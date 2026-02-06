Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc

IVR-L 100/24-2 Tc je osnovna različica vseh modelov IVR-L 100 Tc. Odlična naprava za sesanje in ločevanje hladilnih tekočin in odrezkov v kovinsko-predelovalni industriji.

Kompakten IVR-L 100 / 24-2 Tc je industrijski sesalnik tipa Ringler z nagibnim podvozjem in 100-litrskim rezervoarjem. Idealen JE za sprejemanje velikih količin tekočine in / ali trdnih snovi, kot so ostružki (če je mogoče, brez prahu). S pomočjo izbirne košare za ostružke lahko trdne snovi enostavno ločimo od tekočine. Zahvaljujoč 360 ° vrtljivemu cevnemu priključku na sesalni glavi, sesanje poteka brez motečega zapletanja sesalne cevi. Trenutno stanje napolnjenosti je mogoče opaziti kadarkoli preko odtočne cevi. Praznjenje poteka bodisi preko cevi za praznjenje bodisi preko nagibnega podvozja. Robustna zasnova, oljno odporni valji in napajalni kabel, ki je odporen na olje, zagotavljajo dolgo življenjsko dobo - tudi v najtežjih industrijskih aplikacijah. Poleg tega robustna zasnova omogoča enostavno namestitev na viličar.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc: Ergonomsko nagibno ohišje
Ergonomsko nagibno ohišje
Sofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora. Mehanizem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem. Hitro in enostavno praznjenje posode: samo nagnite nazaj in delo je končano.
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc: Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost
Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten. Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom. Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc: Optični prikaz napolnjenosti
Optični prikaz napolnjenosti
Prozorna cev za preverjanje količine absorbirane tekočine. Cev služi tudi za enostavno praznjenje.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
  • Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
  • Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
  • Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
  • Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Zračni tok (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Prostornina posode (l) 100
Material posode Jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 2,4
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 50
Nominalna širina pribora DN 50 DN 40
Razred prahu glavnega filtra L
Območje filtra za glavni filter (m²) 0,45
Teža brez dodatkov (Kg) 50
Teža (z dodatki) (Kg) 50
Teža vključno z embalažo (Kg) 50,774
Mere (D × Š × V) (mm) 640 x 620 x 1060

Oprema

  • Vključeni dodatki: ne
