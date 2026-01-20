HBX 2.10 Compact
Kompakten zaboj za cevi za balkone, strešne terase, majhne vrtove in kampiranje. Hitro, priročno odvijanje in navijanje. Idealno za prostorsko varčno shranjevanje v stanovanjih.
HBX 2.10 Hose Box je idealna rešitev za zalivanje rastlin na balkonih, strešnih terasah in v majhnih vrtovih ali za uporabo na kampiranju. Zaboj je dobavljen pripravljen za uporabo, z vsemi potrebnimi dodatki za zunanjo uporabo, ki so vključeni v obseg dobave. Cev lahko hitro in brez truda navijete z zložljivo ročico. Poleg tega je z zanesljivim sistemom proti kapljanju z dvema priključkoma Aqua Stop odklop preprost in brez brizganja. To v kombinaciji z inteligentnim konceptom shranjevanja dodatkov in sprostitvenih cevi zagotavlja, da vodne sledi na preprogah ali parketu postanejo stvar preteklosti. Kompaktna razmerja pomenijo, da lahko zaboj shranite v najtesnejše prostore v zaprtih prostorih, na primer v omari pod kuhinjskim koritom. Druga možnost je, da zaboj namestite na steno. Doza za cev je primerna tudi kot dovodna cev za visokotlačne čistilnike Kärcher K 2–K 4.
Značilnosti in prednosti
Kompaktna škatla za ceviShranjevanje, ki prihrani prostor, prilega se tudi v omarice pod umivalnikom.
Zložljiv ročajZanesljivo navijanje cevi in prostorsko varčno shranjevanje.
Pripravljeno za uporaboVsi potrebni dodatki za zunanjo montažo (šoba, konektorji, priključek za zunanjo pipo) so vključeni v obsegu dobave.
Inteligentni sistem za shranjevanje dodatkov in sprostitev cevi
- Preprečuje vodne sledi na preprogah ali parketu.
- Vsi dodatki so varno shranjeni na sami škatli, da prihranite prostor.
Dva priključka za cev z Aqua Stop
- Enostaven odklop brez brizganja vode.
Primeren za stensko montažo
- Točke za obešanje na zadnji strani ohišja za namestitev na steno.
Majhna teža
- Enostaven za transport in nežen za hrbet.
Več možnosti za namestitev dovodne cevi
- Preprečuje zvijanje cevi za stalen pretok vode in dolgo življenjsko dobo.
Trdno in varno stojalo
- Z lahkoto se odvije, tudi če ga uporabljate na poti.
Ergonomsko držalo
- Udobno rokovanje in lahek transport.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina cevi (m)
|10
|Zmogljivost cevi (m)
|10 (5/16")
|Priključna cev (m)
|2 (5/16")
|Porušni tlak (bar)
|24
|Razmik vijakov za stensko montažo (mm)
|80
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|2,47
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,835
|Mere (D × Š × V) (mm)
|225 x 360 x 387
Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.
Obseg dobave
- Spojka za cev s funkcijo Aqua Stop: 2 Kos(i)
- Priključek za pipo z reducirnim kosom, G3/4, G1/2: 1 Kos(i)
- Razpršilna pištola: 1 Kos(i)
- 5/16" cev: 10 m
- 5/16" priključna cev: 2 m
Oprema
- Vzorec škropljenja: stožčasti curek
- Vzorec škropljenja: točkovni curek
- Vijaki za stensko montažo
Video posnetki
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Majhne površine
- doma
- Na poti: WFP 12 je idealen tudi za uporabo v avtodomih, prikolicah ali počitniških hišah
- Avtodomi
- Šotor / oprema za kampiranje
Dodatna oprema
