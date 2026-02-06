Sesalnik za tekočine in odrezke IVR-L 100/24-2 Tc Dp s pogonom na izmenični tok za sesanje srednjih količin olja, hladilnih emulzij in drobnih, lahkih kovinskih odrezkov. Zmogljiva rešitev z dvema turbinama proizvaja malo hrupa med delovanjem in zagotavlja veliko moč sesanja mobilne naprave z nazivno močjo 2,4 kW, pralen in vzdržljiv žepkasti filter omogoča konstantno obratovanje, integrirano sito pa skrbi za učinkovito ločevanje tekočih in trdnih medijev. Za izpuščanje posesane tekočine iz 100-litrskega zbiralnika je treba le odklopiti izpustno cev, prikazovalnik napolnjenosti pa preprečuje prenapolnjenje. Z vgrajeno brezstopenjsko nastavljivo črpalko za sode je ta postopek končan še hitreje, in sicer do višinske razlike 6 metrov. Prekucni sistem praznjenja s tečaji na podvozju omogoča varno praznjenje posode. Za praznjenje je mogoče uporabiti tudi viličar ali dvigalo.