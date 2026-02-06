Industrijski sesalnik IVR-L 100/30 Sc
Zmogljiv sesalnik za tekočine in ostružke IVR-L 100/30 Sc. S stranskim puhalom brez obrabe. Zasnovan za 3-izmensko delovanje v proizvodnji. Ekstra dolga življenjska doba.
IVR-L 100/30: trpežen in zmogljiv industrijski sesalnik, ki je posebej primeren za sesanje tekočin in / ali ostružkov v kovinsko-predelovalni industriji. Robustna zasnova zagotavlja dolgo življenjsko dobo sesanja kljub najtežji industrijski uporabi. 3-kratni kompresor stranskih kanalov naprave IVR-L 100/30 je idealen za 3-izmenske obrate. Tako je naprava primerna tudi za stacionarno uporabo v proizvodnji. Med sesanjem tekočine je trenutna raven polnjenja vidna kadarkoli preko odtočne cevi. Zbirna posoda je s sesalnikom povezana s stojnim mehanizmom za spuščanje.
Značilnosti in prednosti
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
- Kompresor v stranski kanal prepriča z visoko sesalno močjo in dolgo življenjsko dobo. Aparati so zato optimalno primerni za uporabo v več izmenah.
Optični prikaz napolnjenosti
- Bodite vedno na tekočem: stopnja napolnjenosti je vidna ves čas med sesanjem.
- Praznjenje lahko po potrebi izvedete preko cevi za nivo polnjenja.
Robusten in zanesljiv
- Idealno za uporabo v kovinarski industriji.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Vakuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Prostornina posode (l)
|100
|Material posode
|Kovina
|Nazivna poraba moči (Kw)
|3
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Razred prahu glavnega filtra
|L
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,45
|Teža brez dodatkov (Kg)
|132
|Teža (z dodatki) (Kg)
|132
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|132,774
|Mere (D × Š × V) (mm)
|850 x 760 x 1800
Oprema
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki