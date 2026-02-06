Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc
IVR-L 100/24-2 Tc je osnovna različica vseh modelov IVR-L 100 Tc. Odlična naprava za sesanje in ločevanje hladilnih tekočin in odrezkov v kovinsko-predelovalni industriji.
Kompakten IVR-L 100 / 24-2 Tc je industrijski sesalnik tipa Ringler z nagibnim podvozjem in 100-litrskim rezervoarjem. Idealen JE za sprejemanje velikih količin tekočine in / ali trdnih snovi, kot so ostružki (če je mogoče, brez prahu). S pomočjo izbirne košare za ostružke lahko trdne snovi enostavno ločimo od tekočine. Zahvaljujoč 360 ° vrtljivemu cevnemu priključku na sesalni glavi, sesanje poteka brez motečega zapletanja sesalne cevi. Trenutno stanje napolnjenosti je mogoče opaziti kadarkoli preko odtočne cevi. Praznjenje poteka bodisi preko cevi za praznjenje bodisi preko nagibnega podvozja. Robustna zasnova, oljno odporni valji in napajalni kabel, ki je odporen na olje, zagotavljajo dolgo življenjsko dobo - tudi v najtežjih industrijskih aplikacijah. Poleg tega robustna zasnova omogoča enostavno namestitev na viličar.
Značilnosti in prednosti
Ergonomsko nagibno ohišjeSofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora. Mehanizem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem. Hitro in enostavno praznjenje posode: samo nagnite nazaj in delo je končano.
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnostStroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten. Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom. Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Optični prikaz napolnjenostiProzorna cev za preverjanje količine absorbirane tekočine. Cev služi tudi za enostavno praznjenje.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
- Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
- Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Prostornina posode (l)
|100
|Material posode
|Jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Razred prahu glavnega filtra
|L
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,45
|Teža brez dodatkov (Kg)
|50
|Teža (z dodatki) (Kg)
|50
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|50,774
|Mere (D × Š × V) (mm)
|640 x 620 x 1060
Oprema
- Vključeni dodatki: ne
