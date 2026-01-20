Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 30/1 Ap L

Naš NT 30/1 Ap L je kompakten mokro / suhi sesalnik srednjega razreda z izjemno močjo sesanja, visoko kakovostnimi in trajnimi komponentami ter široko paleto opreme.

Naš NT 30/1 Ap L je kompakten, kakovosten mokro- suhi sesalnik srednjega razreda s polavtomatskim čiščenjem filtra. Sesalnik je primeren za različne namene, kot so čiščenje vozil, odstranjevanje grobe umazanije in tekočin, ali za sesanje strojev in naprav. Navdušuje z izjemno dobro sesalno zmogljivostjo in zelo učinkovitim čiščenjem filtrov, ki v medsebojnem vplivu omogočata izločanje srednjih količin drobnega prahu tudi pri delu brez filtrirne vrečke. Naprava nas prepriča z enostavnim upravljanjem s centralnim vrtljivim stikalom, s svojo majhno težo ter z dobro premišljeno shrambo za popolnoma novo razvito dodatno opremo, npr ploščato zasnovano ogrodje, ki nudi dodatne možnosti za odlaganje in med ostalim omogoča tudi pritrditev kovčka za orodje na napravo.

Značilnosti in prednosti
Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 30/1 Ap L: Polavtomatsko čiščenje filtra
Polavtomatsko čiščenje filtra
Polavtomatsko čiščenje filtra zagotavlja stalno visoko sesalno moč. Namestitev gumba za čiščenje AP poenostavi rokovanje.
Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 30/1 Ap L: Fleksibilna zaščita cevi in električnega kabla
Fleksibilna zaščita cevi in električnega kabla
Omogoča varno pritrditev cevi različnih dolžin in premerov. Varno shranjevanje napajalnega kabla.
Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 30/1 Ap L: Odstranljivo ohišje filtra
Odstranljivo ohišje filtra
Omogoča odstranjevanje filtra brez prahu. Učinkovito preprečuje nepravilno vstavljanje plosko nagubanega filtra.
Napredne možnosti za shranjevanje dodatkov
  • Dodatki so varno shranjeni in vedno pri roki.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Zračni tok (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Prostornina posode (l) 30
Material posode Plastika
Nazivna vhodna moč (W) max. 1380
Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Dolžina kabla (m) 7,5
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 70
Barva antracit
Teža brez dodatkov (Kg) 11,8
Teža vključno z embalažo (Kg) 15,622
Mere (D × Š × V) (mm) 525 x 370 x 560

Obseg dobave

  • Dolžina sesalne cevi: 2.5 m
  • Koleno: Plastika
  • Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
  • Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
  • Material sesalnih cevi: Jeklo, kromirano
  • Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
  • Material filtrske vrečke: Koprena
  • Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 300 mm
  • Ozka šoba
  • Ploščati filter: Celuloza

Oprema

  • Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
  • Čiščenje filtra: Polavtomatsko čiščenje filtra Ap
  • Razred zaščite: II
  • Zavora vrtljivega kolesa
Področja uporabe
  • Različne aplikacije, od odstranitve tekočin do čiščenja notranjosti vozila
Dodatna oprema
