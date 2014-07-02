Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 65/2 Ap
NT 65/2 Ap je zmogljiv, 2-motorni mokro/suhi sesalnik za profesionalno uporabo. Zahvaljujoč učinkovitemu čiščenju ploščatega filtra s sunki zraka ostane sesalna moč konstantna.
NT 65/2 Ap je zmogljiv sesalnik za mokro/suho sesanje s sistemom ApClean za konstantno visoko moč sesanja in dolge intervale dela. Sesalnik ima kompaktno ohišje turbine z integriranim pokrovom filtra za lažjo demontažo ploščatega filtra. Tega lahko s pomočjo polavtomatskega sistema čiščenja filtra učinkovito očistite. To zagotavlja konstantno visoko sesalno moč, daljše delovne intervale in dolgo življenjsko dobo filtra. NT 65/2 Ap ima elektronsko kontrolo nivoja pri mokrem sesanju, ki preprečuje prekoračitev maksimalne količine v posodi. Posesano tekočino lahko izpustite iz posode s pomočjo izpustne cevi, ki je odporna proti olju. Pribor lahko s pomočjo praktičnega Clip-sistema hitro in enostavno nataknete na sesalnik. Naprava ima tudi držalo za sesalno cev, držalo za pribor ter odlagalno površino (npr. za orodje). Dve veliki kolesi in dve vodilni kolesci dajeta NT 65/2 Ap potrebno okretnost.
Značilnosti in prednosti
Vgrajena odlagalna površina
- Velik, praktičen prostor za shranjevanje na glavi ohišja.
- Orodja in pripomočki so vedno pri roki.
Vgrajena izpustna cev (odporna na olje)
- Odtočna cev je enostavno in hitro dostopna.
- Tekočine je mogoče enostavno in čisto odstraniti.
Polavtomatsko čiščenje filtra
- Optimalna učinkovitost čiščenja filtra s pritiskom na gumb.
- Omogoča stalno visoko zmogljivost filtra in sesalno moč.
- Dizajn, ki prihrani čas in daljša življenjska doba filtra.
Pritrditev cevi in kolena
- Med transportom vedno varno pritrjen.
- Praktično in urejeno shranjevanje stroja.
Ergonomski potisni ročaj
- Priročen in enostaven transport sesalnika.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Prostornina posode (l)
|65
|Material posode
|Plastika
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 2760
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 40
|Dolžina kabla (m)
|10
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|20
|Mere (D × Š × V) (mm)
|600 x 480 x 920
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Papir
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Izpustna cev (odporna proti olju)
- Ploščati filter: Material iz celuloznih vlaken
- Potisni lok
Oprema
- Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
- Čiščenje filtra: Polavtomatsko čiščenje filtra Ap
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: II
- Zavora vrtljivega kolesa
