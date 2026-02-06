IVR-L 100 / 24-2 je kompaktni industrijski sesalnik podjetja Kärcher (tipa Ringler) s 100 l posodo. Z njegovo pomočjo se lahko tekočine in grobe trdne snovi (npr. ostružki) zanesljivo absorbirajo in ločijo drug od drugega, zahvaljujoč izbirni košari za ostružke. Povezava cevi na sesalni glavi je še posebej prilagodljiva (rotacija 360 °) in zagotavlja maksimalno fleksibilnost in odsesavanje brez zapletanja cevi. Nivo polnjenja lahko kadarkoli udobno preberete na odtočni cevi. Nosilci ob boku naprave omogočajo enostavno rokovanje tudi pri polni obremenitvi. Visokokakovostna ABS kolesa zagotavljajo najvišjo stopnjo mobilnosti.