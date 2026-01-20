Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 30/1 Ap L
Naš NT 30/1 Ap L je kompakten mokro / suhi sesalnik srednjega razreda z izjemno močjo sesanja, visoko kakovostnimi in trajnimi komponentami ter široko paleto opreme.
Naš NT 30/1 Ap L je kompakten, kakovosten mokro- suhi sesalnik srednjega razreda s polavtomatskim čiščenjem filtra. Sesalnik je primeren za različne namene, kot so čiščenje vozil, odstranjevanje grobe umazanije in tekočin, ali za sesanje strojev in naprav. Navdušuje z izjemno dobro sesalno zmogljivostjo in zelo učinkovitim čiščenjem filtrov, ki v medsebojnem vplivu omogočata izločanje srednjih količin drobnega prahu tudi pri delu brez filtrirne vrečke. Naprava nas prepriča z enostavnim upravljanjem s centralnim vrtljivim stikalom, s svojo majhno težo ter z dobro premišljeno shrambo za popolnoma novo razvito dodatno opremo, npr ploščato zasnovano ogrodje, ki nudi dodatne možnosti za odlaganje in med ostalim omogoča tudi pritrditev kovčka za orodje na napravo.
Značilnosti in prednosti
Polavtomatsko čiščenje filtraPolavtomatsko čiščenje filtra zagotavlja stalno visoko sesalno moč. Namestitev gumba za čiščenje AP poenostavi rokovanje.
Fleksibilna zaščita cevi in električnega kablaOmogoča varno pritrditev cevi različnih dolžin in premerov. Varno shranjevanje napajalnega kabla.
Odstranljivo ohišje filtraOmogoča odstranjevanje filtra brez prahu. Učinkovito preprečuje nepravilno vstavljanje plosko nagubanega filtra.
Napredne možnosti za shranjevanje dodatkov
- Dodatki so varno shranjeni in vedno pri roki.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Prostornina posode (l)
|30
|Material posode
|Plastika
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|70
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|11,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|15,622
|Mere (D × Š × V) (mm)
|525 x 370 x 560
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.5 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Jeklo, kromirano
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 300 mm
- Ozka šoba
- Ploščati filter: Celuloza
Oprema
- Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
- Čiščenje filtra: Polavtomatsko čiščenje filtra Ap
- Razred zaščite: II
- Zavora vrtljivega kolesa
Video posnetki
Področja uporabe
- Različne aplikacije, od odstranitve tekočin do čiščenja notranjosti vozila
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.