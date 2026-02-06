Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Sesalnik IVR-L 100 / 24-2 Tc Me Dp s 100-litrsko posodo in avtonomno bobensko črpalko je idealen za sesanje, ločevanje in vračanje hladilnih ali vrtalnih tekočin
IVR-L 100 / 24-2 Tc Me Dp je kompakten industrijski sesalnik z nagibnim podvozjem. Visokokakovostni sesalnik ponuja 100-litrsko posodo iz nerjavečega jekla in omogoča absorpcijo velikih količin tekočine in / ali delcev brez prahu, kot so ostružki. Trdne snovi se zahvaljujoč zbirni košari za ostružke z lahkoto ločijo od tekočin. Zaradi različice iz nerjavečega jekla je IVR-L 100 / 24-2 Tc Me Dp vsestransko uporaben, absorbirajo se lahko udi korozivni mediji. 360 ° vrtljiv cevni priključek na sesalni glavi zagotavlja, da se sesalna cev ne zaplete. Cev za praznjenje vedno prikazuje trenutno raven polnjenja. Avtonomna črpalka s sodom omogoča učinkovito vrnitev sesanih tekočin. Robustna zasnova, vključno z oljno odpornimi valji in napajalnim kablom, zagotavlja dolgo življenjsko dobo in vzdržljivost tudi pri najtežjih industrijskih aplikacijah. Napravo je mogoče enostavno namestiti na viličar.
Značilnosti in prednosti
Ergonomsko nagibno ohišjeSofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora. Mehanizem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem. Hitro in enostavno praznjenje posode: samo nagnite nazaj in delo je končano.
Visokokakovostna zbiralna posoda iz nerjavečega jeklaZelo enostaven za čiščenje. Primerno za korozivne sesalne materiale. Prozorna cev kot indikator napolnjenosti in za odvajanje tekočin.
Funkcija črpalke za sodeAvtonomna črpalka omogoča enostavno vračanje sesalnega materiala na visoko raven praznjenja. Prozorna cev za preverjanje količine absorbirane tekočine.
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost
- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
- Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom.
- Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
- Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Prostornina posode (l)
|100
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Razred prahu glavnega filtra
|L
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,45
|Teža brez dodatkov (Kg)
|56
|Teža (z dodatki) (Kg)
|56
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|56,774
|Mere (D × Š × V) (mm)
|740 x 620 x 1180
Oprema
- Vključeni dodatki: ne
- Funkcija črpalke za sode
