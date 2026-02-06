Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Me

IVR-L 100 / 24-2 Me je kompaktni industrijski sesalnik iz nerjavečega jekla s 100 litrsko prostornino posodo, ki je primeren za absorpcijo korozivnih tekočin.

IVR-L 100 / 24-2 Me je kompaktni industrijski sesalnik iz nerjavečega jekla s prostornino 100 l, ki absorbira ekočine in grobe trdne snovi, kot so ostružki Opcijska košara za ostružke omogoča udobno ločevanje trdnih snovi in tekočine. Visokokakovostna izvedba iz nerjavečega jekla naredi napravo IVR-L 100 / 24-2 Me vsestransko za uporabo v težki industriji. Absorbirajo se lahko tudi korozivni mediji. Priključek cevi na sesalni glavi lahko zavrtite za 360 °, kar omogoča sesanje brez zapletanja cevi. Raven napolnjenosti je prikazana na odtočni cevi. Kakovostna ABS kolesa zagotavljajo odlično mobilnost.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Me: Visokokakovostna zbiralna posoda iz nerjavečega jekla
Zelo enostaven za čiščenje. Primerno za korozivne sesalne materiale. Prozorna cev kot indikator napolnjenosti in za odvajanje tekočin.
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Me: Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost
Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten. Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom. Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Me: Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja. Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč. Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
  • Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Zračni tok (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Prostornina posode (l) 100
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 2,4
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 50
Nominalna širina pribora DN 50 DN 40
Razred prahu glavnega filtra L
Območje filtra za glavni filter (m²) 0,45
Teža brez dodatkov (Kg) 41
Teža (z dodatki) (Kg) 41
Teža vključno z embalažo (Kg) 41,774
Mere (D × Š × V) (mm) 640 x 620 x 1060

Oprema

  • Vključeni dodatki: ne
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Me
