Industrijski sesalnik IVM 60/30 M Z22

Industrijski sesalnik IVM 60/30 M Z22 s kompresorjem s stranskim kanalom za delo v industriji je primeren za cono eksplozijske nevarnosti 22 in je certificiran po standardu 2014/34/EU.

Razvit je bil posebej za odstranjevanje finih, zdravju škodljivih in tudi eksplozivnih prahov: Naš industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 60/30 M Z22 na trifazni tok z vzdržljivim kompresorjem s stranskim kanalom prepriča pri dolgotrajnem delu v industriji, po potrebi tudi brez prekinitev. Robustna naprava z neobčutljivim jeklenim ohišjem ter telesom in posodo iz nerjavnega jekla, ki je obstojno proti kislinam, ima velik zvezdasti filter razreda prahu M in izpolnjuje zahteve za delo v coni eksplozijske nevarnosti 22. Sesalnik je tudi certificiran po standardu 2014/34/EU. Velika kolesa zagotavljajo največjo mobilnost, medtem ko zanesljivo ročno čiščenje filtra s prenosnikom podaljša življenjsko dobo filtra in s tem zmanjšuje obseg vzdrževanja.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVM 60/30 M Z22: Certificirano za ATEX cono 22
Industrijski sesalnik, odporen proti eksplozijam, za varno sesanje v coni ATEX 22.
Industrijski sesalnik IVM 60/30 M Z22: Razred prahu M
Celotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
Industrijski sesalnik IVM 60/30 M Z22: Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
Z močjo 3 kW in mehkim zagonom za sesanje velikih količin prahu in trdnih delcev. Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur. Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.
Ročno čiščenje filtra IVM
  • Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
  • Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
  • Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
Opremljen z zelo velikim zvezdastim filtrom
  • Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M.
  • Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vakuum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Prostornina posode (l) 60
Nazivna poraba moči (Kw) 3
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 50
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 79
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 2
Teža brez dodatkov (Kg) 102
Teža vključno z embalažo (Kg) 102,774
Mere (D × Š × V) (mm) 1040 x 680 x 1840

Oprema

  • Vključeni dodatki: ne
Industrijski sesalnik IVM 60/30 M Z22
Video posnetki

Dodatna oprema