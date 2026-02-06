Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 10/25-4 S dvigne ergonomsko delo na višjo raven. Praktično zasnovana pištola s sprožilcem EASY!Force Advanced omogoča preprosto uporabo brez kakršne koli zadrževalne sile. Vrtljiva 1050-milimetrska cev iz nerjavečega jekla zagotavlja maksimalno učinkovitost. Servo krmiljenje omogoča uporabniku nadzor tlaka in količine vode neposredno s sprožilno pištolo/sulico. Uporabniku prijazen dizajn izboljšujejo tudi asistenčni sistemi in LED prikaz stanja. Zanesete se lahko, da bo Kärcher uporabil najboljše materiale za zagotavljanje najvišje in dolgotrajne kakovosti. V notranjosti stroja deluje vzdržljiva nihajoča črpalka z bati iz nerjavečega jekla in medeninasto glavo cilindra. HD 10/25-4 S poganja 4-polni nizkohitrostni motor s sistemom zračno-vodnega hlajenja. Vgrajeni nosilci z aluminijastim okvirjem zmanjšajo težo in zagotavljajo lahko, a vzdržljivo podvozje, zaradi česar je nakladanje z žerjavom možnost. Pokončna konstrukcija, pri kateri sta motor in črpalka nameščena v navpični razporeditvi, nudi maksimalno prenosljivost v praksi. Kompaktna zasnova vključuje tudi pametno shranjevanje dodatkov, kot so predal za shranjevanje in nastavljive kljuke.