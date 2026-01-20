HBX 2.10 Hose Box je idealna rešitev za zalivanje rastlin na balkonih, strešnih terasah in v majhnih vrtovih ali za uporabo na kampiranju. Zaboj je dobavljen pripravljen za uporabo, z vsemi potrebnimi dodatki za zunanjo uporabo, ki so vključeni v obseg dobave. Cev lahko hitro in brez truda navijete z zložljivo ročico. Poleg tega je z zanesljivim sistemom proti kapljanju z dvema priključkoma Aqua Stop odklop preprost in brez brizganja. To v kombinaciji z inteligentnim konceptom shranjevanja dodatkov in sprostitvenih cevi zagotavlja, da vodne sledi na preprogah ali parketu postanejo stvar preteklosti. Kompaktna razmerja pomenijo, da lahko zaboj shranite v najtesnejše prostore v zaprtih prostorih, na primer v omari pod kuhinjskim koritom. Druga možnost je, da zaboj namestite na steno. Doza za cev je primerna tudi kot dovodna cev za visokotlačne čistilnike Kärcher K 2–K 4.