Industrijski sesalnik IVR-L 400/24-2 Tc
Za sesanje večjih količin večjih kovinskih odrezkov in tekočin, kot so olja in hladilne emulzije: mobilni sesalnik za tekočine in odrezke IVR-L 400/24-2 Tc. S 400-litrskim zbiralnikom.
Glavni namen uporabe mobilnega sesalnika za tekočine in odrezke IVR-L 400/24-2 Tc je sesanje večjih količin grobih odrezkov, mulja, olj in hladilnih emulzij. Dve obvodni turbini in vzdržljiv pralni žepkasti filter poskrbijo za dolgo in konstantno moč sesanja brez upada učinka filtriranja. Mobilni sesalnik na izmenični tok z nazivno močjo 2,4 kW prepriča z robustno in kompaktno konstrukcijo, ki omogoča preprosto servisiranje in delo v najzahtevnejših razmerah v industrijskem okolju. Zvočno izolirana pogonska enota in izhodni glušnik skrbita za nizko raven hrupa med obratovanjem. 400-litrska posoda ima nagibni sistem na podvozju za preprosto praznjenje brez naporov, po potrebi pa je mogoče uporabiti tudi viličar. Za izpuščanje tekočin je treba le odklopiti izpustno cev s prikazovalnikom napolnjenosti.
Značilnosti in prednosti
Ergonomsko nagibno ohišje z mehanizmom za zvijanjeSofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora. Mehanizem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem. Hitro in udobno praznjenje velikih 400-litrskih posod z nagibanjem.
Udobna možnost praznjenja z viličarjem za prihranek časaPrivarjeni nastavki za vilice omogočajo varno dvigovanje in transport.
Optični prikaz napolnjenostiProzorna cev za preverjanje količine absorbirane tekočine. Cev služi tudi za enostavno praznjenje.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
- Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
- Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Prostornina posode (l)
|400
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Razred prahu glavnega filtra
|L
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,45
|Teža brez dodatkov (Kg)
|180
|Teža (z dodatki) (Kg)
|187,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|188,062
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1730 x 805 x 1390
Področja uporabe
- Za večje količine trdnih snovi, kot so grobi odrezki, kovinski odrezki, pesek, material za peskanje
- Za velike količine tekočin, kot so olja ali hladilne emulzije