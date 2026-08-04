Držalo krpe s sponko, 40 m

Držalo za krpo (40 cm) s pritrditvijo na hrbtu prijazno sponko, vrtenjem za 360° in nastavkom za žep za hitro menjavo.

Držalo za krpo Kärcher (40 cm) je opremljeno s pritrditvijo sponko, ki je prijazna za hrbet, zgibom z vrtenjem za 360° in uporabniku prijaznim nastavkom za žep. Držalo je idealno za uporabo z vsemi ročaji s premerom lukenj med 18 mm in 23 mm, kot so naši aluminijasti in teleskopski ročaji.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program STANDARD
Pritrditev tekstila Žepki
Material PA / Steklena vlakna / PP
Delovna širina (cm) 40
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,514
Mere (D × Š) (mm) 400 x 110
Držalo krpe s sponko, 40 m
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
  • Tla - mokro čiščenje
Dodatna oprema