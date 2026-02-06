Industrijski sesalnik IVR-L 100/30 Sc

Zmogljiv sesalnik za tekočine in ostružke IVR-L 100/30 Sc. S stranskim puhalom brez obrabe. Zasnovan za 3-izmensko delovanje v proizvodnji. Ekstra dolga življenjska doba.

IVR-L 100/30: trpežen in zmogljiv industrijski sesalnik, ki je posebej primeren za sesanje tekočin in / ali ostružkov v kovinsko-predelovalni industriji. Robustna zasnova zagotavlja dolgo življenjsko dobo sesanja kljub najtežji industrijski uporabi. 3-kratni kompresor stranskih kanalov naprave IVR-L 100/30 je idealen za 3-izmenske obrate. Tako je naprava primerna tudi za stacionarno uporabo v proizvodnji. Med sesanjem tekočine je trenutna raven polnjenja vidna kadarkoli preko odtočne cevi. Zbirna posoda je s sesalnikom povezana s stojnim mehanizmom za spuščanje.

Značilnosti in prednosti
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
  • Kompresor v stranski kanal prepriča z visoko sesalno močjo in dolgo življenjsko dobo. Aparati so zato optimalno primerni za uporabo v več izmenah.
Optični prikaz napolnjenosti
  • Bodite vedno na tekočem: stopnja napolnjenosti je vidna ves čas med sesanjem.
  • Praznjenje lahko po potrebi izvedete preko cevi za nivo polnjenja.
Robusten in zanesljiv
  • Idealno za uporabo v kovinarski industriji.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Zračni tok (l/s/m³/h) 87,5 / 315
Vakuum (mbar/kPa) 260 / 26
Prostornina posode (l) 100
Material posode Kovina
Nazivna poraba moči (Kw) 3
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 70 DN 50
Razred prahu glavnega filtra L
Območje filtra za glavni filter (m²) 0,45
Teža brez dodatkov (Kg) 132
Teža (z dodatki) (Kg) 132
Teža vključno z embalažo (Kg) 132,774
Mere (D × Š × V) (mm) 850 x 760 x 1800

Oprema

  • Vključeni dodatki: ne
Industrijski sesalnik IVR-L 100/30 Sc
