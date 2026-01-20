Naš mokro-suhi sesalnik NT 40/1 Tact Te je idealna naprava za vse, ki jim je velika prostornina rezervoarja/posode ravno toliko pomembna kot visoka raven mobilnosti. Robustna posoda s prostornino 40 litrov brez težav pobira vse vrste prahu in umazanij, od drobnih/manjših do obilnejših/večjih, ravno tako pa tudi tekočine. Njen dodatni del so dolgotrajna kovinska krmilna kolesca in odbijač. S tem so dolgi intervali dela brez prekinitev vedno izvedljivi. To med drugim zagotavljajo preverjeni sistem čiščenja filtra Tact in tudi ploščat naguban PES filter, ki je odporen proti vlagi. Udobno upravljanje zagotavljajo osrednje vrtljivo stikalo, ki omogoča izbiro programov sesanja, stalno prilagajanje števila obratov in vgrajena vtičnica za naprave. Kompaktne mere naprave lajšajo uporabo in transport, kot možnost pa je na voljo ergonomsko nastavljiv ročaj, ki se ga da hitro vgraditi ali odstraniti. Ne glede na namen uporabe, ali gre za uporabo v proizvodni hali, v delavnici ali na gradbišču: vsi uporabniki imajo korist od obsežnega in na novo razvite dodatne opreme, ki se jo da pospraviti ali pritrditi neposredno na in znotraj same naprave.