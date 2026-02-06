IVR-L 100/30: trpežen in zmogljiv industrijski sesalnik, ki je posebej primeren za sesanje tekočin in / ali ostružkov v kovinsko-predelovalni industriji. Robustna zasnova zagotavlja dolgo življenjsko dobo sesanja kljub najtežji industrijski uporabi. 3-kratni kompresor stranskih kanalov naprave IVR-L 100/30 je idealen za 3-izmenske obrate. Tako je naprava primerna tudi za stacionarno uporabo v proizvodnji. Med sesanjem tekočine je trenutna raven polnjenja vidna kadarkoli preko odtočne cevi. Zbirna posoda je s sesalnikom povezana s stojnim mehanizmom za spuščanje.