Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 40/1 Tact Te L
Kompakten in preprost za transport: mokro/suhi sesalnik NT 40/1 Tact Te s sistemom za čiščenje filtra Tact, s posodo prostornine 40 l in z odbijačem za dolgotrajno delo brez prekinitev.
Naš mokro-suhi sesalnik NT 40/1 Tact Te je idealna naprava za vse, ki jim je velika prostornina rezervoarja/posode ravno toliko pomembna kot visoka raven mobilnosti. Robustna posoda s prostornino 40 litrov brez težav pobira vse vrste prahu in umazanij, od drobnih/manjših do obilnejših/večjih, ravno tako pa tudi tekočine. Njen dodatni del so dolgotrajna kovinska krmilna kolesca in odbijač. S tem so dolgi intervali dela brez prekinitev vedno izvedljivi. To med drugim zagotavljajo preverjeni sistem čiščenja filtra Tact in tudi ploščat naguban PES filter, ki je odporen proti vlagi. Udobno upravljanje zagotavljajo osrednje vrtljivo stikalo, ki omogoča izbiro programov sesanja, stalno prilagajanje števila obratov in vgrajena vtičnica za naprave. Kompaktne mere naprave lajšajo uporabo in transport, kot možnost pa je na voljo ergonomsko nastavljiv ročaj, ki se ga da hitro vgraditi ali odstraniti. Ne glede na namen uporabe, ali gre za uporabo v proizvodni hali, v delavnici ali na gradbišču: vsi uporabniki imajo korist od obsežnega in na novo razvite dodatne opreme, ki se jo da pospraviti ali pritrditi neposredno na in znotraj same naprave.
Značilnosti in prednosti
Priključek za sesalno cev v glavnem delu napraveSesalni priključek v glavi naprave omogoča veliko uporabno prostornino rezervoarja/posode. Preprosto praznjenje rezervoarja/posode je možno zaradi povezanosti cevi in glave naprave.
Odlaganje prtljage in možnosti pritrditveŠkatle z orodjem lahko brez strahu pred drsenjem odložite na ravno glavo naprave, kar omogoča njena gumasta površina. Vezni členi omogočajo varno pritrditev z običajnimi veznimi trakovi.
Nastavljiv ročaj kot možnost izbireZa praktičen transport do mesta, kjer se bo naprava uporabljala, lahko hitro in enostavno namestite nastavljivi ročaj (možnost izbire).
Ploščat naguban PES filter odporen proti vlagi
- Ploščat naguban PES filter za razreda prahu M zanesljivo zadrži 99,9 % vseh delcev.
- Ne glede ali gre za mokro ali suho uporabo: PES filter ni potrebno zamenjati.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Prostornina posode (l)
|40
|Material posode
|Plastika
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|68
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|14,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|19
|Mere (D × Š × V) (mm)
|560 x 370 x 655
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Priključen adapter za električno orodje
- Ploščati filter: PES s PTFE prevleko
Oprema
- Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
- Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave
- Antistatični pripravek
- Čiščenje filtra: Avtomatsko čiščenje filtra Tact
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
Video posnetki
Področja uporabe
- Primerno za mokro in suho sesanje
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.