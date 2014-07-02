Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 70/3 Me Tc
Prihranek časa in prijazno do vašega hrbta - prekucno ogrodje serije NT 70 bo praznjenje velike posode spremenilo v igro: določite mesto, dvignite ročaj in proč z umazanijo.
Družina naprav NT 70 je sestavljena iz velikih, zmogljivih mokro/suhih sesalnikov z do tremi motorji. Celotna paleta modelov, pri katerih se prednosti pokažejo predvsem pri mokrem sesanju ter tudi pri sesanju grobe umazanije. Izjemna sesalna moč in preverjena Kärcherjeva kakovost za ugodno ceno.
Značilnosti in prednosti
Vgrajeno shranjevanje priboraNa velikem odbijaču je vgrajen prostor za shranjevanje pribora.
Ergonomski potisni ročajZahvaljujoč ergonomskemu potisnemu ročaju lahko NT 70 prepeljete na mesto delovanja.
Nagibno podvozjeHitro in enostavno: za praznjenje posodo povsem enostavno prekucnete nazaj.
Ergonomsko oblikovan ročaj
- Z ergonomsko oblikovanim ročajem spredaj na posodi je rokovanje bistveno lažje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|3 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Prostornina posode (l)
|70
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 3600
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 40
|Dolžina kabla (m)
|10
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|83
|Barva
|srebrna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|29,9
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|35,771
|Mere (D × Š × V) (mm)
|510 x 645 x 990
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Nagibno podvozje
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Kartušni filter: Papir
- Izpustna cev
- Posoda iz nerjavnega jekla
- Potisni lok
Oprema
- Razred zaščite: II
- Zavora vrtljivega kolesa
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.