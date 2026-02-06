Industrijski sesalnik IVR-L 120/24-2 Tc
IVR-L 120/24-2 Tc je osnovna različica vseh modelov IVR-L 120 Tc ter je izredno primerna za sesanje in ločevanje tekočin in odrezkov v kovinsko-predelovalni industriji.
Kompakten industrijski sesalnik tipa Ringler IVR-L 120 / 24-2 Tc je idealen za ločevanje maziv in ostružkov. Njena robustna konstrukcija, ki vključuje kolesca, ki so odporna na olja, in napajalni kabel, je trajna pomoč pri težki vsakodnevni industrijski uporabi. Enota ima nagibno podvozje in veliko prostornino 120-l - idealno za velike količine tekočine in / ali trdnih delcev brez prahu, kot so ostružki. Z opcijsko košaro za ostružke lahko trdne snovi ločimo od absorbirane tekočine. Za posebno fleksibilno delo brez motečih vozlov, lahko cevni priključek na sesalni glavi zavrtite za 360 °. Nivo tekočine lahko enostavno spremljate na odtočni cevi. Praznjenje se lahko izvede na dva načina: preko odvodne cevi ali nagibnega podvozja. Mogoča je tudi enostavna namestitev na viličar.
Značilnosti in prednosti
Nova pogonska glava za večjo varnost, udobje in zmogljivost
- Majhna teža pogonske glave zagotavlja lažje rokovanje med transportom, praznjenjem in servisiranjem.
- Večja varnost pri delu med transportom zahvaljujoč shranjevanju kabla na glavi stroja.
- Vgrajen pokrov za izpušni zrak preprečuje vdor umazanije v motorni prostor.
360 ° delovni radij
- Popolnoma čisto delo zahvaljujoč vrtljivemu priključku cevi na sesalni glavi. Sesalna cev se ne zavozla.
Praktično podvozje
- Hitro in enostavno praznjenje posode: samo nagnite nazaj in delo je končano.
Odpornost na olje
- Na olje odporni valji in kabli za vzdržljivost in visoko mobilnost tudi v agresivnih pogojih.
Robusten in zanesljiv
- Idealno za uporabo v kovinarski industriji.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23
|Prostornina posode (l)
|120
|Material posode
|Kovina
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Razred prahu glavnega filtra
|L
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,45
|Teža brez dodatkov (Kg)
|66
|Teža (z dodatki) (Kg)
|68
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|68,774
|Mere (D × Š × V) (mm)
|740 x 620 x 1180
Oprema
- Vključeni dodatki: ne
