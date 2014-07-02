Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 70/2
Kärcherjeva kakovost po dostopni ceni: serija NT 70 ponuja močne sesalnike z do tremi motorji. S svojo visoko sesalno močjo vas bodo prepričali pri mokrem sesanju in sesanju grobe umazanije.
Serijo naprav NT 70 sestavljajo veliki, zmogljivi sesalniki za mokro/suho sesanje z do tremi motorji. Celotna paleta modelov, pri katerih se prednosti pokažejo predvsem pri mokrem sesanju ter tudi pri sesanju grobe umazanije. Izjemna sesalna moč in preverjena Kärcherjeva kakovost po dostopni ceni.
Značilnosti in prednosti
Vgrajeno shranjevanje pribora
- Na velikem odbijaču je vgrajen prostor za shranjevanje pribora.
Vgrajena izpustna cev
- S pomočjo izpustne cevi je praznjenje posode enostavno. Očitna prednost glede na zelo veliko prostornino 70-litrske posode.
Ergonomski potisni ročaj
- Zahvaljujoč ergonomskemu potisnemu ročaju lahko NT 70 prepeljete na mesto delovanja.
Robusten odbijač
- Robusten odbijač ščiti napravo pred sunki in udarci.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Prostornina posode (l)
|70
|Material posode
|Plastika
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 2400
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 40
|Dolžina kabla (m)
|10
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|79
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|25,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|32,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|720 x 510 x 975
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Kartušni filter: Papir
- Izpustna cev
- Potisni lok
Oprema
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: II
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.