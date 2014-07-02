NT 75/2 Ap Me TC je zmogljiv sesalnik za mokro/suho sesanje s sistemom ApClean za konstantno visoko moč sesanja in dolge intervale dela. Trpežna 75 l posoda iz legiranega jekla je kot nalašč za večje umazanije in jo s pomočjo ogrodja, ki se lahko prekucne, zelo enostavno izpraznite. Sesalnik ima kompaktno ohišje turbine z integriranim pokrovom filtra za lažjo demontažo ploščatega filtra. Učinkovit, polavtomatski sistem čiščenja filtra ApClean skrbi za konstantno visoko sesalno moč, dolge intervale sesanja in dolgo življenjsko dobo filtra. Poleg tega NT 75/2 Ap Me TC nudi tudi elektronsko kontrolo nivoja v posodi. Na ta način je zagotovljeno, da maksimalne dovoljene količine polnjenja pri mokrem sesanju ne presežete. Posesano tekočino lahko izpustite iz posode s pomočjo izpustne cevi, ki je odporna proti olju. S pomočjo praktičnega Clip-sistema lahko pribor hitro in enostavno nataknete na sesalnik. Naprava je opremljena z držalom za sesalno cev, držalom za pribor ter odlagalno površino (npr. za orodje). Dve veliki kolesi in dve vodilni kolesci dajeta NT 75/2 Ap Me Tc potrebno okretnost.