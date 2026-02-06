Industrijski sesalnik IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
Sesalnik IVR-L 120 / 24-2 Tc Me Dp s 120 l posodo in avtonomno bobensko črpalko je idealen za sesanje, ločevanje in vračanje olj s trdnimi delci, kot so kovinski ostružki.
Sesalnik za oljeIVR-L 120 / 24-2 Tc Me Dp je kompakten industrijski sesalnik z nagibnim podvozjem in 120-litrsko posodo iz nerjavečega jekla. Naprava zanosi tako velike količine tekočine kot tudi trdne delce, ki ne vsebujejo prahu (kot so ostružki). Zahvaljujoč izbirni košari za ostružke se trdne snovi lahko enostavno ločijo od absorbiranih tekočin. Zaradi različice iz nerjavečega jekla je IVR-L 120 / 24-2 Tc Me Dp vsestransko uporaben. Enostavno lahko posesate tudi korozivne snovi. 360 ° vrtljiv cevni priključek na sesalni glavi zagotavlja, da sesalna cev ne zaplete in tako povečuje fleksibilnost. Trenutno stanje napolnjenosti je mogoče spremljati preko odtočne cevi. Avtonomna črpalka za sod omogoča vrnitev skoraj vseh posesanih tekočin v ponovno uporabo. Robustna zasnova, vključno z oljno odpornimi valji in napajalnim kablom, zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi v težkih industrijskih aplikacijah. Možna je tudi enostavna namestitev na viličar.
Značilnosti in prednosti
Ergonomsko nagibno ohišje
- Sofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora.
- Mehanizem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem.
- Hitro in enostavno praznjenje posode: samo nagnite nazaj in delo je končano.
Visokokakovostna zbiralna posoda iz nerjavečega jekla
- Zelo enostaven za čiščenje.
- Primerno za korozivne sesalne materiale.
- Prozorna cev kot indikator napolnjenosti in za odvajanje tekočin.
Funkcija črpalke za sode
- Avtonomna črpalka omogoča enostavno vračanje sesalnega materiala na visoko raven praznjenja.
- Prozorna cev za preverjanje količine absorbirane tekočine.
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost
- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
- Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom.
- Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
- Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23
|Prostornina posode (l)
|120
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Razred prahu glavnega filtra
|L
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,45
|Teža brez dodatkov (Kg)
|72
|Teža (z dodatki) (Kg)
|72
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|72,774
|Mere (D × Š × V) (mm)
|745 x 710 x 1420
Oprema
- Vključeni dodatki: ne
- Funkcija črpalke za sode
