Glavni namen uporabe mobilnega sesalnika za tekočine in odrezke IVR-L 400/24-2 Tc je sesanje večjih količin grobih odrezkov, mulja, olj in hladilnih emulzij. Dve obvodni turbini in vzdržljiv pralni žepkasti filter poskrbijo za dolgo in konstantno moč sesanja brez upada učinka filtriranja. Mobilni sesalnik na izmenični tok z nazivno močjo 2,4 kW prepriča z robustno in kompaktno konstrukcijo, ki omogoča preprosto servisiranje in delo v najzahtevnejših razmerah v industrijskem okolju. Zvočno izolirana pogonska enota in izhodni glušnik skrbita za nizko raven hrupa med obratovanjem. 400-litrska posoda ima nagibni sistem na podvozju za preprosto praznjenje brez naporov, po potrebi pa je mogoče uporabiti tudi viličar. Za izpuščanje tekočin je treba le odklopiti izpustno cev s prikazovalnikom napolnjenosti.