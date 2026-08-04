Držalo za krpo Kärcher (40 cm) je opremljeno s pritrditvijo sponko, ki je prijazna za hrbet, zgibom z vrtenjem za 360° in uporabniku prijaznim nastavkom za žep. Držalo je idealno za uporabo z vsemi ročaji s premerom lukenj med 18 mm in 23 mm, kot so naši aluminijasti in teleskopski ročaji.