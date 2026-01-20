Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 30/1 Tact L
Robustni, dolgotrajni deli in velika moč sesanja: mokro/suhi sesalnik NT 30/1 Tact z inovativnim sistemom za čiščenja filtra Tact in posodo prostornine 30 l, odbijačem in kovinskimi kolesi.
Za učinkovito in hitro čiščenje strojev, vozil, delavnic in gradbišč: Kärcherjev mokro-suhi sesalnik NT 30/1 Tact je vsestranska naprava za profesionalne uporabnike z različnih področij. Kompakten vsestranski sesalnik s svojim samodejnim sistemom čiščenja filtra Tact in ploščato nagubanim PES filtrom, ki je odporen proti vlagi, zagotavlja popolno odstranitev velikih količin najmanjših prašnih delcev tudi, ko gre za časovno daljša opravila. Umazanija in tekočine se zanesljivo zbirajo v robustni 30-litrski posodi, ki ima odbijač in stabilna kovinska krmilna kolesca. Enostavna uporaba in upravljanje naprave, ki je zelo preprosto zaradi novega osrednjega vrtljivega stikala, izjemno lajšata opravilo. Sesalnik je kompletno opremljen z najnovejšo in zelo izpopolnjeno opremo, ki jo lahko praktično pospravite v vgrajeno držalo za sesalno cev in dodatno opremo. Gumaste površine in možnosti montaže na ravni glavi naprave omogočajo odlaganje ali celo montažo orodja in škatle, ne da bi le-ti zdrsnili.
Značilnosti in prednosti
Robustni rezervoar/posoda z odbijačem in kovinskimi koleščki.Stabilna kovinska kolesa zagotavljajo dobro okretnost in neovirano premikanje po gradbišču Robustna posoda/rezervoar varuje napravo pred udarci in trki.
Fleksibilna zaščita cevi in električnega kablaOmogoča varno pritrditev cevi različnih dolžin in premerov. Električni kabel je pri prevozu vedno varno shranjen.
Ohišje filtra lahko odstraniteS snemljivim filtrskim ohišjem lahko filter odstranite in ponovno vstavite, ne da bi povzročili dviganje prahu. Onemogočeno je napačno vstavljanje ploščato nagubanega filtra.
Osrednje vrtljivo stikalo
- Sesalni programi se praktično spreminjajo s pomočjo osrednjega stikala, ki se obrača.
Avtomatsko čiščenje filtra Tact
- Za stalno visoko sesalno moč in zmogljivost filtra.
- Samodejno čiščenje filtra z močnimi zračnimi sunki.
- Dizajn, ki prihrani čas in daljša življenjska doba filtra.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Prostornina posode (l)
|30
|Material posode
|Plastika
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|69
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|13,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|17,924
|Mere (D × Š × V) (mm)
|560 x 370 x 580
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.5 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Ploščati filter: PES s PTFE prevleko
Oprema
- Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
- Antistatični pripravek
- Čiščenje filtra: Avtomatsko čiščenje filtra Tact
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: II
- Zavora vrtljivega kolesa
Video posnetki
Področja uporabe
- Primerno za mokro in suho sesanje
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.