IVC 60/12-1 Tact Ap M Z22 je kompakten industrijski sesalnik z zgoščevalnikom v stranski kanal, ki ima dolgo življenjsko dobo in je primeren za dolge intervale dela. Z vmesnikom za vsa običajna krmiljenja strojev. Zanesljiv industrijski sesalnik je primeren za delo na proizvodnih linijah in za čiščenje proizvodnih strojev v ATEX coni 22. Naprava je primerna tudi za delo na območjih z zdravju škodljivim prahom razreda M ali v okoljih z najstrožjimi higienskimi zahtevami.