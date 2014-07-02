Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 65/2 Tact² Tc
Visoka mobilnost in zmogljivost, vzdržljivost, trpežnost in številne praktične lastnosti opreme so odlike Kärcherjevih sesalnikov Tact², ki so pravi vsestranski specialisti. Industrijski modeli s prekucnim ogrodjem zagotavljajo prednosti pri odstranjevanju tekočin in grobe umazanije.
Kärcher predstavlja Tact² - novi vrhunski razred profesionalnih sesalnikov za mokro/suho sesanje. Ta nadgradnja že uveljavljenega Tact sistema za čiščenje filtra dosega najbolj optimalno produktivnost. Konstantno visoka moč sesanja s pomočjo dveh motorjev in dolge življenjske dobe filtrov za kontinuirano delo praktično brez misli na to, da je potrebno menjati filter. Kärcherjev NT sesalnik s sistemom Tact² je celosten sistem za odstranjevanje večjih količin finega prahu, prav tako grobe umazanije in vode. Z različnimi verzijami ta družina sesalnikov nudi optimalne rešitve za različna področja uporabe, pri katerih je konstantno potrebna visoka moč čiščenja: v gradbeništvu, v živilsko-predelovalni, avtomobilski industriji in drugih področjih industrije.
Značilnosti in prednosti
Prekucno vozno ogrodje z zapahom za posodoDa posoda in vozno ogrodje vedno ostaneta varno povezana.
Vse na dosegu rokeDve osebi lahko udobno neseta posodo in jo spraznita.
Shranjevanje pribora za sesalne cevi in talne šobe, neodvisno od smeriTo omogoča hiter dostop z vseh strani. Dodaten prostor za 4 m cev in gumijast omrežni kabel (10 m).
Izpustna cev za neposredno praznjenje posesanih tekočin
- Pokrov ostane trdno zaprt, tako da še prekriva izlivno mesto.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Prostornina posode (l)
|65
|Material posode
|Plastika
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 2760
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 40
|Dolžina kabla (m)
|10
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|27,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|35,371
|Mere (D × Š × V) (mm)
|685 x 560 x 905
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Vrsta sesalne cevi: električno vodljivo
- Koleno: električno vodljivo
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Papir
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Izpustna cev (odporna proti olju)
- Ploščati filter: PES s PTFE prevleko
- Nagibno podvozje
- Potisni lok
Oprema
- Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
- Antistatični sistem
- Čiščenje filtra: Avtomatsko čiščenje filtra Tact?
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
