Industrijski sesalnik IVR-L 120/24-2 Tc Me
Industrijski sesalnik IVR-L 120/24-2 Tc Me za sesanje in ločevanje tekočin in trdnih snovi. Ker je izdelan iz nerjavnega jekla, je primeren tudi za sesanje korozivnih snovi.
Industrijski sesalnik IVR-L 120 / 24-2 Tc Me je kompaktna enota z nagibnim podvozjem. Tekoči aspirator ponuja 120-litrsko posodo iz nerjavečega jekla za velike količine tekočine in / ali trdne delce brez prahu (npr. ostružki). Z opcijsko izbrno košaro za ostružke lahko trdne snovi enostavno ločite od absorbiranih tekočin. Zahvaljujoč konstrukciji iz nerjavečega jekla lahko IVR-L 120 / 24-2 Tc Me absorbira tudi korozivne medije. Vrtljivi cevni priključek (360 °) na sesalni glavi zagotavlja maksimalno svobodo gibanja in preprečuje moteče vozlanje sesalne cevi. Nivo vode lahko razberete iz odtočne cevi. Praznjenje poteka preko cevi za praznjenje ali preko nagibnega podvozja. Na olje odporna robustna zasnova, vključno z oljnimi valji in napajalnim kablom, zagotavlja dolgo življenjsko dobo, celo v težki vsakodnevni industrijski uporabi. Zahvaljujoč robustni konstrukciji je možen tudi enostavna namestitev naprave na viličar.
Značilnosti in prednosti
Visokokakovostna zbiralna posoda iz nerjavečega jeklaZelo enostaven za čiščenje. Primerno za korozivne sesalne materiale. Prozorna cev kot indikator napolnjenosti in za odvajanje tekočin.
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnostStroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten. Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom. Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorjaZa močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja. Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč. Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
- Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23
|Prostornina posode (l)
|120
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Razred prahu glavnega filtra
|L
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,45
|Teža brez dodatkov (Kg)
|65
|Teža (z dodatki) (Kg)
|65
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|65,774
|Mere (D × Š × V) (mm)
|740 x 620 x 1180
Oprema
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki