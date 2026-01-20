Električna metla EB 30/1
Tiha, temeljita in opremljena z litij-ionsko baterijo in hitrim polnilnikom – električna metla EB 30/1 zagotavlja izjemno hitrost in udobje pri čiščenju trdih in tapeciranih tal.
Z nožnim stikalom za vklop/izklop za dodatno udobje, brezžična električna metla EB 30/1 iz Kärcherja odstranjuje ohlapno umazanijo na samo 2 milimetrih robov. Zahvaljujoč po višini nastavljivemu teleskopskemu ročaju z oprijemom je mogoče višino električne metle prilagoditi višini vsakega posameznega uporabnika za popolno ergonomijo. Poleg tega lahko brez napora drsi v katero koli smer zahvaljujoč integriranemu kardanskemu zglobu, ki ga je mogoče zlahka zakleniti v pokončnem položaju med odmori pri delu. Še več, njegova ploščata konstrukcija (samo 9 cm) olajša tudi čiščenje pod radiatorji in pohištvom. Zmogljiva litij-ionska baterija nudi čas delovanja vsaj eno uro na preprogah, medtem ko je na trdih tleh čas čiščenja še daljši, približno 80 minut. In ne nazadnje, hitri polnilnik, ki je standardno priložen, zagotavlja hiter čas polnjenja v manj kot dveh urah.
Značilnosti in prednosti
Enostavna menjava baterijZmogljivo litij-ionsko baterijo je enostavno odstraniti in zamenjati v enem koraku.
Menjava krtač brez orodjaKrtačni valj lahko odstranite brez orodja in ga tako enostavno očistite.
Hitri polnilnikKratek čas polnjenja, dolg čas delovanja: popolnoma napolni baterije v manj kot dveh urah.
Enostavna demontaža in montaža posode za smeti
- Hitro in preprosto praznjenje brez stika z umazanijo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovna širina (mm)
|300
|Prostornina posode (l)
|1
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|56
|Polnilni tok (A)
|1,8
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Napetost (V)
|7,2
|Kapaciteta baterije
|(2,5 Ah)
|Trajanje baterije na trdih talnih oblogah (min)
|51
|Trajanje baterije na preprogah (min)
|41
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,085
|Mere (D × Š × V) (mm)
|250 x 300 x 1340
Obseg dobave
- Baterija: 7,2 V / 2,5 Ah baterija (1 kos)
- Hitri polnilec BC 1/1.8
- Krtačni valj, standardni
- Teleskopski ročaj z držalom, višinsko nastavljiv
- Posoda za odpadke
