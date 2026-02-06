Industrijski sesalnik IVR-L 100/40 Sc

Mobilni sesalnik za tekočine in ostružke IVR-L 100/40 Sc, idealen za široko paleto aplikacij. Zanesljivo in varno sesa olja, hladilne emulzije ter fine in grobe (kovinske) ostružke.

IVR-L 100/40 je sesalnik za tekočine in odrezke s 100-litrskim zbiralnikom. Z nazivno močjo 4 kW je idealen za sesanje srednjih količin. Značilna področja uporabe tega tihega sesalnika na izmenični tok, ki omogoča preprosto servisiranje, je odstranjevanje drobnih in lahkih kovinskih odrezkov, večjih odrezkov ter olj in hladilnih emulzij. S stabilno in robustno konstrukcijo je primeren tudi za najzahtevnejše naloge v industriji. Močan in energijsko učinkovit kompresor s stranskim kanalom (IE2) z optimizirano geometrijo rotorja za visoke vrednosti podtlaka skrbi za visoko moč sesanja med neprekinjenim obratovanjem, ki ga omogoča vzdržljiv in pralen žepkasti filter. Udobna rešitev z ergonomskim podvozjem omogoča preprosto praznjenje zbiralnika brez odstranitve pogonske glave. Tekočine je mogoče preprosto izpustiti z odklopom izpustne cevi s prikazovalnikom napolnjenosti. Mobilno podvozje omogoča prilagodljivo izbiro mesta uporabe in sesalnik je zato primeren tudi za popolnoma stacionarno delovanje.

Značilnosti in prednosti
Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstraniti
  • Podvozje in nagibna zbiralna posoda za ergonomsko praznjenje.
Udobno, ročno in varno praznjenje tekočin
  • Izpustna cev in zbiralna posoda za varno praznjenje olj in hladilne tekočine.
  • Prikazovalnik napolnjenosti na izpustni cevi in na napravi preprečuje prenapolnjenje.
Nizka raven hrupa
  • Zvočno izolirana pogonska enota za tiho delovanje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s/m³/h) 137,5 / 495
Vakuum (mbar/kPa) 140 / 14
Prostornina posode (l) 100
Nazivna poraba moči (Kw) 4
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 70 DN 50
Razred prahu glavnega filtra L
Območje filtra za glavni filter (m²) 0,45
Teža brez dodatkov (Kg) 157
Teža (z dodatki) (Kg) 157
Teža vključno z embalažo (Kg) 157,862
Mere (D × Š × V) (mm) 855 x 760 x 1890
Dodatna oprema