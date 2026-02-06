Industrijski sesalnik IVR-L 400/24-2 Tc

Za sesanje večjih količin večjih kovinskih odrezkov in tekočin, kot so olja in hladilne emulzije: mobilni sesalnik za tekočine in odrezke IVR-L 400/24-2 Tc. S 400-litrskim zbiralnikom.

Glavni namen uporabe mobilnega sesalnika za tekočine in odrezke IVR-L 400/24-2 Tc je sesanje večjih količin grobih odrezkov, mulja, olj in hladilnih emulzij. Dve obvodni turbini in vzdržljiv pralni žepkasti filter poskrbijo za dolgo in konstantno moč sesanja brez upada učinka filtriranja. Mobilni sesalnik na izmenični tok z nazivno močjo 2,4 kW prepriča z robustno in kompaktno konstrukcijo, ki omogoča preprosto servisiranje in delo v najzahtevnejših razmerah v industrijskem okolju. Zvočno izolirana pogonska enota in izhodni glušnik skrbita za nizko raven hrupa med obratovanjem. 400-litrska posoda ima nagibni sistem na podvozju za preprosto praznjenje brez naporov, po potrebi pa je mogoče uporabiti tudi viličar. Za izpuščanje tekočin je treba le odklopiti izpustno cev s prikazovalnikom napolnjenosti.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVR-L 400/24-2 Tc: Ergonomsko nagibno ohišje z mehanizmom za zvijanje
Sofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora. Mehanizem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem. Hitro in udobno praznjenje velikih 400-litrskih posod z nagibanjem.
Industrijski sesalnik IVR-L 400/24-2 Tc: Udobna možnost praznjenja z viličarjem za prihranek časa
Privarjeni nastavki za vilice omogočajo varno dvigovanje in transport.
Industrijski sesalnik IVR-L 400/24-2 Tc: Optični prikaz napolnjenosti
Prozorna cev za preverjanje količine absorbirane tekočine. Cev služi tudi za enostavno praznjenje.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
  • Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
  • Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
  • Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
  • Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Zračni tok (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Prostornina posode (l) 400
Nazivna poraba moči (Kw) 2,4
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 50
Nominalna širina pribora DN 50 DN 40
Razred prahu glavnega filtra L
Območje filtra za glavni filter (m²) 0,45
Teža brez dodatkov (Kg) 180
Teža (z dodatki) (Kg) 187,2
Teža vključno z embalažo (Kg) 188,062
Mere (D × Š × V) (mm) 1730 x 805 x 1390
Industrijski sesalnik IVR-L 400/24-2 Tc
Področja uporabe
  • Za večje količine trdnih snovi, kot so grobi odrezki, kovinski odrezki, pesek, material za peskanje
  • Za velike količine tekočin, kot so olja ali hladilne emulzije
Dodatna oprema