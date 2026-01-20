Naš NT 30/1 Ap L je kompakten, kakovosten mokro- suhi sesalnik srednjega razreda s polavtomatskim čiščenjem filtra. Sesalnik je primeren za različne namene, kot so čiščenje vozil, odstranjevanje grobe umazanije in tekočin, ali za sesanje strojev in naprav. Navdušuje z izjemno dobro sesalno zmogljivostjo in zelo učinkovitim čiščenjem filtrov, ki v medsebojnem vplivu omogočata izločanje srednjih količin drobnega prahu tudi pri delu brez filtrirne vrečke. Naprava nas prepriča z enostavnim upravljanjem s centralnim vrtljivim stikalom, s svojo majhno težo ter z dobro premišljeno shrambo za popolnoma novo razvito dodatno opremo, npr ploščato zasnovano ogrodje, ki nudi dodatne možnosti za odlaganje in med ostalim omogoča tudi pritrditev kovčka za orodje na napravo.