudi prilagodite ustrezen pretok količine vode, ki je potrebna. Razpršilna pištola ima 2 vrsti curka: točkovni in stožčast curek. Ta dva lahko v skladu s potrebami brezstopenjsko nastavljate. Tako ne boste enostavno zalivali le cvetlične gredice in druge rastlinske gredice, poleg tega boste lahko s točkovnim curkom odstranili tudi grobo umazanijo s teras ali vrtnega pohištva. Zato je razpršilna pištola najbolj primerna tako za naloge zalivanja kot tudi druge naloge čiščenja. Naj dodamo še: Kärcherjevi pršilni nastavki so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.