Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 75/2 Tact² Me Tc
Visoka mobilnost in zmogljivost, vzdržljivost, trpežnost in številne praktične lastnosti opreme so odlike Kärcherjevih sesalnikov Tact², ki so pravi vsestranski specialisti. Industrijski modeli z nagibnim ogrodjem zagotavljajo prednosti pri odstranjevanju tekočin in grobe umazanije, zlasti pri uporabi v industriji.
Kärcher predstavlja Tact² – novi vrhunski razred profesionalnih sesalnikov za mokro/suho sesanje. Ta nadgradnja že uveljavljenega sistema Tact za čiščenje filtra dosega optimalno produktivnost. Konstantno visoka moč sesanja zaradi dveh motorjev in dolge življenjske dobe filtrov za kontinuirano delo praktično brez misli na to, da je treba zamenjati filter. Sesalniki Kärcher NT s sistemom Tact² so celostni sistemi za odstranjevanje večjih količin finega prahu, pa tudi grobe umazanije in vode. Z različnimi verzijami ta linija sesalnikov zagotavlja optimalne rešitve za različna področja uporabe, pri katerih je konstantno potrebna visoka sesalna moč: v gradbeništvu, v živilskem sektorju, avtomobilski industriji in industriji na splošno.
Značilnosti in prednosti
Prekucno vozno ogrodje z zapahom za posodoDa posoda in vozno ogrodje vedno ostaneta varno povezana.
Izpustna cev za neposredno praznjenje posesanih tekočinPokrov ostane trdno zaprt, tako da še prekriva izlivno mesto.
Shranjevanje pribora za sesalne cevi in talne šobe, neodvisno od smeriTo omogoča hiter dostop z vseh strani. Dodaten prostor za 4 m cev in gumijast omrežni kabel (10 m).
Enostaven vstop in izstop z nagibnim podvozjem
- Zbirno posodo na mestu za praznjenje enostavno zvrnite nazaj in jo spraznite.
- Varen položaj med praznjenjem, saj je težišče znotraj voznega ogrodja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Prostornina posode (l)
|75
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 2760
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 40
|Dolžina kabla (m)
|10
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Barva
|srebrna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|29
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|36,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|685 x 560 x 920
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Vrsta sesalne cevi: električno vodljivo
- Koleno: električno vodljivo
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Papir
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Izpustna cev (odporna proti olju)
- Ploščati filter: PES s PTFE prevleko
- Nagibno podvozje
- Potisni lok
Oprema
- Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
- Antistatični sistem
- Čiščenje filtra: Avtomatsko čiščenje filtra Tact?
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: II
- Zavora vrtljivega kolesa
Video posnetki
Področja uporabe
- Primerno za mokro in suho sesanje
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.