Industrijski sesalnik IVC 60/30 Ap M Z22

Kompakten industrijski sesalnik z mehansko odpornim puhalom s stranskim kanalom za neprekinjeno uporabo (npr. v proizvodnji). Za fini prah razreda M, cono ATEX 22 in higiensko občutljiva območja.

IVC 60/12-1 Tact Ap M Z22 je kompakten industrijski sesalnik z zgoščevalnikom v stranski kanal, ki ima dolgo življenjsko dobo in je primeren za dolge intervale dela. Z vmesnikom za vsa običajna krmiljenja strojev. Zanesljiv industrijski sesalnik je primeren za delo na proizvodnih linijah in za čiščenje proizvodnih strojev v ATEX coni 22. Naprava je primerna tudi za delo na območjih z zdravju škodljivim prahom razreda M ali v okoljih z najstrožjimi higienskimi zahtevami.

Značilnosti in prednosti
Certificirano za ATEX cono 22
Certificirano za ATEX cono 22
Industrijski sesalnik, odporen proti eksplozijam, za varno sesanje v coni ATEX 22.
Razred prahu M
Razred prahu M
Celotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
Kompresor v stranski kanal prepriča z močno sesalno močjo ob zelo dolgi življenjski dobi najmanj 20.000 ur. Tako so naprave optimalne tudi za delo v več izmenah.
Ročno čiščenje filtra IVC (Ap)
  • Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
  • Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtrom
  • Jasna kompaktna oblika filtra.
  • Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s/m³/h) 53,3 / 192
Vakuum (mbar/kPa) 250 / 25
Prostornina posode (l) 60
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 3
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 40
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 77
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 1,9
Teža brez dodatkov (Kg) 95
Teža vključno z embalažo (Kg) 95,559
Mere (D × Š × V) (mm) 970 x 690 x 1240

Oprema

  • Glavni filter: Ploščati filter
  • Vključeni dodatki: ne
