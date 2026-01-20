Vsakodnevna uporaba v težkih pogojih na gradbiščih in v delavnicah postavlja pred obrtnike in opremo visoko zahtevna merila. Naš mokro-suhi sesalnik NT 30/1 Tact Te izpolnjuje vse te zahtevana merila na najboljši možen način. Kompaktni strokovnjak za fini prah s svojim stabilnim rezervoarjem/posodo prostornine 30 l, robustnimi kovinskimi kolesci za upravljanje in z odbijačem in preverjenim sistemom čiščenja filtra Tact, zagotavlja nenehno sesanje velikih količin najmanjših delcev prahu v težkih pogojih. Ploščat naguban PES filter, ki je odporen proti vlagi, ravno tako prispeva, da bo v vašem delovnem prostor ne bo prahu. Obrtniki, kakor tudi ostali uporabnik cenijo enostavnost uporabe in preprosto izbiro programa sesanja s pomočjo novo razvitega vrtljivega stikala in stalnega uravnavanja števila obratov. Naprava je kompletno opremljena z novo razvito in zelo izpopolnjeno dodatno opremo, ki jo lahko praktično pospravite v vgrajeno držalo za sesalno cev in dodatno opremo. Z vtičnico za naprave z avtomatskim vklopom/izklopom je delo z električnim orodjem precej lažje.