Kärcher predstavlja Tact² – novi vrhunski razred profesionalnih sesalnikov za mokro/suho sesanje. Ta nadgradnja že uveljavljenega sistema Tact za čiščenje filtra dosega optimalno produktivnost. Konstantno visoka moč sesanja zaradi dveh motorjev in dolge življenjske dobe filtrov za kontinuirano delo praktično brez misli na to, da je treba zamenjati filter. Sesalniki Kärcher NT s sistemom Tact² so celostni sistemi za odstranjevanje večjih količin finega prahu, pa tudi grobe umazanije in vode. Z različnimi verzijami ta linija sesalnikov zagotavlja optimalne rešitve za različna področja uporabe, pri katerih je konstantno potrebna visoka sesalna moč: v gradbeništvu, v živilskem sektorju, avtomobilski industriji in industriji na splošno.