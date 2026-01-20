Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 30/1 Tact Te L
Najbolj priljubljen sesalnik za mokro/suho čiščenje med obrtniki: Kärcher NT 30/1 Tact Te z vtičnico za naprave (avtomatski vklop/izklop) in čiščenje filtra Tact za delo brez prekinitev.
Vsakodnevna uporaba v težkih pogojih na gradbiščih in v delavnicah postavlja pred obrtnike in opremo visoko zahtevna merila. Naš mokro-suhi sesalnik NT 30/1 Tact Te izpolnjuje vse te zahtevana merila na najboljši možen način. Kompaktni strokovnjak za fini prah s svojim stabilnim rezervoarjem/posodo prostornine 30 l, robustnimi kovinskimi kolesci za upravljanje in z odbijačem in preverjenim sistemom čiščenja filtra Tact, zagotavlja nenehno sesanje velikih količin najmanjših delcev prahu v težkih pogojih. Ploščat naguban PES filter, ki je odporen proti vlagi, ravno tako prispeva, da bo v vašem delovnem prostor ne bo prahu. Obrtniki, kakor tudi ostali uporabnik cenijo enostavnost uporabe in preprosto izbiro programa sesanja s pomočjo novo razvitega vrtljivega stikala in stalnega uravnavanja števila obratov. Naprava je kompletno opremljena z novo razvito in zelo izpopolnjeno dodatno opremo, ki jo lahko praktično pospravite v vgrajeno držalo za sesalno cev in dodatno opremo. Z vtičnico za naprave z avtomatskim vklopom/izklopom je delo z električnim orodjem precej lažje.
Značilnosti in prednosti
Samodejni sistem čiščenja filtra TactZa stalno visoko sesalno moč in zmogljivost filtra. Samodejno čiščenje filtra z močnimi zračnimi sunki. Dizajn, ki prihrani čas in daljša življenjska doba filtra.
Sponka za orodje z zračnim gibanjem in gumastim priključkomOmogoča vrtanje, žaganje ali brušenje brez prahu z električnim orodjem. Prihaja z gumijastim nastavkom in lažnim zračnim vrtljivim obročem. Vrtljiv obroč za nastavitev sesalne moči.
Vtičnica za naprave z avtomatskim vklopom/izklopomElektrično orodje se enostavno poveže s sesalnikom. Enostavno upravljanje zahvaljujoč funkciji samodejnega vklopa/izklopa. Energijsko učinkovit: sesalnik se samodejno izklopi.
Možnost udobnega stranskega shranjevanja šobe za fuge in priključek za orodje
- Pribora ne boste izgubili in vedno bo na dosegu roke, saj je tu vgrajeni predal, kamor ga lahko pospravite.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Prostornina posode (l)
|30
|Material posode
|Plastika
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|69
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|13,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|18
|Mere (D × Š × V) (mm)
|560 x 370 x 580
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Priključen adapter za električno orodje
- Ploščati filter: PES s PTFE prevleko
Oprema
- Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
- Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave
- Antistatični pripravek
- Čiščenje filtra: Avtomatsko čiščenje filtra Tact
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
Video posnetki
Področja uporabe
- Primerno za mokro in suho sesanje
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.