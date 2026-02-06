Z zmogljivo dvoturbinsko rešitvijo z nazivno močjo 2,4 kW je sesalnik za tekočine in odrezke IVR-L 200/24-2 Tc Dp na izmenični tok vnaprej določen za sesanje večjih količin olja, hladilnih emulzij in odrezkov. Trpežen žepkasti filter z varjenimi šivi je pralen in zagotavlja konstantno visoko moč sesanja mobilnega sesalnika, sito pa učinkovito ločuje tekočo od trdne faze. Prekucni sistem praznjenja s tečaji na podvozju omogoča varno praznjenje posode brez naporov. Uporabiti je mogoče tudi viličar. Za izpuščanje tekočine iz 200-litrske zbiralne posode je treba le preprosto odklopiti izpustno cev s prikazovalnikom napolnjenosti. Vgrajena brezstopenjsko nastavljiva črpalka za sode omogoča bistveno hitrejše praznjenje tekočin do višinske razlike 6 metrov. Za tiho obratovanje poskrbita zvočno izolirana pogonska enota in učinkoviti izhodni glušnik.