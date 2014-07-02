NT 65/2 Ap je zmogljiv sesalnik za mokro/suho sesanje s sistemom ApClean za konstantno visoko moč sesanja in dolge intervale dela. Sesalnik ima kompaktno ohišje turbine z integriranim pokrovom filtra za lažjo demontažo ploščatega filtra. Tega lahko s pomočjo polavtomatskega sistema čiščenja filtra učinkovito očistite. To zagotavlja konstantno visoko sesalno moč, daljše delovne intervale in dolgo življenjsko dobo filtra. NT 65/2 Ap ima elektronsko kontrolo nivoja pri mokrem sesanju, ki preprečuje prekoračitev maksimalne količine v posodi. Posesano tekočino lahko izpustite iz posode s pomočjo izpustne cevi, ki je odporna proti olju. Pribor lahko s pomočjo praktičnega Clip-sistema hitro in enostavno nataknete na sesalnik. Naprava ima tudi držalo za sesalno cev, držalo za pribor ter odlagalno površino (npr. za orodje). Dve veliki kolesi in dve vodilni kolesci dajeta NT 65/2 Ap potrebno okretnost.