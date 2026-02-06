Industrijski sesalnik IVM 60/30 M Z22
Industrijski sesalnik IVM 60/30 M Z22 s kompresorjem s stranskim kanalom za delo v industriji je primeren za cono eksplozijske nevarnosti 22 in je certificiran po standardu 2014/34/EU.
Razvit je bil posebej za odstranjevanje finih, zdravju škodljivih in tudi eksplozivnih prahov: Naš industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 60/30 M Z22 na trifazni tok z vzdržljivim kompresorjem s stranskim kanalom prepriča pri dolgotrajnem delu v industriji, po potrebi tudi brez prekinitev. Robustna naprava z neobčutljivim jeklenim ohišjem ter telesom in posodo iz nerjavnega jekla, ki je obstojno proti kislinam, ima velik zvezdasti filter razreda prahu M in izpolnjuje zahteve za delo v coni eksplozijske nevarnosti 22. Sesalnik je tudi certificiran po standardu 2014/34/EU. Velika kolesa zagotavljajo največjo mobilnost, medtem ko zanesljivo ročno čiščenje filtra s prenosnikom podaljša življenjsko dobo filtra in s tem zmanjšuje obseg vzdrževanja.
Značilnosti in prednosti
Certificirano za ATEX cono 22Industrijski sesalnik, odporen proti eksplozijam, za varno sesanje v coni ATEX 22.
Razred prahu MCelotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanalZ močjo 3 kW in mehkim zagonom za sesanje velikih količin prahu in trdnih delcev. Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur. Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.
Ročno čiščenje filtra IVM
- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
Opremljen z zelo velikim zvezdastim filtrom
- Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M.
- Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Prostornina posode (l)
|60
|Nazivna poraba moči (Kw)
|3
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|79
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|2
|Teža brez dodatkov (Kg)
|102
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|102,774
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Oprema
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki