IVR-L 100 / 24-2 Tc Me je kompaktni industrijski sesalnik, ki see predstavlja kot izjemno robusten. Valji in napajalni kabli so odporni na olje in poudarjajo odlično primernost te vzdržljive naprave za uporabo v težkih industrijskih okoljih. Možna je tudi namestitev na viličar. Sesalnik ponuja 100-litrsko posodo iz nerjavečega jekla z nagibnim podvozjem - idealno za absorbiranje velikih količin tekočine in / ali neprašnih trdnih delcev, kot so ostružki. Trdni delci se lahko popolnoma ločijo od tekočin s pomočjo opcijske košare za ostružke. Konstrukcija iz nerjavečega jekla omogoča, da je industrijski sesalnik IVR-L 100 / 24-2 Tc Me tako vsestranski. Tudi korozivni mediji se lahko absorbirajo brez težav. Vrtljiv cevni priključek (360 °) na sesalni glavi zagotavlja maksimalno fleksibilnost in sesanje brez zapletanja cevi. Med postopkom sesanja lahko trenutni nivo polnjenja vidite kadarkoli preko odtočne cevi. Praznjenje lahko izvedete na eni strani preko odtočne cevi, na drugi strani pa preko nagibnega podvozja.