Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 27/1
Pri NT 27/1 gre za zmogljiv mokro/suhi sesalnik za profesionalno uporabo. Je zelo kompakten, serijska oprema vsebuje uporaben komplet pribora.
NT 27/1 je kompakten, okreten in uporabniku prijazen mokro/suhi sesalnik za vsestransko industrijsko uporabo. Visoko sesalno moč NT 27/1 lahko naprava doseže s pomočjo zmogljive sesalne turbine. Opremljen je s patronskim filtrom. Mehanski izklop plovca ob doseženem maksimalnem nivoju v posodi skrbi za dolgo življenjsko dobo in varno delo. Praktičen Clip sistem za hitro menjavo oz. priklop pribora omogoča enostavno rokovanje z napravo. 5 vodilnih koles skrbi za enakomerno premikanje, okretnost in stabilen položaj. Poleg tega ima NT 27/1 praktično odlagalno površino na glavi ventilatorja, ki je, prav tako kot samo ohišje, izdelana iz odporne plastike. Dodatna plus točka NT 27/1 Me je držalo za pribor in kavelj za kabel. Ergonomsko oblikovan ročaj z držalom za sesalno cev zagotavlja enostaven in udoben transport naprave skupaj s priborom. NT 27/1 ima okrog in okrog tudi odbojno zaščito, ki ne varuje le naprave same, temveč tudi stene, druge naprave in predmete pred poškodbami.
Značilnosti in prednosti
PES filter odporen na vlagoPreprosto preklapljanje med delovanjem mokrega in suhega sesalnika. Kartušnega filtra PES pred uporabo ni treba sušiti. Trajnost: kartušni filter PES je pralen.
Stabilne zaporne vezice iz kovinePosebej robustna kovinska zapirala se zdaj zapirajo še bolj zanesljivo.
Robusten odbijačOdbojnik na vseh straneh ščiti ne samo napravo, ampak tudi stene, stroje in pohištvo pred poškodbami..
Vgrajeno shranjevanje pribora
- Pribora ne boste izgubili in vedno bo na dosegu roke, saj je tu vgrajeni predal, kamor ga lahko pospravite.
Plavajoči sistem
- Sesalna moč ostane na visoki ravni.
- Sistem s plovcem prekine sesalni tok, ko je dosežena največja kapaciteta.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Prostornina posode (l)
|27
|Material posode
|Plastika
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|71
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|7,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|8,56
|Mere (D × Š × V) (mm)
|420 x 420 x 525
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.5 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Jeklo, kromirano
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Papir
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 300 mm
- Ozka šoba
- Kartušni filter: PES
Oprema
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: II
- Zavora vrtljivega kolesa
Področja uporabe
- Primerno za mokro in suho sesanje
