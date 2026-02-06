Razvit je bil posebej za odstranjevanje finih, zdravju škodljivih in tudi eksplozivnih prahov: Naš industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 60/30 M Z22 na trifazni tok z vzdržljivim kompresorjem s stranskim kanalom prepriča pri dolgotrajnem delu v industriji, po potrebi tudi brez prekinitev. Robustna naprava z neobčutljivim jeklenim ohišjem ter telesom in posodo iz nerjavnega jekla, ki je obstojno proti kislinam, ima velik zvezdasti filter razreda prahu M in izpolnjuje zahteve za delo v coni eksplozijske nevarnosti 22. Sesalnik je tudi certificiran po standardu 2014/34/EU. Velika kolesa zagotavljajo največjo mobilnost, medtem ko zanesljivo ročno čiščenje filtra s prenosnikom podaljša življenjsko dobo filtra in s tem zmanjšuje obseg vzdrževanja.