Visokotlačni čistilnik HD 10/25-4 S
Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 10/25-4 S zagotavlja vrhunsko kakovost, visoko zmogljivost in uporabne asistenčne sisteme. Zasnovan za ergonomsko delo in maksimalno prenosljivost.
Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 10/25-4 S dvigne ergonomsko delo na višjo raven. Praktično zasnovana pištola s sprožilcem EASY!Force Advanced omogoča preprosto uporabo brez kakršne koli zadrževalne sile. Vrtljiva 1050-milimetrska cev iz nerjavečega jekla zagotavlja maksimalno učinkovitost. Servo krmiljenje omogoča uporabniku nadzor tlaka in količine vode neposredno s sprožilno pištolo/sulico. Uporabniku prijazen dizajn izboljšujejo tudi asistenčni sistemi in LED prikaz stanja. Zanesete se lahko, da bo Kärcher uporabil najboljše materiale za zagotavljanje najvišje in dolgotrajne kakovosti. V notranjosti stroja deluje vzdržljiva nihajoča črpalka z bati iz nerjavečega jekla in medeninasto glavo cilindra. HD 10/25-4 S poganja 4-polni nizkohitrostni motor s sistemom zračno-vodnega hlajenja. Vgrajeni nosilci z aluminijastim okvirjem zmanjšajo težo in zagotavljajo lahko, a vzdržljivo podvozje, zaradi česar je nakladanje z žerjavom možnost. Pokončna konstrukcija, pri kateri sta motor in črpalka nameščena v navpični razporeditvi, nudi maksimalno prenosljivost v praksi. Kompaktna zasnova vključuje tudi pametno shranjevanje dodatkov, kot so predal za shranjevanje in nastavljive kljuke.
Značilnosti in prednosti
Koncept kompaktne pokončne zasnove, ki temelji na navpični postavitvi motorja in črpalne enoteMajhen odtis in prostorsko varčna razmerja. Enostaven za manevriranje in transport. Največja stabilnost zagotavlja stabilno oporo za stroj.
4-polni nizkohitrostni motor s sistemom zračno-vodnega hlajenja, robustna črpalka z bati iz nerjavečega jekla in medeninasto glavo cilindraDolga življenjska doba in nizki stroški vzdrževanja. Visoka zmogljivost in visoka učinkovitost. S funkcijo sesanja in temperaturo vode do 60 °C.
Inteligentno zasnovan servisni koncept omogoča hitro delovanje na mestuPriročen prikaz nivoja napolnjenosti olja in odprtina za izpust olja sta vgrajena v ohišje. Modularna konstrukcija, ki jo sestavljajo črpalka, motor in krmilna omarica.
Asistenčni sistemi in LED prikaz stanja
- Vgrajena elektronika za nadzor naprave.
- Izklop pri preveliki/premajhni napetosti.
- Izklop v primeru lekaže ali izpadu faze.
Širok nabor dodatkov z EASY!Lock
- Tlak in količino vode je mogoče nastaviti na krmilniku Servo Control, nameščenem med cevjo in sprožilno pištolo.
- EASY!Force Advanced za neutrujajoče delo brez zadrževalne sile.
- Vrtljiva 1050 mm sulica iz nerjavečega jekla.
Obsežen izbor dodatkov in kompletov za pritrditev
- Predal za shranjevanje.
- Nastavljive kljuke, npr. za shranjevanje druge sulice ali električnega kabla.
- Shramba za visokotlačno cev.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|376 / 424
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500 - 1000
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar)
|80 - 250
|Maks. tlak (bar)
|280
|Priključna moč (Kw)
|8,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Velikost šobe
|047
|Dovod vode
|1″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|69,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|78,05
|Mere (D × Š × V) (mm)
|607 x 518 x 1063
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
- Servo krmiljenje
Oprema
- 4-polni trifazni motor z zračnim in vodnim hlajenjem
- Aksialna črpalka s tremi bati: z bati iz legiranega jekla
- Izklop tlaka
- Vgrajen vodni filter finih delcev
- Elektronika za zaščito motorja z LED prikazovalnikom
- Kontrolna odprtina za nivo olja
- Dovod vode iz medenine
Video posnetki
Področja uporabe
- Čiščenje traktorjev, strojev in priključkov v kmetijstvu
- Stroji in oprema za čiščenje na gradbišču, kot so mešalniki cementa, gradbeni odri, kolesni nakladalniki, kopači ali betonske črpalke
- Čistilni proizvodni stroji v industriji, na primer v lakirnicah, v proizvodnji hrane ali v proizvodnem sektorju
- Čiščenje vozil v transportnem sektorju, kot so težka tovorna vozila, ladje, letala ali avtobusi
- Čiščenje skupnih prostorov, kot so javni trgi, dovozi, fontane ali parkirišča
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.