Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 50/1 Tact Te M
Razvit za zelo velike količine nevarnega drobnega prahu razreda M: izjemno veliki mobilni mokro/suhi sesalnik 50/1 Tact Te M z 50 l rezervoarjem in izvlečno ročico z možnostjo nameščanja.
Zahvaljujoč novemu, popolnoma avtomatskemu čiščenju filtra naš mokro/suhi sesalnik Tact Te M sesa izjemno velike količine drobnega prahu ob istočasno zajamčeni 99,9% učinkovitosti filtriranja. S pomočjo elektronike s senzorskim upravljanjem naprava zagotavlja vedno optimalno čiščenje filtra in s tem konstantno visok učinek sesanja. V kombinaciji z velikim in robustnim rezervoarjem volumna 50 litrov s kovinskimi kolesi in izvlečno ročico z možnostjo nameščanja, naprava sesa tudi znatno večje količine nevarnega drobnega prahu razreda M, prav tako pa tudi grobe nečistoče in tekočine. NT 50/1 Tact Te M ima vtičnico za naprave z avtomatskim pogonom, kot tudi kompletni antistatični sistem vključujoč vodilni pribor. Tako je posebno primeren za direktno sesanje na električnih orodjih, ki proizvajajo veliko drobnega prahu. Prah, ki se je že naložil na tleh ali na strojih bo zanesljivo posesan s pomočjo popolnoma novo razvitega kompleta pribora, ki sestoji iz sesalne cevi dolžine 4 m, sesalnih cevi iz plemenitega jekla, kot tudi široke talne šobe. Ves pribor je pospravljen direktno na napravi zahvaljujoč premišljenim rešitvah za hrambo.
Značilnosti in prednosti
Sistem za čiščenje filtra s senzorskim nadzorom TactZagotavlja maksimalno sesalno moč in zmogljivost filtra. Optimalna pogostost čiščenja filtra glede na potrebe. Zmanjšana emisija hrupa.
Preizkušena 99,9 % učinkovitost filtriranja.Ščiti zdravje pred vdihljivimi delci. Testirano v skladu z razredom prahu M.
ACD certifikatOdobreno za sesanje vnetljivega prahu. Certificirano v skladu z IEC 60335-2-69:2021. Povečana varnost uporabnika.
Kompleten antistatični sistem z vodljivim priborom
- Povečana varnost uporabnika.
- Disipacija elektrostatičnega naboja.
- Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo.
Vtičnica za naprave z avtomatskim vklopom/izklopom
- Električno orodje se enostavno poveže s sesalnikom.
- Enostavno upravljanje zahvaljujoč funkciji samodejnega vklopa/izklopa.
- Energijsko učinkovit: sesalnik se samodejno izklopi.
Filtriranje s hladnim zrakom
- Podaljša življenjsko dobo turbine.
Varnostni sesalnik za prah razreda M
- Učinkovitost filtracije 99,9 %.
- Elektronski nadzor volumskega pretoka.
- Zagotavlja čista in varna delovna mesta.
Wet & Dry ploščati nagubani filter
- Certificirano za razred prahu M. Stopnja ločevanja prahu: 99,9 %.
- PES vlaken material s PTFE prevleko: odporen proti gnitju in vlagi.
- Idealno za sesanje tekočin, finega prahu in grobe umazanije.
Adapter za električno orodje
- Omogoča vrtanje, žaganje ali brušenje brez prahu z električnim orodjem.
- Prihaja z gumijastim nastavkom in lažnim zračnim vrtljivim obročem.
- Vrtljiv obroč za nastavitev sesalne moči.
Velika 50-litrska posoda
- S praktičnim, nastavljivim potisnim ročajem za enostaven transport.
- Vgrajena odtočna cev za enostavno odstranjevanje velikih količin tekočine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Prostornina posode (l)
|50
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Material kabla
|Guma
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|69
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|19
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|24,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|640 x 370 x 1045
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Vrsta sesalne cevi: električno vodljivo
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Koleno: električno vodljivo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Priključen adapter za električno orodje
- Izpustna cev
- Ploščati filter: PES s PTFE prevleko
- Potisni lok
- Plastična vreča za odstranjevanje brez prahu: 1 Kos(i)
Oprema
- Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave
- Antistatični sistem
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
- Čiščenje filtra: Senzorsko nadzorovano, na potrebe usmerjeno čiščenje filtra Tact
- Razred prahu: M
- Material posode: Plastika
Video posnetki
Področja uporabe
- Varnostni sesalnik razreda prahu M za vse drobne prašne delce
- Za sesanje finega prahu in grobe umazanije
- Za sesanje tekočin in mokre umazanije
- Za odsesavanje vseh vrst kamenega prahu, lesnega prahu, keramičnega prahu itd.
- Primerno za sesanje vnetljivega prahu v skladu s standardom ACD IEC 60335-2-69:2021 (Aparat za sesanje vnetljivega prahu)
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.