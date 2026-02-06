Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2
IVR-L 100 / 24-2 - kompaktni industrijski sesalnik s prostornino rezervoarja 100 litrov. Enostavna absorpcija in enostavno ločevanje ostružkov in hladilnih maziv.
IVR-L 100 / 24-2 je kompaktni industrijski sesalnik podjetja Kärcher (tipa Ringler) s 100 l posodo. Z njegovo pomočjo se lahko tekočine in grobe trdne snovi (npr. ostružki) zanesljivo absorbirajo in ločijo drug od drugega, zahvaljujoč izbirni košari za ostružke. Povezava cevi na sesalni glavi je še posebej prilagodljiva (rotacija 360 °) in zagotavlja maksimalno fleksibilnost in odsesavanje brez zapletanja cevi. Nivo polnjenja lahko kadarkoli udobno preberete na odtočni cevi. Nosilci ob boku naprave omogočajo enostavno rokovanje tudi pri polni obremenitvi. Visokokakovostna ABS kolesa zagotavljajo najvišjo stopnjo mobilnosti.
Značilnosti in prednosti
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnostStroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten. Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom. Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Optični prikaz napolnjenostiProzorna cev za preverjanje količine absorbirane tekočine. Cev služi tudi za enostavno praznjenje.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorjaZa močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja. Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč. Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
- Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Prostornina posode (l)
|100
|Material posode
|Kovina
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Razred prahu glavnega filtra
|L
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,45
|Teža brez dodatkov (Kg)
|44
|Teža (z dodatki) (Kg)
|44
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|44,559
|Mere (D × Š × V) (mm)
|640 x 620 x 1060
Oprema
- Vključeni dodatki: ne
