Zaradi odprtih, zunanjih koprenastih resic, ki so posebej zasnovane tako, da zagotavljajo odlično pobiranje grobe umazanije okoli vogalov ter nog stolov in miz, je 120 cm široka Kärcherjeva krpa za prah iz 100-odstotnega bombaža idealna za suho čiščenje gladkih površin na področjih z veliko predmeti in pohištva, kot so učilnice, sejne sobe športne dvorane in nakupovalni centri. Poleg tega imajo kratke, odprte resice v osrednjem predelu za čiščenje odlično sposobnost zadrževanja prahu – lastnost, ki jo lahko še izboljšate, če uporabite sredstvo za vezanje prahu. Bombažna krpa za prah širine 120 cm je namenjena uporabi s 120 cm širokim Kärcherjevim držalom krpe za brisanje prahu.