Visoka mobilnost in zmogljivost, vzdržljivost, trpežnost in številne praktične lastnosti opreme so odlike Kärcherjevih sesalnikov Tact², ki so pravi vsestranski specialisti. Pri tem ima NT 75/2 Tact² Me serijsko tudi kompleten paket antistatike. Olajšanje delovnega procesa povsod tam, kjer je redno potrebno posesati večje količine finega prahu.

Kärcher predstavlja Tact² - novi vrhunski razred profesionalnih sesalnikov za mokro/suho sesanje. Ta nadgradnja že uveljavljenega Tact sistema za čiščenje filtra dosega najbolj optimalno produktivnost. Konstantno visoka moč sesanja s pomočjo dveh motorjev in dolge življenjske dobe filtrov za kontinuirano delo praktično brez misli na to, da je potrebno menjati filter. Kärcherjev NT sesalnik s sistemom Tact² je celosten sistem za odstranjevanje večjih količin finega prahu, prav tako grobe umazanije in vode. Z različnimi verzijami ta družina sesalnikov nudi optimalne rešitve za različna področja uporabe, pri katerih je konstantno potrebna visoka moč čiščenja: v gradbeništvu, v živilsko-predelovalni, avtomobilski industriji in drugih področjih industrije.

Značilnosti in prednosti
Enostavno sem ter tja
Enostavno sem ter tja
Nastavljiv potisni ročaj in velika kolesa zagotavljajo lahko prevažanje do kraja uporabe tudi na neravni podlagi.
Inteligentno shranjevanje pribora
Inteligentno shranjevanje pribora
Tako lahko na primer talno šobo pritrdite hitro in neodvisno od smeri.
Avtomatsko čiščenje filtra Tact?
Avtomatsko čiščenje filtra Tact?
Nov ploščati filter lahko odstranite s čiste strani in je razdeljen v 2 polovici, ki se izmenjaje čistita z usmerjenimi zračnimi sunki. Fin prah ne more zamašiti filtra. Zračni tok dlje časa ostane enakomerno visok.
Zavarovano in na dosegu roke
  • Na glavi naprave lahko enako dobro odložite orodje ali manjše dele in steklenice.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Zračni tok (l/s) 2 x 74
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Prostornina posode (l) 75
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč (W) max. 2760
Standardna nominalna širina ( ) DN 40
Dolžina kabla (m) 10
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 73
Barva srebrna
Teža brez dodatkov (Kg) 27,8
Teža vključno z embalažo (Kg) 35
Mere (D × Š × V) (mm) 630 x 545 x 920

Obseg dobave

  • Dolžina sesalne cevi: 4 m
  • Vrsta sesalne cevi: električno vodljivo
  • Koleno: električno vodljivo
  • Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
  • Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
  • Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
  • Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
  • Material filtrske vrečke: Papir
  • Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
  • Ozka šoba
  • Izpustna cev (odporna proti olju)
  • Ploščati filter: Material iz celuloznih vlaken
  • Potisni lok

Oprema

  • Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
  • Antistatični sistem
  • Čiščenje filtra: Avtomatsko čiščenje filtra Tact?
  • Zaščita pred udarci
  • Razred zaščite: I
  • Zavora vrtljivega kolesa
Dodatna oprema
