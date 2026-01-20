HBX 2.10 Compact

Kompakten zaboj za cevi za balkone, strešne terase, majhne vrtove in kampiranje. Hitro, priročno odvijanje in navijanje. Idealno za prostorsko varčno shranjevanje v stanovanjih.

HBX 2.10 Hose Box je idealna rešitev za zalivanje rastlin na balkonih, strešnih terasah in v majhnih vrtovih ali za uporabo na kampiranju. Zaboj je dobavljen pripravljen za uporabo, z vsemi potrebnimi dodatki za zunanjo uporabo, ki so vključeni v obseg dobave. Cev lahko hitro in brez truda navijete z zložljivo ročico. Poleg tega je z zanesljivim sistemom proti kapljanju z dvema priključkoma Aqua Stop odklop preprost in brez brizganja. To v kombinaciji z inteligentnim konceptom shranjevanja dodatkov in sprostitvenih cevi zagotavlja, da vodne sledi na preprogah ali parketu postanejo stvar preteklosti. Kompaktna razmerja pomenijo, da lahko zaboj shranite v najtesnejše prostore v zaprtih prostorih, na primer v omari pod kuhinjskim koritom. Druga možnost je, da zaboj namestite na steno. Doza za cev je primerna tudi kot dovodna cev za visokotlačne čistilnike Kärcher K 2–K 4.

Značilnosti in prednosti
HBX 2.10 Compact: Kompaktna škatla za cevi
Kompaktna škatla za cevi
Shranjevanje, ki prihrani prostor, prilega se tudi v omarice pod umivalnikom.
HBX 2.10 Compact: Zložljiv ročaj
Zložljiv ročaj
Zanesljivo navijanje cevi in prostorsko varčno shranjevanje.
HBX 2.10 Compact: Pripravljeno za uporabo
Pripravljeno za uporabo
Vsi potrebni dodatki za zunanjo montažo (šoba, konektorji, priključek za zunanjo pipo) so vključeni v obsegu dobave.
Inteligentni sistem za shranjevanje dodatkov in sprostitev cevi
  • Preprečuje vodne sledi na preprogah ali parketu.
  • Vsi dodatki so varno shranjeni na sami škatli, da prihranite prostor.
Dva priključka za cev z Aqua Stop
  • Enostaven odklop brez brizganja vode.
Primeren za stensko montažo
  • Točke za obešanje na zadnji strani ohišja za namestitev na steno.
Majhna teža
  • Enostaven za transport in nežen za hrbet.
Več možnosti za namestitev dovodne cevi
  • Preprečuje zvijanje cevi za stalen pretok vode in dolgo življenjsko dobo.
Trdno in varno stojalo
  • Z lahkoto se odvije, tudi če ga uporabljate na poti.
Ergonomsko držalo
  • Udobno rokovanje in lahek transport.
Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina cevi (m) 10
Zmogljivost cevi (m) 10 (5/16")
Priključna cev (m) 2 (5/16")
Porušni tlak (bar) 24
Razmik vijakov za stensko montažo (mm) 80
Barva Črna
Teža (Kg) 2,47
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,835
Mere (D × Š × V) (mm) 225 x 360 x 387

Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.

Obseg dobave

  • Spojka za cev s funkcijo Aqua Stop: 2 Kos(i)
  • Priključek za pipo z reducirnim kosom, G3/4, G1/2: 1 Kos(i)
  • Razpršilna pištola: 1 Kos(i)
  • 5/16" cev: 10 m
  • 5/16" priključna cev: 2 m

Oprema

  • Vzorec škropljenja: stožčasti curek
  • Vzorec škropljenja: točkovni curek
  • Vijaki za stensko montažo
Video posnetki

Področja uporabe
  • Zalivanje vrta
  • Majhne površine
  • doma
  • Na poti: WFP 12 je idealen tudi za uporabo v avtodomih, prikolicah ali počitniških hišah
  • Avtodomi
  • Šotor / oprema za kampiranje
Dodatna oprema
