IVR-L 100/40 je sesalnik za tekočine in odrezke s 100-litrskim zbiralnikom. Z nazivno močjo 4 kW je idealen za sesanje srednjih količin. Značilna področja uporabe tega tihega sesalnika na izmenični tok, ki omogoča preprosto servisiranje, je odstranjevanje drobnih in lahkih kovinskih odrezkov, večjih odrezkov ter olj in hladilnih emulzij. S stabilno in robustno konstrukcijo je primeren tudi za najzahtevnejše naloge v industriji. Močan in energijsko učinkovit kompresor s stranskim kanalom (IE2) z optimizirano geometrijo rotorja za visoke vrednosti podtlaka skrbi za visoko moč sesanja med neprekinjenim obratovanjem, ki ga omogoča vzdržljiv in pralen žepkasti filter. Udobna rešitev z ergonomskim podvozjem omogoča preprosto praznjenje zbiralnika brez odstranitve pogonske glave. Tekočine je mogoče preprosto izpustiti z odklopom izpustne cevi s prikazovalnikom napolnjenosti. Mobilno podvozje omogoča prilagodljivo izbiro mesta uporabe in sesalnik je zato primeren tudi za popolnoma stacionarno delovanje.