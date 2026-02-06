Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Dp

Mobilni sesalnik za tekočine in odrezke IVR-L 100/24-2 Tc Dp. S pogonom na izmenični tok, primeren npr. za olja, hladilne emulzije ali drobne in lahke kovinske odrezke v srednjih količinah.

Sesalnik za tekočine in odrezke IVR-L 100/24-2 Tc Dp s pogonom na izmenični tok za sesanje srednjih količin olja, hladilnih emulzij in drobnih, lahkih kovinskih odrezkov. Zmogljiva rešitev z dvema turbinama proizvaja malo hrupa med delovanjem in zagotavlja veliko moč sesanja mobilne naprave z nazivno močjo 2,4 kW, pralen in vzdržljiv žepkasti filter omogoča konstantno obratovanje, integrirano sito pa skrbi za učinkovito ločevanje tekočih in trdnih medijev. Za izpuščanje posesane tekočine iz 100-litrskega zbiralnika je treba le odklopiti izpustno cev, prikazovalnik napolnjenosti pa preprečuje prenapolnjenje. Z vgrajeno brezstopenjsko nastavljivo črpalko za sode je ta postopek končan še hitreje, in sicer do višinske razlike 6 metrov. Prekucni sistem praznjenja s tečaji na podvozju omogoča varno praznjenje posode. Za praznjenje je mogoče uporabiti tudi viličar ali dvigalo.

Značilnosti in prednosti
Ergonomsko nagibno ohišje
  • Sofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora.
  • Mehanizem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem.
  • Hitro in enostavno praznjenje posode: samo nagnite nazaj in delo je končano.
Funkcija črpalke za sode
  • Avtonomna črpalka omogoča enostavno vračanje sesalnega materiala na visoko raven praznjenja.
  • Prozorna cev za preverjanje količine absorbirane tekočine.
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost
  • Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
  • Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom.
  • Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
  • Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
  • Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
  • Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
  • Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Zračni tok (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Prostornina posode (l) 100
Nazivna poraba moči (Kw) 2,4
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 50
Nominalna širina pribora DN 50 DN 40
Razred prahu glavnega filtra L
Območje filtra za glavni filter (m²) 0,45
Teža brez dodatkov (Kg) 57
Teža (z dodatki) (Kg) 57
Teža vključno z embalažo (Kg) 57,774
Mere (D × Š × V) (mm) 840 x 660 x 1320

Oprema

  • Funkcija črpalke za sode
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Področja uporabe
  • Za srednje količine grobih in abrazivnih odrezkov
  • Za srednje količine tekočin, kot so olja ali hladilne emulzije
Dodatna oprema