Zahvaljujoč novemu, popolnoma avtomatskemu čiščenju filtra naš mokro/suhi sesalnik Tact Te M sesa izjemno velike količine drobnega prahu ob istočasno zajamčeni 99,9% učinkovitosti filtriranja. S pomočjo elektronike s senzorskim upravljanjem naprava zagotavlja vedno optimalno čiščenje filtra in s tem konstantno visok učinek sesanja. V kombinaciji z velikim in robustnim rezervoarjem volumna 50 litrov s kovinskimi kolesi in izvlečno ročico z možnostjo nameščanja, naprava sesa tudi znatno večje količine nevarnega drobnega prahu razreda M, prav tako pa tudi grobe nečistoče in tekočine. NT 50/1 Tact Te M ima vtičnico za naprave z avtomatskim pogonom, kot tudi kompletni antistatični sistem vključujoč vodilni pribor. Tako je posebno primeren za direktno sesanje na električnih orodjih, ki proizvajajo veliko drobnega prahu. Prah, ki se je že naložil na tleh ali na strojih bo zanesljivo posesan s pomočjo popolnoma novo razvitega kompleta pribora, ki sestoji iz sesalne cevi dolžine 4 m, sesalnih cevi iz plemenitega jekla, kot tudi široke talne šobe. Ves pribor je pospravljen direktno na napravi zahvaljujoč premišljenim rešitvah za hrambo.