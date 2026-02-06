Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Me
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Me iz nerjavnega jekla je primeren za sesanje in ločevanje tekočin in trdnih snovi – vključno s korozivnimi mediji.
IVR-L 100 / 24-2 Tc Me je kompaktni industrijski sesalnik, ki see predstavlja kot izjemno robusten. Valji in napajalni kabli so odporni na olje in poudarjajo odlično primernost te vzdržljive naprave za uporabo v težkih industrijskih okoljih. Možna je tudi namestitev na viličar. Sesalnik ponuja 100-litrsko posodo iz nerjavečega jekla z nagibnim podvozjem - idealno za absorbiranje velikih količin tekočine in / ali neprašnih trdnih delcev, kot so ostružki. Trdni delci se lahko popolnoma ločijo od tekočin s pomočjo opcijske košare za ostružke. Konstrukcija iz nerjavečega jekla omogoča, da je industrijski sesalnik IVR-L 100 / 24-2 Tc Me tako vsestranski. Tudi korozivni mediji se lahko absorbirajo brez težav. Vrtljiv cevni priključek (360 °) na sesalni glavi zagotavlja maksimalno fleksibilnost in sesanje brez zapletanja cevi. Med postopkom sesanja lahko trenutni nivo polnjenja vidite kadarkoli preko odtočne cevi. Praznjenje lahko izvedete na eni strani preko odtočne cevi, na drugi strani pa preko nagibnega podvozja.
Značilnosti in prednosti
Ergonomsko nagibno ohišjeSofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora. Mehanizem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem. Hitro in enostavno praznjenje posode: samo nagnite nazaj in delo je končano.
Visokokakovostna zbiralna posoda iz nerjavečega jeklaZelo enostaven za čiščenje. Primerno za korozivne sesalne materiale. Prozorna cev kot indikator napolnjenosti in za odvajanje tekočin.
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnostStroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten. Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom. Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
- Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
- Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Prostornina posode (l)
|100
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Razred prahu glavnega filtra
|L
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,45
|Teža brez dodatkov (Kg)
|58,8
|Teža (z dodatki) (Kg)
|59
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|59,774
|Mere (D × Š × V) (mm)
|640 x 620 x 1060
Oprema
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki