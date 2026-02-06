Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2

IVR-L 100 / 24-2 - kompaktni industrijski sesalnik s prostornino rezervoarja 100 litrov. Enostavna absorpcija in enostavno ločevanje ostružkov in hladilnih maziv.

IVR-L 100 / 24-2 je kompaktni industrijski sesalnik podjetja Kärcher (tipa Ringler) s 100 l posodo. Z njegovo pomočjo se lahko tekočine in grobe trdne snovi (npr. ostružki) zanesljivo absorbirajo in ločijo drug od drugega, zahvaljujoč izbirni košari za ostružke. Povezava cevi na sesalni glavi je še posebej prilagodljiva (rotacija 360 °) in zagotavlja maksimalno fleksibilnost in odsesavanje brez zapletanja cevi. Nivo polnjenja lahko kadarkoli udobno preberete na odtočni cevi. Nosilci ob boku naprave omogočajo enostavno rokovanje tudi pri polni obremenitvi. Visokokakovostna ABS kolesa zagotavljajo najvišjo stopnjo mobilnosti.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2: Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost
Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten. Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom. Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2: Optični prikaz napolnjenosti
Prozorna cev za preverjanje količine absorbirane tekočine. Cev služi tudi za enostavno praznjenje.
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2: Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja. Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč. Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
  • Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Zračni tok (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Prostornina posode (l) 100
Material posode Kovina
Nazivna poraba moči (Kw) 2,4
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 50
Nominalna širina pribora DN 50 DN 40
Razred prahu glavnega filtra L
Območje filtra za glavni filter (m²) 0,45
Teža brez dodatkov (Kg) 44
Teža (z dodatki) (Kg) 44
Teža vključno z embalažo (Kg) 44,559
Mere (D × Š × V) (mm) 640 x 620 x 1060

Oprema

  • Vključeni dodatki: ne
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2
