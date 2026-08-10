Priročen za uporabo s 3-prstnim sprožilcem in vsestranski za pršenje in penjenje detergentov, ki se lahko uporabljajo v modrem razpršilniku. Pršilnik ima vrtljivo pršilno šobo za prilagajanje želenega vzorca pršenja – od kompaktnega pršilnega curka do finega razprševanja detergenta. S pritrjeno šobo za peno se le-ta kot stabilna pena z drobnimi porami nanese na čistilno krpo ali na površino, ki jo čistite, hkrati pa bistveno zmanjša nastajanje aerosola. Odličen oprijem pene tudi na navpičnih površinah zagotavlja tudi daljše kontaktne čase in s tem boljše rezultate čiščenja. Visokokakovostna in vzdržljiva pršilna glava 2 v 1 proizvajalca Kärcher je primerna za najmanj 15.000 uporab (40 × 0,5 l plastenk).