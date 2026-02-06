Industrijski sesalnik IVR-L 100/40 Sc
Mobilni sesalnik za tekočine in ostružke IVR-L 100/40 Sc, idealen za široko paleto aplikacij. Zanesljivo in varno sesa olja, hladilne emulzije ter fine in grobe (kovinske) ostružke.
IVR-L 100/40 je sesalnik za tekočine in odrezke s 100-litrskim zbiralnikom. Z nazivno močjo 4 kW je idealen za sesanje srednjih količin. Značilna področja uporabe tega tihega sesalnika na izmenični tok, ki omogoča preprosto servisiranje, je odstranjevanje drobnih in lahkih kovinskih odrezkov, večjih odrezkov ter olj in hladilnih emulzij. S stabilno in robustno konstrukcijo je primeren tudi za najzahtevnejše naloge v industriji. Močan in energijsko učinkovit kompresor s stranskim kanalom (IE2) z optimizirano geometrijo rotorja za visoke vrednosti podtlaka skrbi za visoko moč sesanja med neprekinjenim obratovanjem, ki ga omogoča vzdržljiv in pralen žepkasti filter. Udobna rešitev z ergonomskim podvozjem omogoča preprosto praznjenje zbiralnika brez odstranitve pogonske glave. Tekočine je mogoče preprosto izpustiti z odklopom izpustne cevi s prikazovalnikom napolnjenosti. Mobilno podvozje omogoča prilagodljivo izbiro mesta uporabe in sesalnik je zato primeren tudi za popolnoma stacionarno delovanje.
Značilnosti in prednosti
Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstraniti
- Podvozje in nagibna zbiralna posoda za ergonomsko praznjenje.
Udobno, ročno in varno praznjenje tekočin
- Izpustna cev in zbiralna posoda za varno praznjenje olj in hladilne tekočine.
- Prikazovalnik napolnjenosti na izpustni cevi in na napravi preprečuje prenapolnjenje.
Nizka raven hrupa
- Zvočno izolirana pogonska enota za tiho delovanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|137,5 / 495
|Vakuum (mbar/kPa)
|140 / 14
|Prostornina posode (l)
|100
|Nazivna poraba moči (Kw)
|4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Razred prahu glavnega filtra
|L
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,45
|Teža brez dodatkov (Kg)
|157
|Teža (z dodatki) (Kg)
|157
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|157,862
|Mere (D × Š × V) (mm)
|855 x 760 x 1890