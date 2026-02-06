Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Me
IVR-L 100 / 24-2 Me je kompaktni industrijski sesalnik iz nerjavečega jekla s 100 litrsko prostornino posodo, ki je primeren za absorpcijo korozivnih tekočin.
IVR-L 100 / 24-2 Me je kompaktni industrijski sesalnik iz nerjavečega jekla s prostornino 100 l, ki absorbira ekočine in grobe trdne snovi, kot so ostružki Opcijska košara za ostružke omogoča udobno ločevanje trdnih snovi in tekočine. Visokokakovostna izvedba iz nerjavečega jekla naredi napravo IVR-L 100 / 24-2 Me vsestransko za uporabo v težki industriji. Absorbirajo se lahko tudi korozivni mediji. Priključek cevi na sesalni glavi lahko zavrtite za 360 °, kar omogoča sesanje brez zapletanja cevi. Raven napolnjenosti je prikazana na odtočni cevi. Kakovostna ABS kolesa zagotavljajo odlično mobilnost.
Značilnosti in prednosti
Visokokakovostna zbiralna posoda iz nerjavečega jeklaZelo enostaven za čiščenje. Primerno za korozivne sesalne materiale. Prozorna cev kot indikator napolnjenosti in za odvajanje tekočin.
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnostStroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten. Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom. Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorjaZa močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja. Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč. Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
- Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Prostornina posode (l)
|100
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Razred prahu glavnega filtra
|L
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,45
|Teža brez dodatkov (Kg)
|41
|Teža (z dodatki) (Kg)
|41
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|41,774
|Mere (D × Š × V) (mm)
|640 x 620 x 1060
Oprema
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki