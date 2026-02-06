Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L: Zmogljiv mokro-suhi sesalnik srednjega razreda s 40-litrskim rezervoarjem. Stroj navduši z odlično sesalno močjo, pametno opremo in vzdržljivimi komponentami.
Visokokakovosten mokro-suhi sesalnik NT 40/1 Ap L s prostornino rezervoarja 40 litrov in polavtomatskim čiščenjem filtra, ki v kombinaciji z vrhunsko sesalno močjo omogoča tudi odstranjevanje drobnega prahu brez filtrske vrečke. Sesalnik je vsestransko uporaben in se lahko uporablja za odstranjevanje grobe umazanije in tekočin, sesanje strojev in sistemov ter tudi za čiščenje notranjosti vozila, navdušuje pa tudi s premišljenimi detajli za shranjevanje čisto novih pripomočkov. Njegova glava je bila zasnovana tako ravno, da je škatlo z orodjem mogoče preprosto odložiti, zahvaljujoč možnostim pritrditve pa jo je mogoče tudi pritrditi. NT 40/1 Ap L prepriča tudi z zelo preprostim upravljanjem. Vse pomembne funkcije se izberejo in nastavijo neposredno s centralnim vrtljivim stikalom.
Značilnosti in prednosti
Fleksibilna zaščita cevi in električnega kabla
- Omogoča varno pritrditev cevi različnih dolžin in premerov.
- Varno shranjevanje napajalnega kabla.
Odstranljivo ohišje filtra
- Omogoča odstranjevanje filtra brez prahu.
- Učinkovito preprečuje nepravilno vstavljanje plosko nagubanega filtra.
Napredne možnosti za shranjevanje dodatkov
- Dodatki so varno shranjeni in vedno pri roki.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Prostornina posode (l)
|40
|Material posode
|Plastika
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|70
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|12,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|16,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|525 x 370 x 630
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.5 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Jeklo, kromirano
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 300 mm
- Ozka šoba
- Ploščati filter: Material iz celuloznih vlaken
Oprema
- Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
- Čiščenje filtra: Polavtomatsko čiščenje filtra Ap
- Razred zaščite: II
- Zavora vrtljivega kolesa
Video posnetki
Področja uporabe
- Različne aplikacije, od odstranitve tekočin do čiščenja notranjosti vozila
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.