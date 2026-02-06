Kompakten IVR-L 100 / 24-2 Tc je industrijski sesalnik tipa Ringler z nagibnim podvozjem in 100-litrskim rezervoarjem. Idealen JE za sprejemanje velikih količin tekočine in / ali trdnih snovi, kot so ostružki (če je mogoče, brez prahu). S pomočjo izbirne košare za ostružke lahko trdne snovi enostavno ločimo od tekočine. Zahvaljujoč 360 ° vrtljivemu cevnemu priključku na sesalni glavi, sesanje poteka brez motečega zapletanja sesalne cevi. Trenutno stanje napolnjenosti je mogoče opaziti kadarkoli preko odtočne cevi. Praznjenje poteka bodisi preko cevi za praznjenje bodisi preko nagibnega podvozja. Robustna zasnova, oljno odporni valji in napajalni kabel, ki je odporen na olje, zagotavljajo dolgo življenjsko dobo - tudi v najtežjih industrijskih aplikacijah. Poleg tega robustna zasnova omogoča enostavno namestitev na viličar.