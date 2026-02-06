Kompakten industrijski sesalnik tipa Ringler IVR-L 120 / 24-2 Tc je idealen za ločevanje maziv in ostružkov. Njena robustna konstrukcija, ki vključuje kolesca, ki so odporna na olja, in napajalni kabel, je trajna pomoč pri težki vsakodnevni industrijski uporabi. Enota ima nagibno podvozje in veliko prostornino 120-l - idealno za velike količine tekočine in / ali trdnih delcev brez prahu, kot so ostružki. Z opcijsko košaro za ostružke lahko trdne snovi ločimo od absorbirane tekočine. Za posebno fleksibilno delo brez motečih vozlov, lahko cevni priključek na sesalni glavi zavrtite za 360 °. Nivo tekočine lahko enostavno spremljate na odtočni cevi. Praznjenje se lahko izvede na dva načina: preko odvodne cevi ali nagibnega podvozja. Mogoča je tudi enostavna namestitev na viličar.