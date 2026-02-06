Sesalnik za oljeIVR-L 120 / 24-2 Tc Me Dp je kompakten industrijski sesalnik z nagibnim podvozjem in 120-litrsko posodo iz nerjavečega jekla. Naprava zanosi tako velike količine tekočine kot tudi trdne delce, ki ne vsebujejo prahu (kot so ostružki). Zahvaljujoč izbirni košari za ostružke se trdne snovi lahko enostavno ločijo od absorbiranih tekočin. Zaradi različice iz nerjavečega jekla je IVR-L 120 / 24-2 Tc Me Dp vsestransko uporaben. Enostavno lahko posesate tudi korozivne snovi. 360 ° vrtljiv cevni priključek na sesalni glavi zagotavlja, da sesalna cev ne zaplete in tako povečuje fleksibilnost. Trenutno stanje napolnjenosti je mogoče spremljati preko odtočne cevi. Avtonomna črpalka za sod omogoča vrnitev skoraj vseh posesanih tekočin v ponovno uporabo. Robustna zasnova, vključno z oljno odpornimi valji in napajalnim kablom, zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi v težkih industrijskih aplikacijah. Možna je tudi enostavna namestitev na viličar.