Industrijski sesalnik IVR-L 120 / 24-2 Tc Me je kompaktna enota z nagibnim podvozjem. Tekoči aspirator ponuja 120-litrsko posodo iz nerjavečega jekla za velike količine tekočine in / ali trdne delce brez prahu (npr. ostružki). Z opcijsko izbrno košaro za ostružke lahko trdne snovi enostavno ločite od absorbiranih tekočin. Zahvaljujoč konstrukciji iz nerjavečega jekla lahko IVR-L 120 / 24-2 Tc Me absorbira tudi korozivne medije. Vrtljivi cevni priključek (360 °) na sesalni glavi zagotavlja maksimalno svobodo gibanja in preprečuje moteče vozlanje sesalne cevi. Nivo vode lahko razberete iz odtočne cevi. Praznjenje poteka preko cevi za praznjenje ali preko nagibnega podvozja. Na olje odporna robustna zasnova, vključno z oljnimi valji in napajalnim kablom, zagotavlja dolgo življenjsko dobo, celo v težki vsakodnevni industrijski uporabi. Zahvaljujoč robustni konstrukciji je možen tudi enostavna namestitev naprave na viličar.