Industrijski sesalnik IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Sesalnik za tekočine in odrezke IVR-L 200/24-2 Tc Dp na izmenični tok je namenjen sesanju večjih količin olja in odrezkov. Njegova konstrukcija je robustna in omogoča preprosto vzdrževanje.
Z zmogljivo dvoturbinsko rešitvijo z nazivno močjo 2,4 kW je sesalnik za tekočine in odrezke IVR-L 200/24-2 Tc Dp na izmenični tok vnaprej določen za sesanje večjih količin olja, hladilnih emulzij in odrezkov. Trpežen žepkasti filter z varjenimi šivi je pralen in zagotavlja konstantno visoko moč sesanja mobilnega sesalnika, sito pa učinkovito ločuje tekočo od trdne faze. Prekucni sistem praznjenja s tečaji na podvozju omogoča varno praznjenje posode brez naporov. Uporabiti je mogoče tudi viličar. Za izpuščanje tekočine iz 200-litrske zbiralne posode je treba le preprosto odklopiti izpustno cev s prikazovalnikom napolnjenosti. Vgrajena brezstopenjsko nastavljiva črpalka za sode omogoča bistveno hitrejše praznjenje tekočin do višinske razlike 6 metrov. Za tiho obratovanje poskrbita zvočno izolirana pogonska enota in učinkoviti izhodni glušnik.
Značilnosti in prednosti
Ergonomsko nagibno ohišjeSofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora. Mehanizem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem. Hitro in udobno praznjenje velikih 200-litrskih posod z nagibanjem.
Funkcija črpalke za sodeAvtonomna črpalka omogoča enostavno vračanje sesalnega materiala na visoko raven praznjenja. Prozorna cev za preverjanje količine absorbirane tekočine.
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnostStroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten. Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom. Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
- Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
- Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Prostornina posode (l)
|200
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Razred prahu glavnega filtra
|L
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,45
|Teža brez dodatkov (Kg)
|131
|Teža (z dodatki) (Kg)
|131
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|131
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1485 x 760 x 1550
Oprema
- Funkcija črpalke za sode
Področja uporabe
- Za velike količine tekočin, kot so olja ali hladilne emulzije
- Za velike količine trdnih snovi, kot so kovinski odrezki