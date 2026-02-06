IVR-L 100 / 24-2 Tc Me Dp je kompakten industrijski sesalnik z nagibnim podvozjem. Visokokakovostni sesalnik ponuja 100-litrsko posodo iz nerjavečega jekla in omogoča absorpcijo velikih količin tekočine in / ali delcev brez prahu, kot so ostružki. Trdne snovi se zahvaljujoč zbirni košari za ostružke z lahkoto ločijo od tekočin. Zaradi različice iz nerjavečega jekla je IVR-L 100 / 24-2 Tc Me Dp vsestransko uporaben, absorbirajo se lahko udi korozivni mediji. 360 ° vrtljiv cevni priključek na sesalni glavi zagotavlja, da se sesalna cev ne zaplete. Cev za praznjenje vedno prikazuje trenutno raven polnjenja. Avtonomna črpalka s sodom omogoča učinkovito vrnitev sesanih tekočin. Robustna zasnova, vključno z oljno odpornimi valji in napajalnim kablom, zagotavlja dolgo življenjsko dobo in vzdržljivost tudi pri najtežjih industrijskih aplikacijah. Napravo je mogoče enostavno namestiti na viličar.