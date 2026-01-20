Na gradbiščih in v delavnicah se vsak dan proizvajajo vse vrste nevarnega in včasih vdihljivega finega prahu. Zahvaljujoč senzorsko krmiljenemu sistemu čiščenja filtra Tact naš kompaktni mokro-suhi sesalnik NT 30/1 Tact Te M ACD odstrani doslej velike količine finega prahu – z zagotovljeno učinkovitostjo filtracije 99,9 odstotka. Naprava je certificirana po novem standardu ACD v skladu z IEC 60335-2-69:2021 in je odobrena za sesanje vnetljivega prahu. Senzorji nenehno spremljajo sesalno moč, čiščenje filtra pa se krmili po potrebi. Za neposredno sesanje na električnem orodju ima vgrajeno vtičnico za naprave s funkcijo samodejnega zagona in popoln antistatični sistem s prevodnimi dodatki. Dodatki, varno shranjeni na napravi, lahko brez težav posesate ves prah, ki se je že nabral na tleh ali strojih, in ga pošljete v robustno 30-litrsko posodo s kovinskimi kolesci in odbijačem.