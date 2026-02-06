NT 27/1 je kompakten, okreten in uporabniku prijazen mokro/suhi sesalnik za vsestransko industrijsko uporabo. Visoko sesalno moč NT 27/1 Me lahko doseže s pomočjo zmogljive sesalne turbine. Opremljen je s patronskim filtrom. Mehanski izklop plovca ob doseženem maksimalnem nivoju v posodi skrbi za dolgo življenjsko dobo in varno delo. Praktičen Clip sistem za hitro menjavo oz. priklop pribora omogoča enostavno rokovanje z napravo. 5 vodilnih koles skrbi za enakomerno premikanje, okretnost in stabilen položaj. Poleg tega ima NT 27/1 Me tudi praktično odlagalno mesto na glavi ventilatorja. Dodatna plus točka NT 27/1 Me je držalo za pribor in kavelj za kabel. Ergonomsko oblikovan ročaj z držalom za sesalno cev zagotavlja enostaven in udoben transport naprave skupaj s priborom. NT 27/1 Me ima okrog in okrog tudi odbojno zaščito, ki ne varuje le naprave same, temveč tudi stene, druge naprave in predmete pred poškodbami. Tudi ohišje iz legiranega jekla, ki je odporno proti koroziji, kislini in lugu, zagotavlja dolgo življenjsko dobo industrijskega sesalnika.