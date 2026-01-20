Za učinkovito in hitro čiščenje strojev, vozil, delavnic in gradbišč: Kärcherjev mokro-suhi sesalnik NT 30/1 Tact je vsestranska naprava za profesionalne uporabnike z različnih področij. Kompakten vsestranski sesalnik s svojim samodejnim sistemom čiščenja filtra Tact in ploščato nagubanim PES filtrom, ki je odporen proti vlagi, zagotavlja popolno odstranitev velikih količin najmanjših prašnih delcev tudi, ko gre za časovno daljša opravila. Umazanija in tekočine se zanesljivo zbirajo v robustni 30-litrski posodi, ki ima odbijač in stabilna kovinska krmilna kolesca. Enostavna uporaba in upravljanje naprave, ki je zelo preprosto zaradi novega osrednjega vrtljivega stikala, izjemno lajšata opravilo. Sesalnik je kompletno opremljen z najnovejšo in zelo izpopolnjeno opremo, ki jo lahko praktično pospravite v vgrajeno držalo za sesalno cev in dodatno opremo. Gumaste površine in možnosti montaže na ravni glavi naprave omogočajo odlaganje ali celo montažo orodja in škatle, ne da bi le-ti zdrsnili.