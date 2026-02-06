IVR-L 100 / 24-2 Me je kompaktni industrijski sesalnik iz nerjavečega jekla s prostornino 100 l, ki absorbira ekočine in grobe trdne snovi, kot so ostružki Opcijska košara za ostružke omogoča udobno ločevanje trdnih snovi in tekočine. Visokokakovostna izvedba iz nerjavečega jekla naredi napravo IVR-L 100 / 24-2 Me vsestransko za uporabo v težki industriji. Absorbirajo se lahko tudi korozivni mediji. Priključek cevi na sesalni glavi lahko zavrtite za 360 °, kar omogoča sesanje brez zapletanja cevi. Raven napolnjenosti je prikazana na odtočni cevi. Kakovostna ABS kolesa zagotavljajo odlično mobilnost.