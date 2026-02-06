Industrijski sesalnik IVR-L 200/24-2 Tc Dp

Sesalnik za tekočine in odrezke IVR-L 200/24-2 Tc Dp na izmenični tok je namenjen sesanju večjih količin olja in odrezkov. Njegova konstrukcija je robustna in omogoča preprosto vzdrževanje.

Z zmogljivo dvoturbinsko rešitvijo z nazivno močjo 2,4 kW je sesalnik za tekočine in odrezke IVR-L 200/24-2 Tc Dp na izmenični tok vnaprej določen za sesanje večjih količin olja, hladilnih emulzij in odrezkov. Trpežen žepkasti filter z varjenimi šivi je pralen in zagotavlja konstantno visoko moč sesanja mobilnega sesalnika, sito pa učinkovito ločuje tekočo od trdne faze. Prekucni sistem praznjenja s tečaji na podvozju omogoča varno praznjenje posode brez naporov. Uporabiti je mogoče tudi viličar. Za izpuščanje tekočine iz 200-litrske zbiralne posode je treba le preprosto odklopiti izpustno cev s prikazovalnikom napolnjenosti. Vgrajena brezstopenjsko nastavljiva črpalka za sode omogoča bistveno hitrejše praznjenje tekočin do višinske razlike 6 metrov. Za tiho obratovanje poskrbita zvočno izolirana pogonska enota in učinkoviti izhodni glušnik.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Ergonomsko nagibno ohišje
Ergonomsko nagibno ohišje
Sofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora. Mehanizem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem. Hitro in udobno praznjenje velikih 200-litrskih posod z nagibanjem.
Industrijski sesalnik IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Funkcija črpalke za sode
Funkcija črpalke za sode
Avtonomna črpalka omogoča enostavno vračanje sesalnega materiala na visoko raven praznjenja. Prozorna cev za preverjanje količine absorbirane tekočine.
Industrijski sesalnik IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost
Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten. Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom. Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
  • Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
  • Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
  • Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
  • Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Zračni tok (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Prostornina posode (l) 200
Nazivna poraba moči (Kw) 2,4
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 50
Nominalna širina pribora DN 50 DN 40
Razred prahu glavnega filtra L
Območje filtra za glavni filter (m²) 0,45
Teža brez dodatkov (Kg) 131
Teža (z dodatki) (Kg) 131
Teža vključno z embalažo (Kg) 131
Mere (D × Š × V) (mm) 1485 x 760 x 1550

Oprema

  • Funkcija črpalke za sode
Industrijski sesalnik IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Industrijski sesalnik IVR-L 200/24-2 Tc Dp

Video posnetki

Področja uporabe
  • Za velike količine tekočin, kot so olja ali hladilne emulzije
  • Za velike količine trdnih snovi, kot so kovinski odrezki
Dodatna oprema