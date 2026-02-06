Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 27/1 Me
Pri NT 27/1 Me gre za zmogljiv mokro/suhi sesalnik za profesionalno uporabo. Je izredno kompakten in opremljen s posodo iz legiranega jekla.
NT 27/1 je kompakten, okreten in uporabniku prijazen mokro/suhi sesalnik za vsestransko industrijsko uporabo. Visoko sesalno moč NT 27/1 Me lahko doseže s pomočjo zmogljive sesalne turbine. Opremljen je s patronskim filtrom. Mehanski izklop plovca ob doseženem maksimalnem nivoju v posodi skrbi za dolgo življenjsko dobo in varno delo. Praktičen Clip sistem za hitro menjavo oz. priklop pribora omogoča enostavno rokovanje z napravo. 5 vodilnih koles skrbi za enakomerno premikanje, okretnost in stabilen položaj. Poleg tega ima NT 27/1 Me tudi praktično odlagalno mesto na glavi ventilatorja. Dodatna plus točka NT 27/1 Me je držalo za pribor in kavelj za kabel. Ergonomsko oblikovan ročaj z držalom za sesalno cev zagotavlja enostaven in udoben transport naprave skupaj s priborom. NT 27/1 Me ima okrog in okrog tudi odbojno zaščito, ki ne varuje le naprave same, temveč tudi stene, druge naprave in predmete pred poškodbami. Tudi ohišje iz legiranega jekla, ki je odporno proti koroziji, kislini in lugu, zagotavlja dolgo življenjsko dobo industrijskega sesalnika.
Značilnosti in prednosti
Vgrajeno shranjevanje priboraUdobno shranjevanje pribora na zadnji strani aparata. Sesalne cevi in dodatki so zanesljivo in priročno shranjeni na napravi, kjer jih imate vedno pri roki.
PES filter odporen na vlagoPreprosto preklapljanje med delovanjem mokrega in suhega sesalnika. Kartušnega filtra PES pred uporabo ni treba sušiti. Trajnost: kartušni filter PES je pralen.
Stabilne zaporne vezice iz kovinePosebej robustna kovinska zapirala se zdaj zapirajo še bolj zanesljivo.
Robusten odbijač
- Odbijač nudi ustrezno zaščito sesalnika in njegove opreme.
Plavajoči sistem
- Sesalna moč ostane na visoki ravni.
- Sistem s plovcem prekine sesalni tok, ko je dosežena največja kapaciteta.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Prostornina posode (l)
|27
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|71
|Barva
|srebrna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|7,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,7
|Mere (D × Š × V) (mm)
|420 x 420 x 540
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.5 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Jeklo, kromirano
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Papir
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 300 mm
- Ozka šoba
- Kartušni filter: PES
Oprema
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: II
- Zavora vrtljivega kolesa
Področja uporabe
- Primerno za mokro in suho sesanje
