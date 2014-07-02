Kärcher predstavlja Tact² - novi vrhunski razred profesionalnih sesalnikov za mokro/suho sesanje. Ta nadgradnja že uveljavljenega Tact sistema za čiščenje filtra dosega najbolj optimalno produktivnost. Konstantno visoka moč sesanja s pomočjo dveh motorjev in dolge življenjske dobe filtrov za kontinuirano delo praktično brez misli na to, da je potrebno menjati filter. Kärcherjev NT sesalnik s sistemom Tact² je celosten sistem za odstranjevanje večjih količin finega prahu, prav tako grobe umazanije in vode. Z različnimi verzijami ta družina sesalnikov nudi optimalne rešitve za različna področja uporabe, pri katerih je konstantno potrebna visoka moč čiščenja: v gradbeništvu, v živilsko-predelovalni, avtomobilski industriji in drugih področjih industrije.