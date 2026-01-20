Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 30/1 Tact Te M ACD
Sesalnik za mokro in suho sesanje varno in zanesljivo odstrani vdihljiv fin prah razreda M. S 30-litrsko posodo, senzorsko krmiljenim sistemom čiščenja filtra Tact in certifikatom ACD.
Na gradbiščih in v delavnicah se vsak dan proizvajajo vse vrste nevarnega in včasih vdihljivega finega prahu. Zahvaljujoč senzorsko krmiljenemu sistemu čiščenja filtra Tact naš kompaktni mokro-suhi sesalnik NT 30/1 Tact Te M ACD odstrani doslej velike količine finega prahu – z zagotovljeno učinkovitostjo filtracije 99,9 odstotka. Naprava je certificirana po novem standardu ACD v skladu z IEC 60335-2-69:2021 in je odobrena za sesanje vnetljivega prahu. Senzorji nenehno spremljajo sesalno moč, čiščenje filtra pa se krmili po potrebi. Za neposredno sesanje na električnem orodju ima vgrajeno vtičnico za naprave s funkcijo samodejnega zagona in popoln antistatični sistem s prevodnimi dodatki. Dodatki, varno shranjeni na napravi, lahko brez težav posesate ves prah, ki se je že nabral na tleh ali strojih, in ga pošljete v robustno 30-litrsko posodo s kovinskimi kolesci in odbijačem.
Značilnosti in prednosti
Sistem za čiščenje filtra s senzorskim nadzorom TactZagotavlja maksimalno sesalno moč in zmogljivost filtra. Optimalna pogostost čiščenja filtra glede na potrebe. Zmanjšana emisija hrupa.
Preizkušena 99,9 % učinkovitost filtriranja.Ščiti zdravje pred vdihljivimi delci. Testirano v skladu z razredom prahu M.
ACD certifikatOdobreno za sesanje vnetljivega prahu. Certificirano v skladu z IEC 60335-2-69:2021. Povečana varnost uporabnika.
Kompleten antistatični sistem z vodljivim priborom
- Povečana varnost uporabnika.
- Disipacija elektrostatičnega naboja.
- Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo.
Vtičnica za naprave z avtomatskim vklopom/izklopom
- Električno orodje se enostavno poveže s sesalnikom.
- Enostavno upravljanje zahvaljujoč funkciji samodejnega vklopa/izklopa.
- Energijsko učinkovit: sesalnik se samodejno izklopi.
Filtriranje s hladnim zrakom
- Podaljša življenjsko dobo turbine.
Varnostni sesalnik za prah razreda M
- Učinkovitost filtracije 99,9 %.
- Elektronski nadzor volumskega pretoka.
- Zagotavlja čista in varna delovna mesta.
Wet & Dry ploščati nagubani filter
- Certificirano za razred prahu M. Stopnja ločevanja prahu: 99,9 %.
- PES vlaken material s PTFE prevleko: odporen proti gnitju in vlagi.
- Idealno za sesanje tekočin, finega prahu in grobe umazanije.
Adapter za električno orodje
- Omogoča vrtanje, žaganje ali brušenje brez prahu z električnim orodjem.
- Prihaja z gumijastim nastavkom in lažnim zračnim vrtljivim obročem.
- Vrtljiv obroč za nastavitev sesalne moči.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Prostornina posode (l)
|30
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Material kabla
|Guma
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|69
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|14,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|19,679
|Mere (D × Š × V) (mm)
|560 x 370 x 580
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Vrsta sesalne cevi: električno vodljivo
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Koleno: električno vodljivo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Priključen adapter za električno orodje
- Ploščati filter: PES s PTFE prevleko
- Plastična vreča za odstranjevanje brez prahu: 1 Kos(i)
Oprema
- Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave
- Antistatični sistem
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
- Čiščenje filtra: Senzorsko nadzorovano, na potrebe usmerjeno čiščenje filtra Tact
- Razred prahu: M
- Material posode: Plastika
Video posnetki
Področja uporabe
- Varnostni sesalnik razreda prahu M za vse drobne prašne delce
- Za sesanje finega prahu in grobe umazanije
- Za sesanje tekočin in mokre umazanije
- Za odsesavanje vseh vrst kamenega prahu, lesnega prahu, keramičnega prahu itd.
- Primerno za sesanje vnetljivega prahu v skladu s standardom ACD IEC 60335-2-69:2021 (Aparat za sesanje vnetljivega prahu)
Dodatna oprema
