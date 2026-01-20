Z nožnim stikalom za vklop/izklop za dodatno udobje, brezžična električna metla EB 30/1 iz Kärcherja odstranjuje ohlapno umazanijo na samo 2 milimetrih robov. Zahvaljujoč po višini nastavljivemu teleskopskemu ročaju z oprijemom je mogoče višino električne metle prilagoditi višini vsakega posameznega uporabnika za popolno ergonomijo. Poleg tega lahko brez napora drsi v katero koli smer zahvaljujoč integriranemu kardanskemu zglobu, ki ga je mogoče zlahka zakleniti v pokončnem položaju med odmori pri delu. Še več, njegova ploščata konstrukcija (samo 9 cm) olajša tudi čiščenje pod radiatorji in pohištvom. Zmogljiva litij-ionska baterija nudi čas delovanja vsaj eno uro na preprogah, medtem ko je na trdih tleh čas čiščenja še daljši, približno 80 minut. In ne nazadnje, hitri polnilnik, ki je standardno priložen, zagotavlja hiter čas polnjenja v manj kot dveh urah.