Serija naprav NT 70 sestavljajo veliki, zmogljivi sesalniki za mokro/suho sesanje z do tremi motorji. Celotna paleta modelov, pri katerih se prednosti pokažejo predvsem pri mokrem sesanju in tudi pri sesanju grobe umazanije. Izjemna sesalna moč in preverjena Kärcherjeva kakovost po dostopni ceni.