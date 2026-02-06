Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Mobilni sesalnik za tekočine in odrezke IVR-L 100/24-2 Tc Dp. S pogonom na izmenični tok, primeren npr. za olja, hladilne emulzije ali drobne in lahke kovinske odrezke v srednjih količinah.
Sesalnik za tekočine in odrezke IVR-L 100/24-2 Tc Dp s pogonom na izmenični tok za sesanje srednjih količin olja, hladilnih emulzij in drobnih, lahkih kovinskih odrezkov. Zmogljiva rešitev z dvema turbinama proizvaja malo hrupa med delovanjem in zagotavlja veliko moč sesanja mobilne naprave z nazivno močjo 2,4 kW, pralen in vzdržljiv žepkasti filter omogoča konstantno obratovanje, integrirano sito pa skrbi za učinkovito ločevanje tekočih in trdnih medijev. Za izpuščanje posesane tekočine iz 100-litrskega zbiralnika je treba le odklopiti izpustno cev, prikazovalnik napolnjenosti pa preprečuje prenapolnjenje. Z vgrajeno brezstopenjsko nastavljivo črpalko za sode je ta postopek končan še hitreje, in sicer do višinske razlike 6 metrov. Prekucni sistem praznjenja s tečaji na podvozju omogoča varno praznjenje posode. Za praznjenje je mogoče uporabiti tudi viličar ali dvigalo.
Značilnosti in prednosti
Ergonomsko nagibno ohišje
- Sofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora.
- Mehanizem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem.
- Hitro in enostavno praznjenje posode: samo nagnite nazaj in delo je končano.
Funkcija črpalke za sode
- Avtonomna črpalka omogoča enostavno vračanje sesalnega materiala na visoko raven praznjenja.
- Prozorna cev za preverjanje količine absorbirane tekočine.
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost
- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
- Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom.
- Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
- Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
- Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Prostornina posode (l)
|100
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Razred prahu glavnega filtra
|L
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,45
|Teža brez dodatkov (Kg)
|57
|Teža (z dodatki) (Kg)
|57
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|57,774
|Mere (D × Š × V) (mm)
|840 x 660 x 1320
Oprema
- Funkcija črpalke za sode
Področja uporabe
- Za srednje količine grobih in abrazivnih odrezkov
- Za srednje količine tekočin, kot so olja ali hladilne emulzije