Družina naprav NT 70 je sestavljena iz velikih, zmogljivih mokro/suhih sesalnikov z do tremi motorji. Celotna paleta modelov, pri katerih se prednosti pokažejo predvsem pri mokrem sesanju ter tudi pri sesanju grobe umazanije. Izjemna sesalna moč in preverjena Kärcherjeva kakovost za ugodno ceno.