Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 75/2 Ap Me Tc
Zmogljiv, 2-motorni mokro/suhi sesalnik za profesionalno uporabo. Zahvaljujoč učinkovitemu čiščenju ploščatega filtra s sunki zraka ostane sesalna moč konstantna.
NT 75/2 Ap Me TC je zmogljiv sesalnik za mokro/suho sesanje s sistemom ApClean za konstantno visoko moč sesanja in dolge intervale dela. Trpežna 75 l posoda iz legiranega jekla je kot nalašč za večje umazanije in jo s pomočjo ogrodja, ki se lahko prekucne, zelo enostavno izpraznite. Sesalnik ima kompaktno ohišje turbine z integriranim pokrovom filtra za lažjo demontažo ploščatega filtra. Učinkovit, polavtomatski sistem čiščenja filtra ApClean skrbi za konstantno visoko sesalno moč, dolge intervale sesanja in dolgo življenjsko dobo filtra. Poleg tega NT 75/2 Ap Me TC nudi tudi elektronsko kontrolo nivoja v posodi. Na ta način je zagotovljeno, da maksimalne dovoljene količine polnjenja pri mokrem sesanju ne presežete. Posesano tekočino lahko izpustite iz posode s pomočjo izpustne cevi, ki je odporna proti olju. S pomočjo praktičnega Clip-sistema lahko pribor hitro in enostavno nataknete na sesalnik. Naprava je opremljena z držalom za sesalno cev, držalom za pribor ter odlagalno površino (npr. za orodje). Dve veliki kolesi in dve vodilni kolesci dajeta NT 75/2 Ap Me Tc potrebno okretnost.
Značilnosti in prednosti
Vgrajena odlagalna površina
- Zaradi velike vgrajene odlagalne površine na glavi ohišja bodo orodje in pribor vedno dobro pospravljeni in na dosegu roke.
Vgrajena izpustna cev
- S pomočjo lahko dostopne izpustne cevi lahko posesano tekočino udobno odstranite.
Pritrditev cevi in kolena
- Enostavna pritrditev sesalne cevi in kolena med prevozom in skladiščenjem.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Prostornina posode (l)
|75
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 2760
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 40
|Dolžina kabla (m)
|10
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Barva
|srebrna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|26
|Mere (D × Š × V) (mm)
|700 x 505 x 995
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Papir
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Izpustna cev (odporna proti olju)
- Ploščati filter: Material iz celuloznih vlaken
- Nagibno podvozje
- Potisni lok
Oprema
- Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
- Čiščenje filtra: Polavtomatsko čiščenje filtra Ap
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: II
- Zavora vrtljivega kolesa
Področja uporabe
- Primerno za mokro in suho sesanje
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.