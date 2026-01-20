NT 27/1 je kompakten, okreten in uporabniku prijazen mokro/suhi sesalnik za vsestransko industrijsko uporabo. Visoko sesalno moč NT 27/1 lahko naprava doseže s pomočjo zmogljive sesalne turbine. Opremljen je s patronskim filtrom. Mehanski izklop plovca ob doseženem maksimalnem nivoju v posodi skrbi za dolgo življenjsko dobo in varno delo. Praktičen Clip sistem za hitro menjavo oz. priklop pribora omogoča enostavno rokovanje z napravo. 5 vodilnih koles skrbi za enakomerno premikanje, okretnost in stabilen položaj. Poleg tega ima NT 27/1 praktično odlagalno površino na glavi ventilatorja, ki je, prav tako kot samo ohišje, izdelana iz odporne plastike. Dodatna plus točka NT 27/1 Me je držalo za pribor in kavelj za kabel. Ergonomsko oblikovan ročaj z držalom za sesalno cev zagotavlja enostaven in udoben transport naprave skupaj s priborom. NT 27/1 ima okrog in okrog tudi odbojno zaščito, ki ne varuje le naprave same, temveč tudi stene, druge naprave in predmete pred poškodbami.