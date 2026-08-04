Držalo krpe s sponko, 40 m
Držalo za krpo (40 cm) s pritrditvijo na hrbtu prijazno sponko, vrtenjem za 360° in nastavkom za žep za hitro menjavo.
Držalo za krpo Kärcher (40 cm) je opremljeno s pritrditvijo sponko, ki je prijazna za hrbet, zgibom z vrtenjem za 360° in uporabniku prijaznim nastavkom za žep. Držalo je idealno za uporabo z vsemi ročaji s premerom lukenj med 18 mm in 23 mm, kot so naši aluminijasti in teleskopski ročaji.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|STANDARD
|Pritrditev tekstila
|Žepki
|Material
|PA / Steklena vlakna / PP
|Delovna širina (cm)
|40
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,514
|Mere (D × Š) (mm)
|400 x 110
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje