Industrijski sesalnik IVC 60/30 Ap M Z22
Kompakten industrijski sesalnik z mehansko odpornim puhalom s stranskim kanalom za neprekinjeno uporabo (npr. v proizvodnji). Za fini prah razreda M, cono ATEX 22 in higiensko občutljiva območja.
IVC 60/12-1 Tact Ap M Z22 je kompakten industrijski sesalnik z zgoščevalnikom v stranski kanal, ki ima dolgo življenjsko dobo in je primeren za dolge intervale dela. Z vmesnikom za vsa običajna krmiljenja strojev. Zanesljiv industrijski sesalnik je primeren za delo na proizvodnih linijah in za čiščenje proizvodnih strojev v ATEX coni 22. Naprava je primerna tudi za delo na območjih z zdravju škodljivim prahom razreda M ali v okoljih z najstrožjimi higienskimi zahtevami.
Značilnosti in prednosti
Certificirano za ATEX cono 22Industrijski sesalnik, odporen proti eksplozijam, za varno sesanje v coni ATEX 22.
Razred prahu MCelotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanalKompresor v stranski kanal prepriča z močno sesalno močjo ob zelo dolgi življenjski dobi najmanj 20.000 ur. Tako so naprave optimalne tudi za delo v več izmenah.
Ročno čiščenje filtra IVC (Ap)
- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtrom
- Jasna kompaktna oblika filtra.
- Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|53,3 / 192
|Vakuum (mbar/kPa)
|250 / 25
|Prostornina posode (l)
|60
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|3
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 40
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|77
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1,9
|Teža brez dodatkov (Kg)
|95
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|95,559
|Mere (D × Š × V) (mm)
|970 x 690 x 1240
Oprema
- Glavni filter: Ploščati filter
- Vključeni dodatki: ne
