Visokokakovosten mokro-suhi sesalnik NT 40/1 Ap L s prostornino rezervoarja 40 litrov in polavtomatskim čiščenjem filtra, ki v kombinaciji z vrhunsko sesalno močjo omogoča tudi odstranjevanje drobnega prahu brez filtrske vrečke. Sesalnik je vsestransko uporaben in se lahko uporablja za odstranjevanje grobe umazanije in tekočin, sesanje strojev in sistemov ter tudi za čiščenje notranjosti vozila, navdušuje pa tudi s premišljenimi detajli za shranjevanje čisto novih pripomočkov. Njegova glava je bila zasnovana tako ravno, da je škatlo z orodjem mogoče preprosto odložiti, zahvaljujoč možnostim pritrditve pa jo je mogoče tudi pritrditi. NT 40/1 Ap L prepriča tudi z zelo preprostim upravljanjem. Vse pomembne funkcije se izberejo in nastavijo neposredno s centralnim vrtljivim stikalom.